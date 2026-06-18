PSG, RB Leipzig’in yıldızını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırken, Liverpool Yan Diomande için 100 milyon avroluk transfer teklifi sundu

Andoni Iraola’nın takımı, Diomande için yapılan yarışta kararlı bir adım atarak 100 milyon avro değerinde bir ilk teklif sundu. Sky Sports’a göre, bu teklifin 90 milyon avroluk garantili bir transfer ücreti ile performansa bağlı 10 milyon avroluk ek ödemelerden oluştuğu belirtiliyor; Premier Lig kulübü, Avrupa’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden birini kadrosuna katarak hücum seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

Fabrizio Romano’ya göre, RB Leipzig, Liverpool’un bu ilk teklifini resmi olarak reddetti. Alman kulübü çok daha yüksek bir rakam bekliyor ve bazı işaretler, oyuncuyu transfer etmek için nihai olarak 120 milyon avronun referans noktası olabileceğini gösteriyor. Leipzig, maaş artışı ve çıkış maddesi içeren bir sözleşme uzatması teklif ederek oyuncuyu tutmaya çalışsa da, Paris Saint-Germain ve diğer büyük kulüplerin de resmi olarak yarışa katılmasını bekliyor ve tutumlarını değiştirmek için olağanüstü bir transfer ücreti gerekeceğini vurguluyor.



