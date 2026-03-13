PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin de dahil olduğu bir dizi önemli sözleşme uzatmasını tamamlamaya hazırlanıyor; böylece ayrılacağına dair söylentiler son bulacak
Le Parisien: Müzakereler son aşamaya geldi
Le Parisien'e göre kulüp, en etkili isimlerinin geleceğini güvence altına almak için hızlı adımlar atıyor. Fabian Ruiz, Bradley Barcola ve Luis Enrique ile sözleşme uzatmaları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Ruiz'in sözleşmesinin kesinleştiği ve Barcola'nınkinin de tamamlanmak üzere olduğu bildirilirken, Luis Enrique ile "bir tür prensip anlaşması"na varıldı. Ancak Ousmane Dembele için durum farklı, çünkü onun geleceğine ilişkin resmi görüşmeler henüz başlamadı.
Enrique: Avrupa zaferlerinin mimarı
Luis Enrique, göreve geldiğinden bu yana PSG’yi kıtada baskın bir güce dönüştürdü; arka arkaya iki Ligue 1 şampiyonluğu ve geçen sezon kulübün ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Karar vericilerinin İspanyol teknik adamı takdir ettiği bildirilen Manchester United dahil olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün ilgisini uzaklaştırmak için PSG yetkilileri, onun sözleşmesini uzatmak konusunda istekli. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulüp onu 2030'a kadar bağlamak istiyor ve bu istek, Parc des Princes'te Chelsea'ye karşı alınan 5-2'lik galibiyetle daha da güçlendi.
City ile ilgili söylentiler arasında Dembele’nin geleceği belirsiz
Kulüp sözleşme uzatmalarına odaklanırken, son Ballon d'Or sahibi Dembélé'nin geleceği giderek belirsizleşiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit bir rol oynamasına rağmen, Diario Sport'un haberlerine göre menajeri Moussa Sissoko, kısa süre önce Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir araya geldi. Sözleşmesi 2028'de sona erecek ve uzatma görüşmeleri olumlu bir şekilde ilerlemezken, 28 yaşındaki süperstar, Premier League devlerine transfer olacağı yönünde söylentilere konu oluyor.
Yıldızların devrinden sonra bir hanedanlık kurmak
Bu transfer hamleleri, PSG’nin istikrar ve taktiksel sürekliliğe yönelik stratejik yönelimini yansıtıyor. Son yıllarda birçok yıldız oyuncunun ayrılmasının ardından kulüp, Enrique’nin liderliğini ödüllendirmek ve Barcola gibi genç yeteneklerin uzun vadeli bağlılığını sağlamaya kararlı. Bu anlaşmaları sonuçlandırarak Avrupa şampiyonu, ortada kalan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve teknik direktörüne dünya futbolunun zirvesindeki konumunu korumak için gerekli güvenceyi sağlamayı hedefliyor.
