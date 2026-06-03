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PSG transfer yarışını kazanırken, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, çok beğenilen Rus oyuncuyu kadrolarına katmak için tüm çabalarını durdurdu
Yaptırımlar nedeniyle engellenen üç Premier Lig takımı
İngiliz devleri, Lokomotiv Moskova’nın forvet oyuncusu üzerinde yoğun bir izleme çalışması yürütmelerine rağmen kendilerini zor bir durumda buldular. Ligdeki tüm gözlemciler Batrakov’u dünya futbolunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görse de, Birleşik Krallık’taki mevcut yaptırımlar önemli bir engel oluşturuyor. Devam eden Ukrayna çatışmasından kaynaklanan düzenlemeler, Premier Lig kulüplerinin Rus kuruluşlara transfer ücretlerini doğrudan ödeyememesi anlamına geliyor.
Bu yasal engel, West Ham'ın dahil olduğu Nikola Vlasic davasında da gündeme geldi. Bu davada, İngiliz yasaları uyarınca ödenmemiş ücretin ödenmesinin nesnel olarak imkansız olduğu hükmü verildi. City ve Chelsea, çok kulüplü ağları aracılığıyla transfer seçeneklerini araştırırken, United ise kiralama düzenlemelerini değerlendirdi, ancak bu seçeneklerin hiçbiri kısıtlamaları aşmak için uygulanabilir bir çözüm sunmadı.
PSG liderliğe yükseldi
TEAMtalk’a göre, İngiliz kulüplerinin kenardan izlemek zorunda kalmasıyla birlikte, Ligue 1 şampiyonu PSG bu durumdan yararlanmak için hızlıca harekete geçti. Premier Lig’deki rakiplerinin aksine, Paris ekibinin Rus kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapmasına izin veriliyor. Bu durum, spor danışmanı Luis Campos’un, Avrupa futbolunun zirvesine ulaşabilecek bir oyuncu olarak görülen genç futbolcuyu agresif bir şekilde takip etmesine olanak sağladı.
Fransız kulübü, 2024 yılında Krasnodar'dan kaleci Matvey Safonov'u transfer ederek bu pazarda şimdiden başarıya ulaştı. Safonov, Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi zaferini kazanan kadronun bir parçasıydı ve bu da Rus liginden yapılan transferlerin en üst seviyede anında sonuç verebileceğini kanıtladı. Şimdi Batrakov, Parc des Princes'e gelen bir sonraki önemli Rus transfer olarak bu izleri takip etmeye hazırlanıyor.
Menajer, anlaşmanın yüzde 95'inin tamamlandığını doğruladı
Transfer süreci son aşamalarına ulaştı; oyuncunun menajeri Dmitry Cheltsov, görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu doğruladı. Menajer, iki kulüp arasında kapsamlı görüşmelerin yapıldığını ve transfer ücreti ile maaş beklentileri konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Görünüşe göre, Rus milli oyuncunun Paris’te resmi olarak tanıtılması için geriye sadece küçük ayrıntılar kaldı.
“Batrakov'un %95 ihtimalle PSG'ye katılacağını söylemenin tam zamanı. PSG ve Lokomotiv'in yöneticileri halihazırda 10'dan fazla telefon görüşmesi yaptı. Bu hafta Campos, transferi sonuçlandırmak için Moskova'ya gidecek. Şu anda bu transferi engellemek için ancak bir mucize gerekir: transfer ücreti 25 milyon avro, maaş ise yaklaşık 5 ila 6 milyon avro,” diye açıkladı Cheltsov.
- AFP
Luis Enrique için biçilmiş kaftan
Batrakov’un istatistikleri dikkat çekici; Lokomotiv formasıyla 79 maçta 33 gol ve 22 asist kaydetti. Çok yönlülüğü sayesinde hem ofansif orta saha oyuncusu olarak hem de forvet hattında etkili bir şekilde görev yapabilen Batrakov, Luis Enrique’nin esnek taktik sistemine ideal bir aday. PSG teknik direktörü, teknik beceri ve yüksek potansiyele sahip genç oyunculara öncelik veriyor; 20 yaşındaki Batrakov ise bu iki özelliği de fazlasıyla barındırıyor.
Nitekim, Rus yetenek son sezonunda sadece 36 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetmiş ve büyük bir Avrupa ligine adım atmaya hazır olduğunu kanıtlamıştır. PSG'nin 25 milyon avroluk transfer ücreti ödemeye hazırlandığı bu dönemde, İngiltere'nin en büyük kulüpleri, dünyanın en heyecan verici genç oyuncularından birini kaçırmış olmanın pişmanlığını yaşamaktadır.