Fichajes'e göre PSG, yaz transfer döneminde Barcelona'nın savunmacısı Kounde'yi kadrosuna katmak için ilgisini resmileştirdi. 27 yaşındaki Fransa milli oyuncu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin özellikle istediği isim olarak öne çıktı. Fransa şampiyonu, Barcelona ile hücum oyuncusu Torres'in transferi konusunda zaten açık görüşmeler yürütüyor. PSG, Kounde için anlaşma sağlamak ve onu ülkesine geri getirmek adına bu mevcut görüşmeleri kullanmayı planlıyor.

RMC Sport'a göre PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, çok yönlü savunmacının transferi için bizzat devrede ve onu Enrique'nin yönetimine vermeyi hedefliyor.



