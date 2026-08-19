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Yosua Arya

Çeviri:

PSG öfkeli! Trophee des Champions'ta Lens'e yenildikleri maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Nuno Mendes için ağır hakem raporu felaket anlamına gelebilir

Paris Saint-Germain
N. Mendes
Lens - Paris Saint-Germain
Lens
Süper Kupa

Paris Saint-Germain'in, Nuno Mendes'in Lens karşısında maçın sonlarında gördüğü kırmızı kartın ardından hakemin resmi maç raporuna şaşırdığı bildirildi. PSG, maçın hakemi Jeremie Pignard'ın kullandığı özel ifadenin Portekizli beke ağır bir ceza getirebileceğinden endişe ediyor.

  • Trophée des Champions hayal kırıklığı

    PSG, pazar günü Lens'e Trophée des Champions'ta 1-0 yenilerek aldığı hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin ardından yaşanacakların hazırlığını yapıyor. Kupayı kaybetmesinin yanı sıra Les Parisiens, maçı 10 kişi tamamladı. Portekizli sol bek Mendes, karşılaşmanın son anlarında doğrudan kırmızı kart gördü. 24 yaşındaki oyuncunun oyundan atılması, başkent ekibi için sinir bozucu bir geceyi daha da kötüleştirdi ancak bu olayın yankılarının henüz sona ermekten çok uzak olduğu görülüyor.

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    "Şiddetli grev"

    Anlaşmazlığın temel noktası, hakem Pignard'ın sunduğu resmi maç raporundan kaynaklanıyor. Fransız yayın kuruluşu RMC Sport'a göre maçın hakemi, savunmacının oyundan atılmasına yol açan olayı tarif ederken özellikle sert bir ifade kullandı. Pignard'ın, Portekizli milli oyuncunun hareketlerini maç sonrası belgelerinde "top oyunda değilken yapılan şiddetli bir darbe" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Bu özel terminoloji genellikle ağır ihlaller için kullanılıyor ve Paris ekibinin yönetimi tarafından son derece sert bulunuyor.

  • PSG kovulmayı kabul etti

    Yazılı rapora yönelik hayal kırıklıklarına rağmen PSG, hakemin sahadaki kararını tamamen bozmaya çalışmıyor. Kulüp yönetimi, Mendes'in geç müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmeyi hak ettiği gerçeğine itiraz etmiyor.

    Bunun yerine kulüp, raporun kaleme alınış biçimine anlam veremiyor; çünkü bunun durumun gerçekliğini yanlış yansıttığını güçlü şekilde düşünüyor. Paris temsilcisinin yöneticileri, Mendes'in derin koşusunu yaptığı sırada oyunun resmen çoktan yeniden başlamış olduğunu savunuyor ve bunun, hakemin olayın tamamen topsuz alanda yaşandığı yönündeki iddiasıyla çeliştiğini belirtiyor.

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    Nihai kararı bekliyor

    Pignard'ın raporundaki özel ifade son derece önemli, çünkü oyuncuya verilecek nihai cezayı ciddi şekilde etkileyebilir. Resmi disiplin kurulu şimdi raporu inceleyecek ve cezasının tam süresini belirleyecek. İfadenin sert yorumlanması, bek oyuncusu için uzun süreli bir men cezasıyla sonuçlanabilir. Mendes, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca iki maça çıkmışken, şimdi sahalara dönüşüne ne zaman onay verileceğini öğrenmek için gergin bir bekleyişe girdi.

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