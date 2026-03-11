PSG ve Chelsea, yine onlar, yine Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya. Bu kez Luis Enrique ve Rosenior'un takımlarından hangisinin çeyrek finale kalacağını belirleyecek olan, gerçek bir Avrupa klasiği haline gelen maç yine sahneye çıkıyor. Saha içindeki iki farklı oyun tarzının yanı sıra, her ikisi de milyonlarca dolarlık bütçeye sahip olmasına rağmen birçok açıdan birbirinden çok farklı iki kulübün yönetimleri de karşı karşıya geliyor. Transfer piyasasından kadroların gençleştirilmesi ihtiyacına ve kupa sayısına kadar, iki kulübün karşılaştırması.
Çeviri:
PSG ve Chelsea yeniden karşı karşıya: transfer piyasasından kulüp stratejilerine kadar, iki farklı modelin karşılaştırması
YENİ BİR KLASİK
Daha önce de belirtildiği gibi, PSG ve Chelsea arasındaki rekabet, yıllar içinde Avrupa futbolunun bir klasiği haline gelmiştir. Her iki takımın da geçmişi altın değerinde olmasa da, Parisli takımın arkasında Şeyhlerin, Londralı takımın arkasında ise Abramovich'indesteği ile durum değişmiştir. Al-Khelaifi'nin yönetimi sayesinde PSG, Ligue 1'i tekeline aldı ve dünya futbolunun zirvesinde yerini aldı. Stamford Bridge kulübünün durumu da buna benzer. Kulüp, el değiştirip Boehly'nin yönetimine geçmesine rağmen, 2000'li yıllardan itibaren İngiltere ve Avrupa'nın en rekabetçi kulüplerinden biri haline geldi. PSG ve Chelsea'nin mükemmel durumunun bir başka kanıtı da Transfermarkt verilerinden geliyor. PSG'nin kadrosu 1,20 milyar değerindeyken, Blues'un kadrosu 1,16 milyar değerinde.
ÖNCEKİ OLAYLAR
Doğduğundan beri kurak bir dönem geçiren iki kulüp, son zamanlarda Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı ve turnuvanın son 14 edisyonunun 3'ünü kazandı. Ayrıca, genişletilmiş ve yeni formattaki ilk Kulüpler Dünya Kupası'nda da karşı karşıya geldiler ve 2025 yılının Temmuz ayında Maresca'nın takımı 3-0 galip geldi. Bu, 2026 ilkbaharında oynanan iki maçtan önceki son karşılaşmaydı. Daha önce PSG ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında üç yıl üst üste karşı karşıya gelmişti:2014'teçeyrek finalde Chelsea galip gelmiş, 2015'te ise karşılaşma son 16 turunda gerçekleşmiş ve toplam skor yine 3-3 olmuş, ancak bu kez turu geçen taraf Paris ekibi olmuştu. Son olarak 2016'da, yine son 16 turunda PSG çift galibiyet elde etmişti.
PSG'NİN YÖNETİMİ
Avrupa'daki sonuçlar - ve ev sahibi turnuvalardaki sonuçlar - her iki kulüp için de geldi, ancak stratejileri çok farklıydı. Birkaç yıldır PSG çalışma şeklini değiştirdi. Mbappé-Neymar-Messi üçlüsünün başarısız denemesinden sonra, giderek daha büyük yıldızlar arayışına veda edildi ve dengeli, kompakt ve geleceğe yönelik bir takım oluşturmaya odaklanıldı. Bu süreçte, takım kavramını merkeze koyan ve onu bireylerin üstüne çıkaran Luis Enrique'nin gelişi çok önemli oldu. Son yıllarda transfer piyasasında büyük meblağlar harcandı, ancak bu harcamalar kariyerlerinin zirvesinde olmayan, yükselişte olan oyuncular için yapıldı. Son transfer dönemlerinde Donnarumma'nın satışının ardından seçilen Zabarnyi ve Chevalier, daha önce ise Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué ve Pacho gibi oyuncular takıma katıldı. Bu trendin tersine dönmesi, geçen sezon üçlü kupayı kazanan Fransızları hemen ödüllendirdi.
