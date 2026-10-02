AFP
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PSG'ye darbe! Ferran Torres, sezona harika bir başlangıç yapmasının ardından ayak bileği sakatlığı nedeniyle İspanya kadrosundan çekilmek zorunda kaldı
Torres'ın sakatlığında yeni aksilik
Luis de la Fuente'nin İspanya'nın yaklaşan maçları için yaptığı hazırlıklar, Torres'in antrenman kampından ayrılmak zorunda kaldığı haberiyle sekteye uğradı. Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu, kulübündeki etkileyici formunu milli takımda da sürdürmeyi umuyordu, ancak yaşadığı fiziksel sorun bu planları bozdu. İlk başta problemin geçeceğine dair umutlar olsa da, sonunda 26 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonuna odaklanması için kulübüne dönmesine karar verildi.
RFEF, Valencia doğumlu yıldızın ayrılığını doğruladı; oyuncunun ağrıya rağmen devam etmeye çalıştığı, ancak sağlık ekibinin müdahale edilmesini gerekli gördüğü belirtildi. İspanya Futbol Federasyonu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Belirtilerin devam etmesi nedeniyle, iyileşme sürecine öncelik vermek adına oyuncunun kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir." Bu karar, milli takımın sağlık departmanı ile Paris Saint-Germain'deki muadilleri arasında yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındı.
Torres son yıllarda İspanya kadrosunun önemli bir parçası oldu ve onun yokluğu, Oviedo'daki Carlos Tartiere'de ve Split'te oynanması planlanan maçlar öncesinde hücum hattında ciddi bir boşluk yaratıyor. Sport'a göre oyuncu, son günlerde antrenman yapmasını engellemeyen sol ayak bileğindeki hafif bir rahatsızlıkla mücadele ediyordu, ancak belirtiler tamamen ortadan kalkmadı.
- Getty Images Sport
Fiziksel iyileşmeye ilişkin endişeler
İspanya Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesapları haberi taraftarlara duyurdu. Diario SPORT'un paylaşımında bu ayrılık, teknik ekibi taktik planlarını değiştirmeye zorlayan "beklenmedik bir çekilme" olarak tanımlandı. Hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki sağlık ekipleri, forvete mümkün olan en iyi bakımın sağlanması için sürekli iletişim halinde oldu. Federasyonun açıklamasında, kamp sırasında doktorların benimsediği iş birliği yaklaşımı netleştirildi.
"İspanya Federasyonu doktorları, Paris Saint-Germain'deki meslektaşlarıyla anlaşarak bu kararı aldı" açıklamasını yapan RFEF, "İspanya Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibi, antrenman kampının başlangıcından bu yana oyuncunun kulübünün sağlık ekibiyle sürekli temas halindeydi ve tüm süreç ortaklaşa takip edildi" ifadelerini kullandı.
Espi ilk kez kadroya çağrıldı
Torres'in kadrodan çekilmesinin ardından de la Fuente, yerine bir isim belirlemekte hiç vakit kaybetmedi ve kadrosunu güçlendirmek için genç takıma yöneldi. Real Madrid'in genç yıldızı Carlos Espi, ilk kez 21 Yaş Altı takımından A Milli Takım kadrosuna yükseltildi.
21 yaşındaki forvet, alt yaş milli takımında olağanüstü bir form grafiği yakaladı ve kısa süre önce İspanya 21 Yaş Altı Takımı adına attığı beş golle manşetlere çıkarak bu seviyeye hazır olduğunu gösterdi. Çekya ve Hırvatistan'a karşı oynanacak yaklaşan iki maç öncesi takıma hemen katıldı ve bu gelişme, hızla yükselen kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
- AFP
PSG'deki müthiş başlangıç durdu
Sakatlığın zamanlaması, Fransa'nın başkentindeki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Torres için özellikle can sıkıcı. Bu yaz Barcelona'dan yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeliyle Parc des Princes'e transferini tamamladıktan sonra kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Etkisini hemen gösteren oyuncu, ilk maçında Stade Rennais karşısında kritik bir duble yaparken, bu gol serisini yurt içindeki rakipleri Stade Brestois ve Olympique de Marseille'e karşı da sürdürdü.
Avrupa'daki performansı da en az bunun kadar etkileyiciydi ve buna Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında yaptığı müthiş hat-trick damga vurdu. Bu etkileyici form grafiği, onu milli ara öncesinde Avrupa'nın en çok çekinilen forvetlerinden biri haline getirmişti.
Sakatlık, PSG'de Luis Enrique için bir darbe niteliğinde. Enrique, bu aksiliğin forveti Ligue 1'in yeniden başlamasıyla birlikte sahalardan uzak tutacak kadar ciddi olmamasını umacak.
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