AFP
PSG'nin yeni sportif direktörü kim olacak? Eski Marsilya yöneticisi, Fransız devine geçeceği yönünde ipucu verdi
Marsilya'dan sürpriz bir ayrılış
Benatia’nın Marsilya’nın spor projesinin başında geçirdiği süre resmi olarak sona erdi. İki buçuk yıl önce, başlangıçta başkan Pablo Longoria’nın danışmanı olarak göreve başlayan ve daha sonra spor direktörlüğü görevini üstlenen eski Fas milli oyuncusu, Rennes ile oynanan sezonun son maçının ardından kulübe veda etti. Teknik olarak Şubat ayında istifa etmiş olsa da, kulüp sahibi Frank McCourt’un isteği üzerine yaz aylarına kadar kulüpte kaldı.
Eski Juventus ve Roma yıldızı şu anda serbest durumda ve çocukluk kulübünden ayrılması beklense de, bir sonraki potansiyel durağı birçok kişiyi şaşırttı. Marsilya ile derin bağları olmasına rağmen, Benatia geleceğini kulüp rekabetleri üzerinden değerlendirmediğini açıkça belirtti ve bu da Ligue 1'in son şampiyonu ile ilgili sansasyonel bir olasılığı gündeme getirdi.
Paris'e açılan bir kapı
Aurelien Tchouameni'nin sunduğu "The Bridge" programına konuk olan Benatia'ya, Paris Saint-Germain'de bir görev üstlenme olasılığı hakkında doğrudan bir soru yöneltildi. Benatia, Marsilya'ya olan saygısından dolayı bu fikri reddetmek yerine, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile güçlü bir mesleki ve kişisel bağa sahip olduğunu ortaya koydu ve gelecekte bir işbirliğinin hiç de imkansız olmadığını ima etti.
Benatia, "Marsilya'ya geldiğimde, spor direktörü olmayı ve OM'da çalışmayı hiç planlamamıştım" dedi. "Ben bir menajerdim, spor direktörü olmak için eğitim bile almamıştım. Beni aradılar ve 'sana ihtiyacımız var, kulübü ve şehri tanıyorsun' dediler, ben de gittim. Birçok nedenden dolayı ayrılmaya karar verdim. Nasser Al-Khelaifi'ye büyük saygı duyuyorum, ona karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bir ara vermem gerekiyor, gerçekten dinlenmem gerekiyor. Ancak üç veya dört yıl sonra, futbola dönmem gereken ve Nasser Al-Khelaifi'nin bana ihtiyaç duyduğu bir proje ortaya çıkarsa ve bu rol PSG'de olmalı ve o anda bu beni memnun ediyorsa… Kimseye bir borcum yok. Eğer şu ya da bu kişiye borcum olduğu için hayır dememi bekliyorsanız... Hayır, kimseye bir borcum yok!"
Tepkiler ve gelecekteki beklentiler
Bu filtrelenmemiş açıklamaların, Benatia’yı kulübün son dönemdeki kimliğinin kilit figürü olarak gören Marsilya taraftarlarıyla ciddi bir gerginliğe yol açması bekleniyor. Velodrome’dan ayrıldıktan bu kadar kısa bir süre sonra başkente transfer olmayı ima etmesi, Fransa’nın güneyindeki pek çok kişi tarafından Fransız futbolunu tanımlayan şiddetli rekabete bir ihanet olarak görülüyor. Ancak Benatia’nın tutumu değişmiyor: Mesleki kararları, tarihsel düşmanlıklardan ziyade projeler ve ilişkiler tarafından belirlenecek.
Şu anda Parc des Princes'teki spor danışmanlığı pozisyonu, teknik direktör Luis Enrique ile güçlü bir ortaklık kuran Luis Campos tarafından sağlam bir şekilde tutuluyor.
Orta Doğu'daki alternatifler
PSG ile ilgili haberler Fransa’da en çok ilgi çeken konu olsa da, Benatia’nın başka yerlerdeki talipleri de az değil. Parlak futbol kariyeri ve Marsilya’daki başarılı döneminin ardından, Avrupa ve Orta Doğu’daki itibarı hâlâ yüksek. Haberlere göre Suudi Pro Ligi’ndeki birçok kulüp durumunu yakından takip ediyor; Al-Ittihad da büyüyen projesine onun tecrübesini katmak isteyenler arasında yer alıyor.