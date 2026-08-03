TuttoMercatoWebve transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberlerine göre, PSG'nin resmi teklifi Fransız kulübünü Juventus'un önünde pole pozisyonuna taşıdı. Juventus kaleci adaylarından oluşan kısa liste üzerinde çalışıyordu, ancak Paris ekibinin hızlı müdahalesinin ardından bu transferi kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bu hamle, Matvey Safonov'un PSG'nin bir numarası olarak oturmuş rolü ve geçen yaz Lucas Chevalier için yapılan büyük yatırım göz önüne alındığında bir miktar sürpriz niteliği taşıyor. Haberlerde, PSG'nin Suzuki'yi düzenli süre almasını garanti etmek için doğrudan Parma'ya kiralamayı tercih edebileceği de ekleniyor.