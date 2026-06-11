AFP
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PSG ve Liverpool'un transfer listesindeki oyuncu, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası macerasının sona ermesinin ardından yaz transferi istediğini doğruladı
Akliouche ayrılma niyetini doğruladı
Akliouche, Monaco'daki geleceğine dair giderek artan spekülasyonlara nihayet yanıt verdi ve yaz transferinin kariyerinde atılması gereken mantıklı bir adım olduğunu kabul etti. Ligue 1'de 31 maça çıkıp 6 gol atarak 2025-26 sezonunda muhteşem bir performans sergileyen yaratıcı orta saha oyuncusu, Fransız futbolunun en çok rağbet gören yeteneklerinden biri haline geldi.
2026 Dünya Kupası için Fransa milli takımıyla birlikte ABD'ye gitmeden önce Nice-Matin'e konuşan Akliouche, durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bir sonraki adımın bu yaz bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, "Bir sonraki adım bu yaz bir transfer mi olacak? Evet, ama açıkçası şu anda tamamen bu Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.
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Milli takımın hedeflerine odaklanmak
Takımdan ayrılma olasılığını kabul etmesine rağmen Akliouche, profesyonel olarak uluslararası görevlerine odaklanmaya kararlı. Orta saha oyuncusu, Atlantik’in ötesinde Les Bleus için kilit bir rol üstlenebilir ve dünya sahnesindeki performanslarının piyasa değerini ve gelecekteki transferini büyük ölçüde belirleyeceğini biliyor.
Akliouche, zihniyetini şöyle açıkladı: "Her şeyin olabileceğini biliyorum, turnuva sırasında bile. Bu, kendimi göstermek için harika bir fırsat, ancak milli takımın hedeflerine odaklanmaya devam ediyorum. Şu anda transfer dönemi hakkında konuşarak kulübüme saygısızlık etmek de istemiyorum. Halletmem gereken başka işler var."
PSG ve Liverpool yarışta başı çekiyor
PSG, uzun süredir bu kanat oyuncusuna hayranlık duyuyor ve onu, üst düzey Fransız yetenekleri kadroya katma konusundaki sürekli çabalarının kilit bir parçası olarak görüyor. Ancak bu yarışta tek başlarına değiller; Premier Lig devleri Liverpool ve Manchester City de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Çeşitli haberlere göre, potansiyel talipler Akliouche'yi Stade Louis II'den koparmak istiyorlarsa cüzdanlarını iyice açmaları gerekecek. Monaco'nun yüksek beklentilerini karşılayacak bir teklif beklediği bildiriliyor ve söylentilere göre herhangi bir anlaşma için 50 milyon euro civarında bir ücret talep edilebilir.
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Fransız milli takımı Boston'a geldi
Önemli kulüplerin ilgisiyle ve vitrin olarak kullanabileceği bir Dünya Kupası kampanyasıyla 24 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Fransız milli takımı Boston'a indi ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak görülen Les Bleus için Senegal ile oynanacak ilk maç çok önemli olacak. Ardından Philadelphia'da Irak ile, ardından da Foxborough'da Norveç ile karşılaşacaklar ve Grup I'i tamamlayacaklar.