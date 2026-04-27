PSG teknik direktörü, Kompany'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansına hayran kaldı: Luis Enrique "en çok" FC Bayern'in maçlarını izlemeyi seviyor

Kanat oyuncusu Michael Olise'ye özel olarak değinen 55 yaşındaki teknik adam şöyle dedi: "Sadece Michael Olise'yi değil, tüm Bayern oyuncularını seviyorum. Hepsi seviyelerini gösterdiler." Peki, Münih takımının ruhu olarak kimi görüyor? "Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic - herkes, hepsi, tüm takım," diye sıraladı Enrique: "Evet, yıldızları var, ama anahtar her zaman takımdır."

Teknik direktör, kendine güvenen bir şampiyonla "herkes için çekici bir maç" bekliyor. "Gerçekten çok iyi bir formdayız," dedi Enrique. "Bu maçlarda küçük detaylar önemlidir, her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Ama kendimize güveniyoruz. Aynı zamanda zor bir görevle karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz."