Pignard'ın raporundaki özel ifade son derece önemli, çünkü oyuncuya verilecek nihai cezayı ciddi şekilde etkileyebilir. Resmi disiplin kurulu şimdi raporu inceleyecek ve cezasının tam süresini belirleyecek. İfadenin sert yorumlanması, bek oyuncusu için uzun süreli bir men cezasıyla sonuçlanabilir. Mendes, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca iki maça çıkmışken, şimdi sahalara dönüşüne ne zaman onay verileceğini öğrenmek için gergin bir bekleyişe girdi.