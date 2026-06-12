PSG, West Ham'ın iki oyuncusunu kadrosuna katma yarışına girerken, Manchester United ve Real Madrid ise Mateus Fernandes için rekabetle karşı karşıya

Perde arkasında görüşmeler hızla ilerliyor; yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenilemeye hazırlanan İngiliz kulübü, PSG yönetimine tam olarak ne kadar bir bedel beklediğini açıkladı.

Manchester United ve Real Madrid'in yoğun rekabetini önlemek için Campos, Londra kulübünün yönetimi ile temasa geçti. Yönetim, Fernandes için 80 milyon avro transfer ücreti talep etti. Ayrıca, Summerville için de ön görüşmeler yapıldı ve West Ham, 50 milyon avro civarında bir fiyat talep etti.