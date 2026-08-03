Getty Images Sport
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PSG, Parma kalecisi Zion Suzuki için Juventus hamlesini çalmak adına 33 milyon euroluk transfer operasyonu başlattı
PSG resmî teklif sundu
Paris Saint-Germain, Japonya'nın birinci kalecisi Suzuki için Parma'ya resmen 33 milyon avro (28 milyon sterlin/38 milyon dolar) teklif sundu. Ligue 1 şampiyonunun sürpriz hamlesi, Suzuki'yi savunma seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli hedef olarak belirleyen Juventus'un önüne geçmesini sağladı. 2029'a kadar Stadio Tardini'de sözleşmesi bulunan Suzuki, 2024'te Sint-Truiden'den Parma'ya katıldı ve 8,2 milyon avro karşılığında transfer olduktan sonra Serie A'da 57 maça çıktı.
- Getty Images Sport
Suzuki transferindeki durum gelişiyor
TuttoMercatoWebve transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberlerine göre, PSG'nin resmi teklifi Fransız kulübünü Juventus'un önünde pole pozisyonuna taşıdı. Juventus kaleci adaylarından oluşan kısa liste üzerinde çalışıyordu, ancak Paris ekibinin hızlı müdahalesinin ardından bu transferi kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Bu hamle, Matvey Safonov'un PSG'nin bir numarası olarak oturmuş rolü ve geçen yaz Lucas Chevalier için yapılan büyük yatırım göz önüne alındığında bir miktar sürpriz niteliği taşıyor. Haberlerde, PSG'nin Suzuki'yi düzenli süre almasını garanti etmek için doğrudan Parma'ya kiralamayı tercih edebileceği de ekleniyor.
İtalya'da istikrar gösterdi
New York doğumlu 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Parma formasıyla istikrarlı bir performans sergiledi; Serie A'da çıktığı 20 maçta beş kez kalesini gole kapatarak takımının sezonu 13. sırada tamamlamasına yardımcı oldu. Milli takım düzeyinde ise Suzuki, Japonya formasıyla 28 maça çıkarak ülkesinin birinci kalecisi olarak yerini sağlamlaştırdı. Yükselen piyasa değeri, Parma'yı ilk yatırımından önemli bir mali kâr elde etmek için avantajlı bir konuma getiriyor.
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Sezon açılışı hazırlıkları yaklaşıyor
Parma, 22 Ağustos'ta Cagliari'ye karşı oynayacağı 2026-27 Serie A açılış maçı öncesinde Suzuki'nin geleceğiyle ilgili artık hızlı bir karar vermek zorunda. Bu sırada PSG, ertesi gün Parc des Princes'te Rennes'i ağırlayarak Ligue 1 şampiyonluğu unvanını savunmaya hazırlanıyor. Juventus ise Les Parisiens'in sunduğu mali paketi karşılayamazsa alternatif hedeflere yönelme ihtimaliyle karşı karşıya.
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