PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin de dahil olduğu bir dizi önemli sözleşme uzatmasını tamamlamaya hazırlanıyor; böylece ayrılacağına dair söylentiler son bulacak

Luis Enrique, göreve geldiğinden bu yana PSG’yi kıtada baskın bir güce dönüştürdü; arka arkaya iki Ligue 1 şampiyonluğu ve geçen sezon kulübün ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Karar vericilerinin İspanyol teknik adamı takdir ettiği bildirilen Manchester United dahil olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün ilgisini uzaklaştırmak için PSG yetkilileri, onun sözleşmesini uzatmak konusunda istekli. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulüp onu 2030'a kadar bağlamak istiyor ve bu istek, Parc des Princes'te Chelsea'ye karşı alınan 5-2'lik galibiyetle daha da güçlendi.