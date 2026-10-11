Etihad Stadyumu'nda karşılaşacakları rakibin seviyesi düşünüldüğünde, bu iki yıldızın dönüşü tam zamanında geldi. PSG, ligde sezona verimli bir başlangıç yapmış olsa da Premier League şampiyonuyla deplasmanda karşılaşmak çok daha zorlu bir sınav olacak.

Enrique'nin taktik planı, Dembélé'nin sağ kanattaki patlayıcı hızına ve Mendes'in sol kanattan ileri çıkarak yarattığı tehdide büyük ölçüde dayanıyor. İkisinin de ilk 11'de başlamaya hazır olması, yüksek tempolu geçiş hücumları karşısında geçmişte zorlanan City savunmasını geniş alana yaymak için gereken genişliği ve dinamizmi sağlayacak.



