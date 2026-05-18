PSG, Ousmane Dembélé'nin sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı; oyuncunun erken oyundan çıkması, Ballon d'Or ödüllü futbolcunun Arsenal'le oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabileceği endişesini doğurdu
PSG, Dembele'nin baldırında rahatsızlık yaşadığını doğruladı
Fransız şampiyonu, endişe verici bir gecenin ardından yıldız oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Pazar günü Paris FC maçında sağ baldırında bir rahatsızlık hissederek tedbir amaçlı oyundan alınan Dembele, önümüzdeki birkaç gün boyunca tedavi masasında kalacak. Kulübün resmi açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncunun bu sorunu gidermek için özel bir tedavi gördüğü doğrulandı.
Ballon d'Or ödüllü oyuncunun kas sakatlığı geçirdiği görüntüsü, deplasmana gelen taraftarlar arasında anında paniğe yol açsa da, daha sonra yapılan teşhis, hasarın ilk başta korkulduğu kadar ciddi olmadığını gösteriyor. Kulübün sağlık ekibi, bu ayın sonlarında Budapeşte'ye yapılacak seyahat için hazırlık yaparken, kanat oyuncusunu izlemeye devam edecek.
Luis Enrique, yaşanan korku anına rağmen sakinliğini koruyor
Paris derbisinde 2-1 yenildikten sonra konuşan teknik direktör, durumun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı. İspanyol teknik adam, kanat oyuncusunu Goncalo Ramos ile değiştirme kararının uzun vadeli bir sorundan kaynaklanmadığını vurguladı.
Enrique basına şunları söyledi: “Bence bu sadece yorgunluktan kaynaklanıyor. Bugün söylediklerimiz sadece spekülasyon, ama ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum ve hala iki hafta var.”
Teknik direktörün iyimser tavrını, forvetin ciddi bir yırtık yaşamadığını gösteren raporlar da destekliyor. Yapılan ileri tetkiklere göre, oyuncunun baldırında kas rahatsızlığı var ancak yırtık yok. Bu durum, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Mikel Arteta'nın Arsenal'iyle karşılaşmak için zamanında iyileşme şansını önemli ölçüde artırıyor.
Şampiyonlar Ligi finali için zamana karşı yarış
Dembélé bu sezon PSG formasıyla muhteşem bir performans sergiliyor; tüm turnuvalarda 39 maçta 19 gol ve 11 asist kaydetti.
Onun sahada olması, PSG'nin üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanma umutları açısından çok önemli görülüyor. Finalin 30 Mayıs'ta oynanacak olması nedeniyle, sağlık ekibi Fransız oyuncunun %100 formuna kavuşması için 12 günlük bir yarışa girdi.
Kulüp, dinlenme süresinin yeterli olacağından emin. İç kaynaklar, bu hafta antrenmanlarda temkinli bir yaklaşım sergilenmesine rağmen, Dembele'nin Budapeşte'deki maça katılabileceğine dair büyük bir endişe olmadığını belirtiyor.
Les Bleus'a yönelik uluslararası endişeler
Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler, Fransa milli takım teknik kadrosu tarafından da yakından takip edilecek. Dembélé, Didier Deschamps’ın takımının vazgeçilmez bir parçası ve şimdiden yaklaşan 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Bu aşamada yaşanacak herhangi bir aksilik, sadece PSG’nin kupa yarışını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için yaptığı hazırlıkları da sekteye uğratabilir.
Forvet oyuncusu, önümüzdeki dönemde bazı medya etkinliklerini ve hafif antrenmanları kaçıracak olsa da, Macaristan'da Şampiyonlar Ligi marşı çalındığında sahada yer alacağı tahmin ediliyor.