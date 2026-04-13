PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, tecavüz davasının mahkemeye sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunurken masumiyetini savunuyor

Hakimi için, Parc des Princes’teki gözde kariyerinin yanı sıra devam eden hukuki mücadele de önemli bir yük oluşturuyor. Yaklaşan duruşma tarihine rağmen, Hakimi Luis Enrique'nin kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. 2021'de Fransız devine katıldığından beri istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu için bu dava, Ligue 1'deki kariyerine büyük bir gölge düşürüyor. Şu an için oyuncu, hukuk ekibi yaklaşan duruşmaya hazırlanırken kendisinin odak noktasının sahada olduğunu vurguluyor.