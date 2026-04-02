23 yaşındaki oyuncuyla ilgili spekülasyonlar, büyük ölçüde Madrid'deki mevcut durumundan kaynaklanıyor. Rennes'ten transfer olduğundan beri Fransız oyuncu, tercih ettiği pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanıyor. Bunun yerine, taktiksel esnekliği nedeniyle defansif orta saha, kanat ve hatta sol bek olarak görevlendiriliyor; bu durum da La Liga devinde kendini kanıtlama fırsatını kısıtlıyor.

Sabit bir rolünün olmaması, memnuniyetsizliğinin artmasına neden oldu. Camavinga, sezonun en kritik maçlarında sık sık kendini yedek kulübesinde buldu ve bu eğilim, Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesiyle de devam etti. Haberlere göre, bu ikincil rol, eski Rennes yeteneğinin takımdaki mevcut durumundan memnuniyetsiz kalmasına neden oldu.