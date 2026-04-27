"Vincent Kompany birinci sınıf bir teknik direktör; bunu İngiltere'de de kanıtladı. Onlara karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu gördük. Bu, izlemekten en çok keyif aldığım takımlardan biri," dedi İspanyol teknik adam Pazartesi günü ve sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman hücum yapıyorlar, inanılmaz sayıda gol atıyorlar. Böyle bir takımı izlemek büyük keyif veriyor."
PSG teknik direktörü, Kompany'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansına hayran kaldı: Luis Enrique "en çok" FC Bayern'in maçlarını izlemeyi seviyor
Kanat oyuncusu Michael Olise'ye özel olarak değinen 55 yaşındaki teknik adam şöyle dedi: "Sadece Michael Olise'yi değil, tüm Bayern oyuncularını seviyorum. Hepsi seviyelerini gösterdiler." Peki, Münih takımının ruhu olarak kimi görüyor? "Kimmich, Harry Kane, Musiala, Olise, Luis Díaz, Laimer, Upamecano, Tah, Neuer, Stanisic - herkes, hepsi, tüm takım," diye sıraladı Enrique: "Evet, yıldızları var, ama anahtar her zaman takımdır."
Teknik direktör, kendine güvenen bir şampiyonla "herkes için çekici bir maç" bekliyor. "Gerçekten çok iyi bir formdayız," dedi Enrique. "Bu maçlarda küçük detaylar önemlidir, her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Ama kendimize güveniyoruz. Aynı zamanda zor bir görevle karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz."
- AFP
PSG, FC Bayern karşısında tam kadroyla sahaya çıktı: "İşte Şampiyonlar Ligi'nin büyüsü budur"
Tüm önemli oyuncularının sezonun belirleyici maçları öncesinde sakatlıklarını atlattığına değinen teknik direktör, "Şampiyonlar Ligi'nin büyüsü budur, herkes bu turnuvada yer almak ister, bu sana özel bir enerji verir" dedi.
Bu enerjiyi sihirli ayağıyla Khvicha Kvaratskhelia da yaydı. "Zor bir maç olacak, Bayern formda, ama biz PSG'yiz," dedi Gürcü oyuncu: "Her şeye muktediriz ve herkesi yenebiliriz."
Bayern kaptanı Manuel Neuer'e büyük saygı duyduğunu belirten oyuncu, "Onu dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak görüyorum. O bir efsane. Neler yapabileceğini biliyoruz." Ancak hücum oyuncusu, "Geçen sefer ona karşı iki gol attık..." dedi.
Ancak bu, bir önceki karşılaşmada, Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG'nin 2-0 kazandığı maçtaydı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son karşılaşmada ise Paris'te galip gelen taraf FC Bayern oldu (2-1). Münih ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş karşılaşmanın hepsini kazandı (7-1 gol).