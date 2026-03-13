Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
خالد محمود

Çeviri:

PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin de dahil olduğu bir dizi önemli sözleşme uzatmasını tamamlamaya hazırlanıyor; böylece ayrılacağına dair söylentiler son bulacak

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique de dahil olmak üzere bir dizi önemli oyuncuyla sözleşme uzatımlarını tamamlayarak ayrılık söylentilerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu hamle, kulübün tarihi Avrupa başarısının ardından uzun vadeli projesini sağlamlaştırmayı ve Paris’te yeni bir dönem inşa etmeye devam ederken kadronun çekirdeğinin ve lider kadrosunun bozulmamasını sağlamayı amaçlıyor.

  • Le Parisien: Müzakereler son aşamaya geldi

    Le Parisien'e göre kulüp, en etkili isimlerinin geleceğini güvence altına almak için hızlı adımlar atıyor. Fabian Ruiz, Bradley Barcola ve Luis Enrique ile sözleşme uzatmaları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Ruiz'in sözleşmesinin kesinleştiği ve Barcola'nınkinin de tamamlanmak üzere olduğu bildirilirken, Luis Enrique ile "bir tür prensip anlaşması"na varıldı. Ancak Ousmane Dembele için durum farklı, çünkü onun geleceğine ilişkin resmi görüşmeler henüz başlamadı.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Enrique: Avrupa zaferlerinin mimarı

    Luis Enrique, göreve geldiğinden bu yana PSG’yi kıtada baskın bir güce dönüştürdü; arka arkaya iki Ligue 1 şampiyonluğu ve geçen sezon kulübün ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Karar vericilerinin İspanyol teknik adamı takdir ettiği bildirilen Manchester United dahil olmak üzere birçok Premier Lig kulübünün ilgisini uzaklaştırmak için PSG yetkilileri, onun sözleşmesini uzatmak konusunda istekli. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulüp onu 2030'a kadar bağlamak istiyor ve bu istek, Parc des Princes'te Chelsea'ye karşı alınan 5-2'lik galibiyetle daha da güçlendi.

  • City ile ilgili söylentiler arasında Dembele’nin geleceği belirsiz

    Kulüp sözleşme uzatmalarına odaklanırken, son Ballon d'Or sahibi Dembélé'nin geleceği giderek belirsizleşiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit bir rol oynamasına rağmen, Diario Sport'un haberlerine göre menajeri Moussa Sissoko, kısa süre önce Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir araya geldi. Sözleşmesi 2028'de sona erecek ve uzatma görüşmeleri olumlu bir şekilde ilerlemezken, 28 yaşındaki süperstar, Premier League devlerine transfer olacağı yönünde söylentilere konu oluyor.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Yıldızların devrinden sonra bir hanedanlık kurmak

    Bu transfer hamleleri, PSG’nin istikrar ve taktiksel sürekliliğe yönelik stratejik yönelimini yansıtıyor. Son yıllarda birçok yıldız oyuncunun ayrılmasının ardından kulüp, Enrique’nin liderliğini ödüllendirmek ve Barcola gibi genç yeteneklerin uzun vadeli bağlılığını sağlamaya kararlı. Bu anlaşmaları sonuçlandırarak Avrupa şampiyonu, ortada kalan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve teknik direktörüne dünya futbolunun zirvesindeki konumunu korumak için gerekli güvenceyi sağlamayı hedefliyor.

1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0