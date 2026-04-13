PSG'nin yıldızı Ousmane Dembélé için Premier Lig'e transfer olasılığı gündeme gelince şok yaşandı
Ballon d'Or ödülünün sahibi ile sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi
L’Equipe’in haberine göre, Dembélé şu anda PSG ile sözleşme uzatma görüşmelerine girmeyi reddediyor. 28 yaşındaki oyuncu, Luis Enrique için hâlâ kilit bir isim olsa da, kulüp müzakereleri askıya almak zorunda kaldı. Fransız yayınının maaş özel sayısında ortaya çıktığı üzere, Ballon d’Or kazananı kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncu konumunda bulunurken, Avrupa şampiyonu kulüple olan mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.
Mevcut gecikmenin başlıca nedenleri
Dembélé'nin yeni bir sözleşmeyi imzalamadan önce beklemeyi tercih etmesinin arkasında birkaç neden yatıyor. Oyuncu, önümüzdeki sezon için kulübün maaş bütçesini öğrenmek istiyor; bunun yanı sıra, kanat oyuncusu bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sona erene kadar geleceği hakkında görüşmek istemediği için zamanlama da önemli bir konu. Bu temkinli yaklaşım, başarılı bir turnuva performansının pazarlık gücünü önemli ölçüde artırabileceğinin farkında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kararı PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerleyeceği ile de yakından bağlantılı. Çeyrek final ilk maçında 2-0 galibiyet elde eden oyuncu, şu anda Anfield'da Liverpool ile oynanacak rövanş maçı için hazırlanıyor.
Olası varış noktaları arasında İngiltere ve Suudi Arabistan yer alıyor
İki taraf arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda, L’Equipe gazetesi Premier Lig’e transferin "gündeme gelebileceğini" öne sürerken, Suudi Pro Ligi’nden de ilgi olduğu belirtiliyor. İngiliz futboluna geçiş, forvet oyuncusu için uzun süredir gündemde olan bir konu ve Premier Lig’in önde gelen kulüplerinin mali gücü, onları doğal adaylar haline getiriyor. Bununla birlikte, Orta Doğu da oldukça cazip bir alternatif sunuyor. N’Golo Kante’nin Al-Ittihad’a transferi daha önce gösterdiği gibi, Körfez ülkesinde oynamak Fransa milli takımında yer almanın önünde bir engel teşkil etmiyor ve bu da oyuncuyu kazançlı Suudi tekliflerini değerlendirmeye teşvik ediyor.
Dembele'nin geleceği ne olacak?
İleriye bakıldığında, bu oyuncu Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının başına geçmeden önce, özellikle de Anfield'daki kritik sınavı başarıyla atlatarak, hem ulusal hem de Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyecektir. Eğer sonunda Ligue 1'den ayrılmaya karar verirse, Premier Lig'e transferi şüphesiz önümüzdeki yaz transfer döneminin en çok konuşulan konusu olacaktır.