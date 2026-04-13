Çeviri:
PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, tecavüz davasının mahkemeye sevk edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunurken masumiyetini savunuyor
Hakimi, mahkeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu
Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Fransız yetkililerin kendisini mahkemeye sevk etme kararının ardından sessizliğini bozdu. PSG'nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde konuşan bek oyuncusuna, 2023 yılının başlarına dayanan bir soruşturmayla ilgili son hukuki gelişmeler soruldu.
Faslı oyuncu, bu tür sorulara hazırlıklı görünüyordu ve konuyla ilgili uzun süredir savunduğu tutumunu koruyarak sakinliğini korudu. Hakimi, "Bu suçlamanın asılsız olduğunu biliyorum. Sakinim, önümdeki işlere odaklanmış durumdayım, gerisini avukatlarıma ve adalet sistemine bırakıyorum" dedi.
İddiaların arka planı
Dava, Şubat 2023'te genç bir kadının Nogent-sur-Marne'daki bir karakola başvurmasıyla başladı. Kadın, Paris'in Boulogne-Billancourt bölgesinde bulunan futbolcunun evinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Kadın başlangıçta resmi bir şikayette bulunmasa da, iddiaların ciddiyeti nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.
Son aylarda hukuki süreç önemli ölçüde ilerlemiştir. Üç yıllık soruşturma süresinin ardından, Nanterre savcılığı ve Hakimi'nin avukat ekibi, Faslı milli futbolcunun bu suçlamalar nedeniyle yargılanacağını doğruladı. Savcılık, bu yılın başlarında ceza mahkemesine nihai sevk yapılmadan önce, Ağustos 2025'te resmi olarak duruşma talebinde bulunmuştu.
Savunma ekibi eksik delillere dikkat çekiyor
Avukat Fanny Colin'in liderliğindeki savunma ekibi, davada nesnel delillerin bulunmadığını ısrarla savunuyor. Savunma tarafı, suçlamaların tamamen adli kanıtlarla desteklenmeyen bir ifadeye dayandığını öne sürüyor. Özellikle, avukatlar, şikayetçinin o geceki olayları aydınlatabilecek tıbbi muayeneleri ve DNA testlerini reddettiğini vurguluyor. Hakimi daha önce yetkililere her türlü yardımı sağladığını, kendi DNA'sını ve ifadesini verdiğini belirtmişti. Yıllar süren soruşturma boyunca PSG, bu bek oyuncusuna destek vermeye devam etti ve onun ilk 11'de düzenli olarak yer almasına izin verdi.
PSG ve özel hayat üzerindeki etkisi
Hakimi için, Parc des Princes’teki gözde kariyerinin yanı sıra devam eden hukuki mücadele de önemli bir yük oluşturuyor. Yaklaşan duruşma tarihine rağmen, Hakimi Luis Enrique'nin kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. 2021'de Fransız devine katıldığından beri istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu için bu dava, Ligue 1'deki kariyerine büyük bir gölge düşürüyor. Şu an için oyuncu, hukuk ekibi yaklaşan duruşmaya hazırlanırken kendisinin odak noktasının sahada olduğunu vurguluyor.