CHELSEA'NIN YÖNETİMİ
Söz konusu olduğu gibi, Chelsea'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zirvede kalmaya çalışması farklı bir şekilde gerçekleşti. Londra'nın en şık semtlerinden birinde yapılan harcamalar daha düzensiz, rastgele ve çoğu zaman yanlış oldu. Blues'un yeni rotası gençlere odaklandı ve bunu, dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri arayarak, genellikle onlara aşırı ücretler ödeyerek ve çok uzun süreli sözleşmeler imzalatarak yaptı. Ancak, çeşitli kadroların aşırı doluluğu, çoğunun patlamasını zorlaştırdı ve büyük bir kısmı kayboldu veya sırasını beklemek zorunda kaldı. Bu genç şampiyonların bazıları Strasbourg'un uydu kulübüne gönderildi, bazıları satıldı, bazıları ise Cobham'ın ikinci takımlarında haftalarca, aylarca bekledi. Neredeyse bulimik bir yönetim, birçok kişinin burun kıvırmasına neden oldu ve kulübün zorlu bir dönemden sonra yeniden doğmasını engelledi. Sadece Maresca'nın gelişi, Chelsea'nin kaosuna biraz düzen getirdi, ancak kulüp, birkaç zorlu haftanın ardından İtalyan teknik adama teşekkür ederek onu kovdu. Yine de, yıllar boyunca büyük çaba sarf eden Blues, mantıklı bir takım kurmayı başardı ve şimdi Premier Lig'in elitleri arasına geri döndü. Son transfer dönemlerinde, her zamanki gibi, Londralılar sağdan soldan transferler yaparak çılgına döndüler: Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Estevao, Hato, Delap ve önce Pedro Neto ve Joao Felix, Madueke ve Nkunku gibi önemli transferlerin yanı sıra. Bu gelgitler, Mourinho döneminin ihtişamından uzaklaşan ve son yıllarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen takımın sonuçlarına da yansıdı.
PSG VE CHELSEA NASIL GİTTİ?
PSG, yıllardır kendi liginin gerçek yıldızıdır. Teknik direktörler ve futbolcular değişmiş olsa da, Parisliler 2017 ve 2021 sezonları hariç, yıllar boyunca Ligue 1'de her zaman zafer kazanmayı başarmıştır. Geri kalanı ise tartışmasız bir başarıydı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılımları ise çok farklıydı. Kulübün yön değiştirmesinden önce, Parisliler çeyrek final ve son 16 turlarında bir dizi eleme yaşamıştı. 2021 ve 2024'te yarı finalde, 2020'de ise finalde durmuşlardı, ta ki 2025'te çok arzulanan ilk başarıya ulaşana kadar.
Chelsea'nin yolu daha inişli çıkışlıydı ve büyük başarıların ardından büyük düşüşler yaşadı. 2012'de Blues, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk başarısını elde ettiği yıl altıncı olmuştu. Düşüşün ardından 2015 ve 2017'de iki Premier Lig şampiyonluğu geldi, ancak bunların arasında 2018'de hayal kırıklığı yaratan bir onuncu ve bir başka beşinci sıra vardı. 2021'de Londralılar, kulüp tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi zaferiyle bir başka başarıya imza attılar, ancak ligde sadece dördüncü sırada yer alabildiler. 2022/2023'ten itibaren sonuçlarda yeni bir düşüş yaşandı ve takım 12. sırada yer aldı, ardından 2024'te 6. sırada yer aldı ve Maresca ile yeniden doğuş yaşadı. Maresca, takımı iki şampiyonluğa (Konferans ve Kulüpler Dünya Şampiyonası) taşıdı ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü.