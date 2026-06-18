PSG’nin yıldızı yaz transferini değerlendirirken Arsenal, Bradley Barcola için bir teklif yapmayı düşünüyor

Independent gazetesine göre, Arsenal bu yaz olası bir teklif öncesinde Barcola’nın transferiyle ilgili ayrıntıları değerlendiriyor. Mikel Arteta, hücum seçeneklerine kalite ve derinlik katmak istiyor; PSG’nin forveti, kulübün ilk 11’ini güçlendirebilecek bir oyuncu olarak görülüyor.

Gunners şu anda 23 yaşındaki oyuncu için yarışta önde ancak bu transferin peşinde tek başlarına değiller. Liverpool da Andoni Iraola yönetiminde hücum hattını yeniden şekillendirmek amacıyla Barcola'yı yakından takip ediyor.

Barcola’nın PSG’deki geleceği, hem kulüp hem de milli takımdaki güçlü performanslarına rağmen belirsizliğini koruyor. Haberlere göre kanat oyuncusu, kendini Premier Lig’de sınamak istiyor ve Fransa dışında yeni bir maceraya açık.







