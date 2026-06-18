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PSG, RB Leipzig’in yıldızını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırken, Liverpool Yan Diomande için 100 milyon avroluk transfer teklifi sundu
Anfield’ın devleri, Leipzig’in kararlılığını sınayacak
Andoni Iraola’nın takımı, Diomande için yapılan yarışta kararlı bir adım atarak 100 milyon avro değerinde bir ilk teklif sundu. Sky Sports’a göre, bu teklifin 90 milyon avroluk garantili bir transfer ücreti ile performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödemelerden oluştuğu belirtiliyor; Premier Lig kulübü, Avrupa’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katarak hücum seçeneklerini artırmayı hedefliyor.
Fabrizio Romano’ya göre, RB Leipzig, Liverpool’un bu ilk teklifini resmi olarak reddetti. Alman kulübü çok daha yüksek bir rakam bekliyor ve bazı işaretler, oyuncuyu transfer etmek için nihai olarak 120 milyon avronun referans noktası olabileceğini gösteriyor. Leipzig, maaş artışı ve çıkış maddesi içeren bir sözleşme uzatması teklif ederek oyuncuyu tutmaya çalışsa da, Paris Saint-Germain ve diğer büyük kulüplerin de resmi olarak yarışa katılmasını bekliyor ve tutumlarını değiştirmek için olağanüstü bir transfer ücreti gerekeceğini vurguluyor.
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PSG, transfer yarışında geride kalıyor
PSG, yarışta hâlâ sağlam bir konumda olsa da, Fransız şampiyonu, Diomande’nin tercih ettiği takım konusunda kesin bir karar vermesini beklediği için Leipzig’e henüz resmi bir teklif sunmadı. Ancak PSG, 19 yaşındaki oyuncuyu ikna etmekte zorlanıyor; zira Liverpool, masaya koyduğu güçlü mali teklif sayesinde şu anda önemli bir avantaja sahip.
The Athletic’e göre, PSG şu anda forvet oyuncusuna sunulan kişisel şartlar konusunda Liverpool’un gerisinde kalıyor. Dolayısıyla Liverpool, anlaşmanın sağlanamaması ihtimaline karşı diğer seçenekleri de değerlendiriyor olsa da, şu anda açık ara lider konumda bulunuyor.
Leipzig, yükselen yıldızı Diomande’yi elinde tutmak için her şeyi yapıyor
Red Bull Arena yönetimi, takımın hücumunun odak noktası haline gelen bu değerli oyuncuyu satma konusunda hiçbir baskı altında değil. Alman kulübünde Diomande’nin ayrılmasını isteyen kimse yok; aksine, kulüp yönetimi tamamen onun sözleşmesini uzatmaya ve kulüpteki uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya odaklanmış durumda.
Forvetin piyasa değeri, Leipzig ile geçirdiği olağanüstü bir lig sezonunun ardından tavan yaptı. Milli takım görevleri nedeniyle sadece bir Bundesliga maçını kaçıran oyuncu, 33 lig maçında 12 gol ve 9 asist kaydetti ve takımın ligi üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamada kilit bir rol oynadı.
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Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları, yüksek fiyat etiketine yol açıyor
Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili’ni temsil eden Diomande, Pazar günü Ekvador’a karşı oynanan turnuvanın açılış maçında ilk 11’de yer alarak üzerine yöneltilen büyük beklentileri haklı çıkardı. 19 yaşındaki oyuncu, her iki kanatta da olağanüstü teknik becerilerini ve çarpıcı hızını tam anlamıyla sergileyerek piyasa değerini daha da artıran muhteşem bir performans sergiledi.
Bu genç kanat oyuncusu, sahadaki tartışmasız en tehlikeli isimdi ve Fildişi Sahili’ni hayati önem taşıyan 1-0’lık galibiyete taşıdı. Önce sağ kanattan Ekvador savunmasını zorlayan, ardından sol kanada geçen Diomande, profesyonel kariyerine fırtına gibi başladığını yansıtan canlı bir enerji ve yaratıcılıkla oynadı.