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Yosua Arya

Çeviri:

PSG, yaz için planladığı çifte transfer hamlesinin bir parçası olarak Barcelona savunmacısı Jules Kounde'yi hedefliyor

Transfers
J. Kounde
Paris Saint-Germain
Barcelona
La Liga
1. Lig
F. Torres

Paris Saint-Germain, bu yaz Barcelona savunmacısı Jules Kounde'yi kadrosuna katmak için güçlü bir ilgi gösterdi. PSG, Ferran Torres için süren görüşmelerden faydalanarak Katalan deviyle çifte bir anlaşma yapmayı umuyor.

  • PSG, Barcelona'dan bir transfer daha peşinde

    Fichajes'e göre PSG, yaz transfer döneminde Barcelona'nın savunmacısı Kounde'yi kadrosuna katmak için ilgisini resmileştirdi. 27 yaşındaki Fransa milli oyuncu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin özellikle istediği isim olarak öne çıktı. Fransa şampiyonu, Barcelona ile hücum oyuncusu Torres'in transferi konusunda zaten açık görüşmeler yürütüyor. PSG, Kounde için anlaşma sağlamak ve onu ülkesine geri getirmek adına bu mevcut görüşmeleri kullanmayı planlıyor.

    RMC Sport'a göre PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, çok yönlü savunmacının transferi için bizzat devrede ve onu Enrique'nin yönetimine vermeyi hedefliyor.


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  • kounde(C)Getty Images

    Doğal pozisyonuna dönüş

    Enrique ve Paris ekibinin teknik heyetinin Kounde için net bir taktik planı var. Onu, Camp Nou'ya transferinden önce ağırlıklı olarak oynadığı rol olan doğal mevkisi stoperde kullanmayı planlıyorlar.

    PSG, daha önce Katalan kulübünden Ousmane Dembele ve Lionel Messi'yi kadrosuna katarak Barcelona'ya yaptığı başarılı hamleleri tekrarlamak istiyor. Ligue 1 ekibi, savunmasının merkezinde ona düzenli ve sabit süre garanti ederek Kounde'yi projelerine katılmaya ikna edebileceğine kesin olarak inanıyor.

  • Camp Nou'da değişen tutum

    Barcelona'nın Kounde'yi satma konusundaki tutumu, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki istikrarsız sezonun ardından değişti. Savunmacı artık A takım kadrosunda dokunulmaz bir isim olarak görülmüyor. Eric Garcia'nın varlığı ve Joao Cancelo'nun kadroya katılması, gelecek sezon sağ bekte Kounde'nin forma süresini ciddi şekilde azaltma tehdidi yaratıyor.

    Kulüp başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco, geçen yıl reddettikleri 70 milyon €'luk (£60 milyon) teklifleri almayacaklarını kabul ediyor. Ancak makul bir mali teklifin, kulübün maaş yükünü hafifletmeye önemli ölçüde yardımcı olacağına inanıyorlar.

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  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Ağustosta ortak teklif bekleniyor

    Katalan yönetiminin, transfer dönemi kapanmadan önce hem Kounde'nin hem de Torres'in ayrılığına onay vermeye açık olduğu bildiriliyor. PSG temsilcilerinin, ağustosun ikinci haftasında Barcelona'nın sportif yönetimiyle resmi bir görüşme yapması planlanıyor. Paris ekibinin yöneticilerinin temel hedefi, yeni Ligue 1 sezonu başlamadan önce Kounde ve Torres için somut, ilk ortak teklifini sunmak.

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