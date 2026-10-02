Luis de la Fuente'nin İspanya'nın yaklaşan maçları için yaptığı hazırlıklar, Torres'in antrenman kampından ayrılmak zorunda kaldığı haberiyle sekteye uğradı. Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu, kulübündeki etkileyici formunu milli takımda da sürdürmeyi umuyordu, ancak yaşadığı fiziksel sorun bu planları bozdu. İlk başta problemin geçeceğine dair umutlar olsa da, sonunda 26 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonuna odaklanması için kulübüne dönmesine karar verildi.

RFEF, Valencia doğumlu yıldızın ayrılığını doğruladı; oyuncunun ağrıya rağmen devam etmeye çalıştığı, ancak sağlık ekibinin müdahale edilmesini gerekli gördüğü belirtildi. İspanya Futbol Federasyonu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Belirtilerin devam etmesi nedeniyle, iyileşme sürecine öncelik vermek adına oyuncunun kadrodan çıkarılmasına karar verilmiştir." Bu karar, milli takımın sağlık departmanı ile Paris Saint-Germain'deki muadilleri arasında yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındı.

Torres son yıllarda İspanya kadrosunun önemli bir parçası oldu ve onun yokluğu, Oviedo'daki Carlos Tartiere'de ve Split'te oynanması planlanan maçlar öncesinde hücum hattında ciddi bir boşluk yaratıyor. Sport'a göre oyuncu, son günlerde antrenman yapmasını engellemeyen sol ayak bileğindeki hafif bir rahatsızlıkla mücadele ediyordu, ancak belirtiler tamamen ortadan kalkmadı.