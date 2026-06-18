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PSG’nin yıldızı yaz transferini değerlendirirken Arsenal, Bradley Barcola için bir teklif yapmayı düşünüyor
Arsenal, Barcola’ya olan ilgisini artırdı
Independent gazetesine göre, Arsenal bu yaz olası bir teklif öncesinde Barcola’nın transferiyle ilgili ayrıntıları değerlendiriyor. Mikel Arteta, hücum seçeneklerine kalite ve derinlik katmak istiyor; PSG’nin forveti, kulübün ilk 11’ini güçlendirebilecek bir oyuncu olarak görülüyor.
Gunners şu anda 23 yaşındaki oyuncu için yarışta önde ancak bu transferin peşinde tek başlarına değiller. Liverpool da Andoni Iraola yönetiminde hücum hattını yeniden şekillendirmek amacıyla Barcola'yı yakından takip ediyor.
Barcola’nın PSG’deki geleceği, hem kulüp hem de milli takımdaki güçlü performanslarına rağmen belirsizliğini koruyor. Haberlere göre kanat oyuncusu, kendini Premier Lig’de sınamak istiyor ve Fransa dışında yeni bir maceraya açık.
- AFP
Barcola'nın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor
Haberlere göre Barcola, bu yaz PSG’den ayrılma konusunda giderek daha açık bir tutum sergiliyor. PSG’nin Arsenal’i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finali maçında ilk 11’de yer almamış olmasının, bu konudaki kararını etkilediği düşünülüyor. Ligue 1 şampiyonu kulüp, oyuncunun değerini yaklaşık 60 milyon sterlin olarak belirlemiş olsa da, transfer olasılığı giderek güçleniyor.
Les Parisiens, kanat oyuncusunu kadroda tutmayı tercih ediyor, ancak transfer dönemi boyunca koşullar değişirse kadroda düzenlemeler yapmaya da hazır.
Transfer planları her iki kulübü de etkileyebilir
Barcola’nın transferi, Arsenal’in sol kanattaki seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirecektir. Arteta, yeni sezon öncesinde daha rekabetçi bir kadro oluşturmaya çalışırken, Fransa milli takım oyuncusu Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard için rekabet ortamı yaratacaktır.
Arsenal'in Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers'a olan ilgisi de devam ediyor ve kulübün aynı transfer döneminde her iki oyuncuyu da kadrosuna katma ihtimali bulunuyor.
PSG ise Atlético Madrid'in forveti Julian Álvarez ve Rogers dahil olmak üzere kendi transfer hedeflerini takip ediyor. Transfer planlarındaki bu çakışma, ilgili kulüpler arasında karmaşık bir transfer piyasası durumu yaratabilir.
- AFP
Karar, Dünya Kupası’ndan sonra açıklanacak gibi görünüyor
Barcola, Senegal’i 3-1 mağlup ettikleri Dünya Kupası maçında attığı gol de dahil olmak üzere, Fransa milli takımı adına sergilediği son performansların ardından ününü artırmaya devam ediyor. Uluslararası sahnedeki performansları, kendisine olan ilgiyi daha da artırabilir. Geleceğine ilişkin nihai kararın, Fransa’nın Dünya Kupası macerasını tamamlamasını beklemesi bekleniyor.