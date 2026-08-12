Paris Saint-Germain, Salzburg’daki Red Bull Arena’da Aston Villa’yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa’yı kazandı; bu organizasyon, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu geleneksel olarak karşı karşıya getiriyor. Luis Enrique yönetimindeki son Avrupa şampiyonu PSG, Unai Emery’nin Aston Villa’sıyla karşılaştı. PSG bu maça, geçen sezon kazandığı ve üst üste ikinci olan Şampiyonlar Ligi zaferinin verdiği güçle çıktı. Aston Villa ise olağanüstü bir sezonu bir kupa daha kaldırarak taçlandırmak istiyordu. Hem PSG hem de Aston Villa bu organizasyonda birer şampiyonluk yaşamıştı: Fransız ekibi 2025’te Tottenham’ı penaltılarda 6-5 yenerek kazanmıştı, İngilizler ise 1982’de Barcelona’yı çift ayaklı finalde geçerek kupaya uzanmıştı (0-1 ve uzatmalarda 3-0). Maçı Somalili Omar Artan yönetti; Artan, ülkeye giriş için gerekli vizenin ABD tarafından verilmemesi nedeniyle Dünya Kupası’ndan olaylı şekilde dışlanmıştı.





PSG, Kvaratskhelia’nın her iki devrede birer golüyle 2-1 kazandı; Gürcü yıldızın ilk golünde Bizot’nun (bu akşam Dibu Martinez’in yerine oynadı) yakın direğe gelen orta yükseklikteki sağ ayağına çok da kusursuz bir müdahalesi yoktu, ikinci gol ise Doué’den geldi; genç oyuncu ofsayt çizgisinde hareketlendi. İngiliz ekibinin geçici eşitlik golü ilk yarının bitiminde, gecenin sürpriz ismi 17 yaşındaki Madjo’dan geldi(MADJO KİMDİR). Böylece PSG, tarihindeki ikinci Avrupa Süper Kupası’nı kazandı.





PSG-ASTON VILLA 2-1

GOLLER: 20. dk Kvaratskhelia (P), 45. dk Madjo (A), 61. dk Doué (P)