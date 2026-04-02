PSG, Real Madrid'in Premier Lig'den transfer hedefine koyduğu Eduardo Camavinga'ya neden teklifte bulunmayacak?
PSG'nin orta sahası şimdiden oldukça kalabalık
PSG, son transfer dönemlerinde stratejisini değiştirerek, teknik direktör Luis Enrique’nin taktiksel ihtiyaçlarına uygun belirli özelliklere sahip oyunculara odaklandı. Vitinha ve João Neves gibi oyuncuların kadronun kilit isimleri haline gelmesiyle birlikte, Onze Mondial, kulübün Camavinga’yı kadrosuna katmayı planlamadığını ve yaz transfer döneminde bu oyuncu için herhangi bir girişimde bulunulmasının beklenmediğini belirtiyor.
Bernabeu'da artan hayal kırıklığı
23 yaşındaki oyuncuyla ilgili spekülasyonlar, büyük ölçüde Madrid'deki mevcut durumundan kaynaklanıyor. Rennes'ten transfer olduğundan beri Fransız oyuncu, tercih ettiği pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanıyor. Bunun yerine, taktiksel esnekliği nedeniyle defansif orta saha, kanat ve hatta sol bek olarak görevlendiriliyor; bu durum da La Liga devinde kendini kanıtlama fırsatını kısıtlıyor.
Sabit bir rolünün olmaması, memnuniyetsizliğinin artmasına neden oldu. Camavinga, sezonun en kritik maçlarında sık sık kendini yedek kulübesinde buldu ve bu eğilim, Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesiyle de devam etti. Haberlere göre, bu ikincil rol, eski Rennes yeteneğinin takımdaki mevcut durumundan memnuniyetsiz kalmasına neden oldu.
Premier Lig devleri tetikte
PSG bu fırsatı kaçırmaya hazır olsa bile, Avrupa genelinde Camavinga’ya olan ilgi hâlâ yüksek. Fiziksel özellikleri ve teknik kalitesi, İngiliz futbolunun yoğun temposuna mükemmel bir uyum sağladığı düşünülüyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, birçok Premier Lig devinin durumu yakından takip ettiği söyleniyor.
Tarihsel olarak genç yeteneklerden ayrılmaya isteksiz olan Real Madrid, oyuncu ayrılmak için baskı yaparsa seçeneklerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Özellikle yaz aylarında potansiyel bir kadro revizyonu sırasında sahadaki diğer alanları yenilemek istedikleri için, doğru bir değerleme sunulursa kulübün tekliflere açık olabileceği yönünde iddialar var.
Gelecekle ilgili henüz kesin bir karar alınmadı
İspanya ve Fransa'dan gelen tüm söylentilere rağmen, Camavinga henüz gelecekteki adımları konusunda kesin bir karar vermiş değil. Orta saha oyuncusu hâlâ sözleşmesi kapsamında ve mevcut süre alımı bu statüsünü yansıtmasa da teorik olarak Madrid'in uzun vadeli planlarının bir parçası. Önümüzdeki haftalar, Arbeloa yönetiminde yeniden liderlik rolüne geri dönebilecek mi, bunu belirlemede hayati önem taşıyacak.
Dünya Kupası yılı olan bu dönemde uluslararası maç takvimi göz önüne alındığında, riskler özellikle yüksek. Kulüp seviyesinde azalan süre, Fransız milli takımındaki konumunu şimdiden etkiledi ve bu durum, oyuncu için düzenli olarak ilk 11'de yer almayı bir öncelik haline getirdi. Şu an için Premier Lig hala cazip bir seçenek olsa da, PSG'ye transfer olasılığı kesin olarak gündem dışı görünüyor.