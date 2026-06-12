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Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

PSG, West Ham'ın iki oyuncusunu kadrosuna katma yarışına girerken, Manchester United ve Real Madrid ise Mateus Fernandes için rekabetle karşı karşıya

Transfers
Paris Saint-Germain
M. Fernandes
C. Summerville
Lorient
West Ham United
Premier Lig

Paris Saint-Germain, orta saha oyuncusu Mateus Fernandes ve kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in olası çift transferi konusunda West Ham United ile temasa geçti. Fransız devi, ligdeki hakimiyetini sürdürmek ve birçok cephede mücadele edebilmek için kadro derinliğini artırmaya kararlı. Luis Campos, bu iki çok beğenilen oyuncuyu kadroya katma çalışmalarını şu anda yönetiyor.

  • Fransız devleri ikiliyi takip ediyor

    FootMercato'nun haberine göre, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takım, yıldızlarla dolu kadrosuna hayati önem taşıyan bir kalite derinliği katmak için aktif olarak takviye arayışında. Teknik direktör Campos, orta sahayı ve kanatları güçlendirmek için sırasıyla Londra Stadyumu'ndaki ikili Fernandes ve Summerville'i ideal hedefler olarak belirledi. Hammers'ın kısa süre önce Championship'e düşmesinin ardından İngiliz kulübüyle ilk görüşmeler çoktan başlatıldı.

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    Hammers yüksek ücretler talep ediyor

    Perde arkasında görüşmeler hızla ilerliyor; yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanan İngiliz kulübü, PSG yönetimine tam olarak ne kadar bir bedel beklediğini açıkladı.

    Manchester United ve Real Madrid'in yoğun rekabetini önlemek için Campos, Londra kulübünün yönetimi ile temasa geçti. Yönetim, Fernandes için 80 milyon avro transfer ücreti talep etti. Ayrıca, Summerville için de ön görüşmeler yapıldı ve West Ham, 50 milyon avro civarında bir fiyat talep etti.

  • Küme düşme, varlık satışını zorunlu kılıyor

    West Ham, nihayetinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin işine yarayabilecek hassas bir mali durumla karşı karşıya. Londra kulübü, kasasını doldurmak ve maaş yükünü hafifletmek için en değerli oyuncularını satmak zorunda kalacak. Bu durum, yıldız ikilisinin ayrılmasını oldukça olası hale getiriyor. PSG açısından Fernandes'i kadroya katmak, Vitinha ve João Neves'in başarılı entegrasyonunun ardından Campos'un kendini Portekizli takım arkadaşlarıyla çevreleme yönündeki kanıtlanmış transfer politikasıyla uyumlu bir hamle.

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    Transfer savaşının cephe hatları çizildi

    PSG, bu devasa bedeli karşılayacak resmi bir ortak teklif sunup sunmayacağına karar vermek zorunda. United ve Madrid, Fernandes'i kadrolarına katma konusunda hâlâ kararlı olduğundan, PSG'nin bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Öte yandan, kanat oyuncusu Summerville şu anda Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için önceliği milli görevine vermiş durumda. Turnuva sona erdiğinde tüm tarafları yoğun bir yaz transfer dönemi bekliyor.