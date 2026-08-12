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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

PSG, UEFA Süper Kupa’yı da kazandı: Aston Villa’yı 2-1 yendi. Doué belirleyici oldu, Madjo ise sürpriz isim olarak öne çıktı

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasındaki mücadeleyi Fransızlar kazandı

Paris Saint-Germain, Salzburg’daki Red Bull Arena’da Aston Villa’yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa’yı kazandı; bu organizasyon, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu geleneksel olarak karşı karşıya getiriyor. Luis Enrique yönetimindeki son Avrupa şampiyonu PSG, Unai Emery’nin Aston Villa’sıyla karşılaştı. PSG bu maça, geçen sezon kazandığı ve üst üste ikinci olan Şampiyonlar Ligi zaferinin verdiği güçle çıktı. Aston Villa ise olağanüstü bir sezonu bir kupa daha kaldırarak taçlandırmak istiyordu. Hem PSG hem de Aston Villa bu organizasyonda birer şampiyonluk yaşamıştı: Fransız ekibi 2025’te Tottenham’ı penaltılarda 6-5 yenerek kazanmıştı, İngilizler ise 1982’de Barcelona’yı çift ayaklı finalde geçerek kupaya uzanmıştı (0-1 ve uzatmalarda 3-0). Maçı Somalili Omar Artan yönetti; Artan, ülkeye giriş için gerekli vizenin ABD tarafından verilmemesi nedeniyle Dünya Kupası’ndan olaylı şekilde dışlanmıştı.


PSG, Kvaratskhelia’nın her iki devrede birer golüyle 2-1 kazandı; Gürcü yıldızın ilk golünde Bizot’nun (bu akşam Dibu Martinez’in yerine oynadı) yakın direğe gelen orta yükseklikteki sağ ayağına çok da kusursuz bir müdahalesi yoktu, ikinci gol ise Doué’den geldi; genç oyuncu ofsayt çizgisinde hareketlendi. İngiliz ekibinin geçici eşitlik golü ilk yarının bitiminde, gecenin sürpriz ismi 17 yaşındaki Madjo’dan geldi(MADJO KİMDİR). Böylece PSG, tarihindeki ikinci Avrupa Süper Kupası’nı kazandı.


PSG-ASTON VILLA 2-1

GOLLER: 20. dk Kvaratskhelia (P), 45. dk Madjo (A), 61. dk Doué (P)

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    95' - Buendia'nın kafa vuruşunda fırsat: Ön direkte rakibinden önce davranıyor ama kafayı istediği gibi yönlendiremiyor ve topu dışarı gönderiyor

    90' - Dembele'nin zayıf sol ayağı yerden Bizot tarafından kontrol ediliyor

    74' - Joao Gomes, güçlü bir şutla deniyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor

    70' - Bizot, Nuno Mendes'in ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu çıkardı

    62' - Hemmings güçlü bir şut deniyor, ancak Safonov kurtarıyor

    61' - Doué, ofsayt çizgisinde yapılan koşunun ardından yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı falsolu vuruşla PSG'nin ikinci golünü atıyor. VAR kontrolü golü onaylıyor

    59' - Buendia'nın kafa vuruşu denemesinde top üstten auta gidiyor

    50' - McGinn, uzak direğe doğru sol ayağıyla deniyor ve Safonov'un kurtarışıyla karşılaşıyor

    45' - Bunca kafa fırsatından sonra bu kez Madjo, düşerken ve mücadele halindeyken sol ayağıyla yaptığı vole dokunuşuyla golü atıyor

    41' - Yine Madjo kafayla deniyor: bu kez fırsat kolay, hata ise büyük

    35' - Madjo bir kez daha deniyor, uzak direğe doğru sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruş dışarı gidiyor

    28' - 17 yaşındakiMadjo, kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor

    20' - Atak devam ederken top yeniden Kvaratskhelia'ya geliyor; o da yakın direğe orta yükseklikte bir sağ ayak vuruşu yaparak kurtarış girişiminde geç kalan Bizot'u mağlup ediyor

    19' - Kvaratskhelia, Doué'ye pasını veriyor; onun bir savunmacıya çarpan şutunu Bizot kurtarıyor

    13' - Kamara'nın ceza sahası dışından çektiği sağ ayak şutu az farkla dışarı gidiyor

    11' - Vitinha'nın uzaktan çektiği şut çok farklı şekilde dışarı gidiyor

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  • Maçın karnesi

    PSG-ASTON VILLA 2-1

    GOLLER: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)


    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez); Joao Neves (75' Fabian Ruiz), Vitina, Zaire-Emery; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). Tek. dir.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings; Buendia, Madjo (72' Abraham). Tek. dir.: Emery


    HAKEM: Artan (Somali)

    SARI KARTLAR: Pau Torres (A), Joao Gomes (A), McGinn (A)

    KIRMIZI KARTLAR:

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