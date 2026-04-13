PSG'nin yıldızı Ousmane Dembélé için Premier Lig'e transfer olasılığı gündeme gelince şok yaşandı

Dembélé'nin yeni bir sözleşmeyi imzalamadan önce beklemeyi tercih etmesinin arkasında birkaç neden yatıyor. Oyuncu, önümüzdeki sezon için kulübün maaş bütçesini öğrenmek istiyor; bunun yanı sıra, kanat oyuncusu bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sona erene kadar geleceği hakkında görüşmek istemediği için zamanlama da önemli bir konu. Bu temkinli yaklaşım, başarılı bir turnuva performansının pazarlık gücünü önemli ölçüde artırabileceğinin farkında olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kararı PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ilerleyeceği ile de yakından bağlantılı. Çeyrek final ilk maçında 2-0 galibiyet elde eden oyuncu, şu anda Anfield'da Liverpool ile oynanacak rövanş maçı için hazırlanıyor.