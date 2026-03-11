PSG ve Chelsea yeniden karşı karşıya: transfer piyasasından kulüp stratejilerine kadar, iki farklı modelin karşılaştırması

PSG, yıllardır kendi liginin gerçek yıldızıdır. Teknik direktörler ve futbolcular değişmiş olsa da, Parisliler 2017 ve 2021 sezonları hariç, yıllar boyunca Ligue 1'de her zaman zafer kazanmayı başarmıştır. Geri kalanı ise tartışmasız bir başarıydı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılımları ise çok farklıydı. Kulübün yön değiştirmesinden önce, Parisliler çeyrek final ve son 16 turlarında bir dizi eleme yaşamıştı. 2021 ve 2024'te yarı finalde, 2020'de ise finalde durmuşlardı, ta ki 2025'te çok arzulanan ilk başarıya ulaşana kadar.

Chelsea'nin yolu daha inişli çıkışlıydı ve büyük başarıların ardından büyük düşüşler yaşadı. 2012'de Blues, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk başarısını elde ettiği yıl altıncı olmuştu. Düşüşün ardından 2015 ve 2017'de iki Premier Lig şampiyonluğu geldi, ancak bunların arasında 2018'de hayal kırıklığı yaratan bir onuncu ve bir başka beşinci sıra vardı. 2021'de Londralılar, kulüp tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi zaferiyle bir başka başarıya imza attılar, ancak ligde sadece dördüncü sırada yer alabildiler. 2022/2023'ten itibaren sonuçlarda yeni bir düşüş yaşandı ve takım 12. sırada yer aldı, ardından 2024'te 6. sırada yer aldı ve Maresca ile yeniden doğuş yaşadı. Maresca, takımı iki şampiyonluğa (Konferans ve Kulüpler Dünya Şampiyonası) taşıdı ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü.