PSG, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir çifte zafer kutlarken, Joao Neves Arsenal’in taktiklerini eleştirdi
Neves, Arsenal'in yaklaşımını eleştiriyor
Neves, Fransız devinin üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sözünü sakınmadı. Sonunda penaltı atışlarıyla sonuçlanan zorlu mücadelenin ardından konuşan Portekizli milli oyuncu, sadece bir takımın hücum futbolu oynamak niyetiyle sahaya çıktığını ima etti.
21 yaşındaki oyuncu, 120 dakikalık maç boyunca Mikel Arteta'nın takımında bir hırs eksikliği olduğunu düşündüğünü açıkça dile getirdi. "Duygularım çok yoğun. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldum. Beni mutlu eden zaferin kendisi değil, bu takım arkadaşları, teknik ekip ve yönetimle birlikte oynamak. Buraya gelmek hayatımda yaptığım en iyi seçimdi. Buradaki her şeyi seviyorum. Bugün bunu hak ettik, çünkü oynamak isteyen tek takım PSG'ydi," dedi Neves, M6'ya.
Fransız başkentinde tarihe geçen olay
Bu zafer, kulüp futbolunun en büyük kupasını başarıyla koruyan PSG için önemli bir dönüm noktası oldu. Normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalan maçta, Parisliler penaltı atışlarında soğukkanlılıklarını koruyarak 4-3 galip geldi ve ilk Avrupa Kupası’nı kazanma yolunda olan Arsenal’i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Neves, bu ikinci şampiyonluğa giden yolu değerlendirirken, son şampiyon olmanın getirdiği baskının, ilk zaferlerine kıyasla bu yolu çok daha zor hale getirdiğini belirtti. Neves, "Bu yıl farklıydı. Daha zordu, daha fizikseldi. Avrupa şampiyonuyduk, bu yüzden unvanımızı koruduk. PSG tarihine adımızı yazdırdık." dedi.
Şampiyonlar için kutlama havası
Orta saha oyuncusu maç sonrası değerlendirmelerini yaparken, kutlama havası neşeli bir anla kesintiye uğradı. PSG'nin spor danışmanı Luis Campos, bu başarıyı kutlamak için genç oyuncunun sırtına atlayarak röportaja davetsiz misafir olarak katıldı; bu hareket, kulübün yönetim kadrosu ile oyuncu kadrosu arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi.
Maçın fiziksel yorgunluğuna rağmen Neves, soyunma odasına dönüp takım arkadaşlarıyla kutlamalara devam etmek için sabırsızlanıyordu. "Hepimiz mutluyuz. Şimdi takım arkadaşlarımla bunu kutlamak istiyorum," dedi Campos'un kısa kesintisinin ardından gülerek.
Arsenal eli boş döndü
Arsenal için bu yenilgi, Avrupa’daki kötü şansını sona erdirmeye çok yaklaşmış olmasının ardından yutması zor bir acı oldu. Uzun süreler boyunca PSG’yi sınırlayan disiplinli bir savunma performansına rağmen, Topçular penaltı atışları gibi yüksek riskli bir ortamda son şampiyonu tahtından indirmek için gereken keskinliği nihayetinde gösteremedi.
Arsenal'in ortalama top hakimiyeti sadece %24,7 ile Mikel Arteta yönetiminde 11 oyuncuyla sahada kaldıkları maçlar arasında en düşük seviyeye geriledi ve bu rakamlar, takımın hücumdaki sıkıntılarını açıkça ortaya koydu.