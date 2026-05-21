PSG teknik direktörü uzun vadeli sözleşme uzatmasına hazırlanırken Luis Enrique emeklilik tarihini belirledi
İspanyol oyuncu için emeklilik planları
Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarısını sürdürmesine rağmen Enrique, yaşlılık dönemine kadar teknik direktörlük koltuğunda kalmayı düşünmediğini belirtti. Şu anda 56 yaşında olan eski Barcelona ve İspanya milli takım teknik direktörü, saha kenarında bir "büyükbaba" olmak istemediğini gerekçe göstererek, teknik direktörlük kariyerinin net bir son tarihini belirledi.
"Koçluk yapan bir büyükbaba olmak istemiyorum. Öyle olmak istemiyorum. Bence 60 yaşından sonra... Aslında kardeşim Felipe'ye şaka yapıp şöyle diyorum: 'Senden önce emekli olmak zorunda kalacağım.' O benden bir yaş küçük, 55 yaşında ve 61'inde emekli olacak... yani hesaplayın," dedi La Nueva Espana'ya. Bu, futbol dünyasından ayrılmasının muhtemel tarihini 2030 olarak belirliyor ve bu tarih, önerilen yeni sözleşmesinin sona erme tarihiyle örtüşüyor.
PSG'de uzun vadeli bağlılık
Enrique'nin emeklilik planlarına dair haberler, PSG'nin teknik direktörünü uzun vadede kadrosunda tutmak için harekete geçtiği bir dönemde geldi. Haberlere göre Enrique, kendisini Haziran 2030'a kadar Parc des Princes'te tutacak bir sözleşme uzatması imzalamaya hazırlanıyor. Göreve geldiğinden bu yana kulübün yaklaşımını modernize eden Enrique, bireysel süperstarlara bağımlılıktan uzaklaşarak daha uyumlu bir taktik kimliğe yöneldi.
Paris yönetiminin, özellikle 2024-25 sezonunda üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğu ve kulübün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından, Enrique'nin çalışmalarından çok memnun olduğu anlaşılıyor. 2030 yılına kadar görevde kalacak olan Enrique, QSI döneminin en uzun süre görev yapan teknik direktörü olacak ve Fransız şampiyonunun uzun süredir arzuladığı istikrarı sağlayacak.
Soyunma odasındaki zihniyet değişikliği
Enrique’nin etkisi en çok takım içinde hissedildi; oyuncular onun kolektif felsefesini benimsedi. Bu kültürel dönüşüm, PSG’nin son dönemdeki hakimiyetinin temel taşlarından biri oldu; takım, Avrupa’nın büyük maçlarında kırılgan olduğu yönündeki imajını bir kenara bırakarak, daha dirençli ve aile odaklı bir ortama kavuştu.
Sağ bek Achraf Hakimi, geçtiğimiz günlerde bu değişimden dolayı teknik direktöre teşekkür ederek şunları söyledi: "PSG'de her şeyi değiştirdi, herkesin zihniyeti değişti: artık bir takımız, birbirimiz için oynuyoruz, birbirimiz için koşuyoruz, bir aileyiz."
Kulüp bir başka büyük kıtasal finale hazırlanırken bu birliktelik hayati önem taşıyor ve Enrique'nin yöntemlerinin mevcut oyuncu kadrosunda derin bir yankı bulduğunu kanıtlıyor.
Arsenal maçı öncesi hazırlıklar
PSG teknik direktörünün şu anki odak noktası, Budapeşte’de Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali olmaya devam ediyor. Enrique, böyle bir maçın getirdiği baskı üzerine düşünürken, geçen yıl Inter’i mağlup ettikleri zafer sırasında beklentilerin yükünün ağır olduğunu, ancak takımın artık büyük sahnelerin stresiyle başa çıkmak için daha donanımlı olduğunu belirtti.
"Bence geçen yıl daha fazla baskı vardı. Kulüp ve taraftarlar için daha önce hiç kazanmamış olmamız çok önemliydi. Bu olumlu bir baskıydı... ama insanı boğabilirdi. Seni boğan bir kucaklama gibi (güler). Bu yıl kendimizi daha iyi hissediyoruz. Çok fazla baskı altında futbol oynarsak, futbol oynayamayız," diye konuştu. Sözleşmesinin uzatılması gündemde olan İspanyol teknik adam, PSG'yi nihai ayrılışından önce yeni bir altın çağa taşımaya hazır görünüyor.