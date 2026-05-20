Aurelien Tchouameni'nin sunduğu "The Bridge" programına konuk olan Benatia'ya, Paris Saint-Germain'de bir görev üstlenme olasılığı hakkında doğrudan bir soru yöneltildi. Benatia, Marsilya'ya olan saygısından dolayı bu fikri reddetmek yerine, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile güçlü bir mesleki ve kişisel bağa sahip olduğunu ortaya koydu ve gelecekte bir işbirliğinin hiç de imkansız olmadığını ima etti.

Benatia, "Marsilya'ya geldiğimde, spor direktörü olmayı ve OM'da çalışmayı hiç planlamamıştım" dedi. "Ben bir menajerdim, spor direktörü olmak için eğitim bile almamıştım. Beni aradılar ve 'sana ihtiyacımız var, kulübü ve şehri tanıyorsun' dediler, ben de gittim. Birçok nedenden dolayı ayrılmaya karar verdim. Nasser Al-Khelaifi'ye büyük saygı duyuyorum, ona karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bir ara vermem gerekiyor, gerçekten dinlenmem gerekiyor. Ancak üç veya dört yıl sonra, futbola dönmem gereken ve Nasser Al-Khelaifi'nin bana ihtiyaç duyduğu bir proje ortaya çıkarsa ve bu rol PSG'de olmalı ve o anda bu beni memnun ediyorsa… Kimseye bir borcum yok. Eğer şu ya da bu kişiye borcum olduğu için hayır dememi bekliyorsanız... Hayır, kimseye bir borcum yok!"