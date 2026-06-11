Akliouche, Monaco'daki geleceğine dair giderek artan spekülasyonlara nihayet yanıt verdi ve yaz transferinin kariyerinde atılması gereken mantıklı bir adım olduğunu kabul etti. Ligue 1'de 31 maça çıkıp 6 gol atarak 2025-26 sezonunda muhteşem bir performans sergileyen yaratıcı orta saha oyuncusu, Fransız futbolunun en çok rağbet gören yeteneklerinden biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası için Fransa milli takımıyla birlikte ABD'ye gitmeden önce Nice-Matin'e konuşan Akliouche, durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bir sonraki adımın bu yaz bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, "Bir sonraki adım bu yaz bir transfer mi olacak? Evet, ama açıkçası şu anda tamamen bu Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.