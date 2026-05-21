PSG teknik direktörü uzun vadeli sözleşme uzatmasına hazırlanırken Luis Enrique emeklilik tarihini belirledi

Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarısını sürdürmesine rağmen Enrique, yaşlılık dönemine kadar teknik direktörlük koltuğunda kalmayı düşünmediğini belirtti. Şu anda 56 yaşında olan eski Barcelona ve İspanya milli takım teknik direktörü, saha kenarında bir "büyükbaba" olmak istemediğini gerekçe göstererek, teknik direktörlük kariyerinin net bir son tarihini belirledi.

"Koçluk yapan bir büyükbaba olmak istemiyorum. Öyle olmak istemiyorum. Bence 60 yaşından sonra... Aslında kardeşim Felipe'ye şaka yapıp şöyle diyorum: 'Senden önce emekli olmak zorunda kalacağım.' O benden bir yaş küçük, 55 yaşında ve 61'inde emekli olacak... yani hesaplayın," dedi La Nueva Espana'ya. Bu, futbol dünyasından ayrılmasının muhtemel tarihini 2030 olarak belirliyor ve bu tarih, önerilen yeni sözleşmesinin sona erme tarihiyle örtüşüyor.







