AFP
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PSG'ye büyük müjde: Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes, Manchester City maçı öncesinde antrenmanlara döndü
Enrique, Etihad deplasmanı öncesi yıldız ikiliye yeniden kavuştu
Enrique, çarşamba günü Manchester City ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçında hücum ve savunmadaki başlıca kozlarını kullanabilecek. Dembélé ve Mendes’in bu hafta sonu Poissy’deki Campus PSG’ye dönmesiyle Paris Saint-Germain’in kadrosu güçlendi.
Yoğun geçen millî maç arasının ardından iki oyuncuya da ekim ayının kritik bölümüne fiziksel açıdan en iyi durumda girmelerini sağlamak için uzatılmış izin verilmişti. Antrenmanlara katılmaları, Paris devinin lig aşamasındaki karşılaşma için İngiltere’nin kuzeyine neredeyse tam kadro gideceği anlamına geliyor.
L'Équipe'in haberlerine göre oyuncuların dönüşlerinin zamanlaması, sağlık ve teknik ekip tarafından titizlikle planlandı. Cumartesi günü antrenman tesisine ilk dönen Dembélé olurken, Portekizli millî oyuncu Mendes pazar günü takım arkadaşlarına katıldı. Bu planlı dinlenme dönemi, yoğun sonbahar takviminde üst düzey oyuncuları sık sık etkileyen yorgunluğu azaltmayı amaçlıyordu.
- AFP
Manchester City maçı öncesi PSG’nin hücum hattında sevindirici gelişme
Etihad Stadyumu'nda karşılaşacakları rakibin seviyesi düşünüldüğünde, bu iki yıldızın dönüşü tam zamanında geldi. PSG, ligde sezona verimli bir başlangıç yapmış olsa da Premier League şampiyonuyla deplasmanda karşılaşmak çok daha zorlu bir sınav olacak.
Enrique'nin taktik planı, Dembélé'nin sağ kanattaki patlayıcı hızına ve Mendes'in sol kanattan ileri çıkarak yarattığı tehdide büyük ölçüde dayanıyor. İkisinin de ilk 11'de başlamaya hazır olması, yüksek tempolu geçiş hücumları karşısında geçmişte zorlanan City savunmasını geniş alana yaymak için gereken genişliği ve dinamizmi sağlayacak.
Dembélé'nin fiziksel yoğunluğunu yönetmek
Dembélé’yi dinlendirme kararı yalnızca millî takım görevinin ardından verilen bir ödül değil, belirli fiziksel verileri dikkate alan hesaplı bir hamleydi. Ousmane’nin geçen sezon kritik Şampiyonlar Ligi maçlarında 60. dakikadan sonra fiziksel performansında yaşadığı belirgin düşüşlere kendisinin de şaşırdığını ifade ettiği ortaya çıktı.
PSG teknik ekibi bu durumun farkında ve Enzo Maresca’nın takımına karşı en az 60 ila 70 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabilmesi için Dembélé’nin dinç kalmasına öncelik veriyor. Enrique, ona bu dinlenme fırsatını tanıyarak eski Barcelona oyuncusunun ikinci yarının ilerleyen dakikalarında da sprint sayısını koruyabilmesini umuyor.
- Getty Images Sport
Sakatlıklarla ilgili son durum ve kadro derinliği
Mendes ve Dembélé ile ilgili haberler son derece olumlu olsa da PSG reviri tamamen boş değil. Kulüp, Manchester deplasmanında genç yetenek Senny Mayulu'dan yararlanamayacak. Orta saha oyuncusu, Fransa'nın genç millî takımlarında görev yaparken kas sakatlığı yaşadı. Bu nedenle, A takımın maç kadrosunda yer alarak değerli bir deneyim kazanma fırsatını kaçıracak. Bu küçük aksiliğe rağmen kadronun genel sağlık durumu, önceki sezonlara kıyasla oldukça iyi.
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