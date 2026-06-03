PSG transfer yarışını kazanırken, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, çok beğenilen Rus oyuncuyu kadrolarına katmak için tüm çabalarını durdurdu

İngiliz devleri, Lokomotiv Moskova’nın forvet oyuncusu üzerinde yoğun bir izleme çalışması yürütmelerine rağmen kendilerini zor bir durumda buldular. Ligdeki tüm gözlemciler Batrakov’u dünya futbolunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görse de, Birleşik Krallık’taki mevcut yaptırımlar önemli bir engel oluşturuyor. Devam eden Ukrayna çatışmasından kaynaklanan düzenlemeler, Premier Lig kulüplerinin Rus kuruluşlara transfer ücretlerini doğrudan ödeyememesi anlamına geliyor.

Bu yasal engel, West Ham'ın dahil olduğu Nikola Vlasic davasında da gündeme geldi. Bu davada, İngiliz yasaları uyarınca ödenmemiş ücretin ödenmesinin nesnel olarak imkansız olduğu hükmü verildi. City ve Chelsea, çok kulüplü ağları aracılığıyla transfer seçeneklerini araştırırken, United ise kiralama düzenlemelerini değerlendirdi, ancak bu seçeneklerin hiçbiri kısıtlamaları aşmak için uygulanabilir bir çözüm sunmadı.