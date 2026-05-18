Fransız şampiyonu, endişe verici bir gecenin ardından yıldız oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Pazar günü Paris FC maçında sağ baldırında bir rahatsızlık hissederek tedbir amaçlı oyundan alınan Dembele, önümüzdeki birkaç gün boyunca tedavi masasında kalacak. Kulübün resmi açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncunun bu sorunu gidermek için özel bir tedavi gördüğü doğrulandı.

Ballon d'Or ödüllü oyuncunun kas sakatlığı geçirdiği görüntüsü, deplasmana gelen taraftarlar arasında anında paniğe yol açsa da, daha sonra yapılan teşhis, hasarın ilk başta korkulduğu kadar ciddi olmadığını gösteriyor. Kulübün sağlık ekibi, bu ayın sonlarında Budapeşte'ye yapılacak seyahat için hazırlık yaparken, kanat oyuncusunu izlemeye devam edecek.