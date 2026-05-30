PSG, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir çifte zafer kutlarken, Joao Neves Arsenal’in taktiklerini eleştirdi

Bu zafer, kulüp futbolunun en büyük kupasını başarıyla koruyan PSG için önemli bir dönüm noktası oldu. Normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalan maçta, Parisliler penaltı atışlarında soğukkanlılıklarını koruyarak 4-3 galip geldi ve ilk Avrupa Kupası’nı kazanma yolunda olan Arsenal’i büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Neves, bu ikinci şampiyonluğa giden yolu değerlendirirken, son şampiyon olmanın getirdiği baskının, ilk zaferlerine kıyasla bu yolu çok daha zor hale getirdiğini belirtti. Neves, "Bu yıl farklıydı. Daha zordu, daha fizikseldi. Avrupa şampiyonuyduk, bu yüzden unvanımızı koruduk. PSG tarihine adımızı yazdırdık." dedi.