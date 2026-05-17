PSG'nin süperstarı Ousmane Dembélé, Paris FC ile oynanan derbi maçının başlarında sakatlık nedeniyle sahadan ayrıldı; bu durum, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeleri artırdı
Derbi maçında ciddi sakatlık endişesi
Ligue 1 şampiyonu, Arsenal ile oynayacağı Avrupa maçı öncesinde bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyordu, ancak Paris FC ile oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında işler tersine döndü. Maçın lig sıralaması açısından pek bir önemi olmamasına rağmen, derbinin yoğunluğu Luis Enrique’nin takımında önemli bir sakatlığa yol açtı.
Bu sezon da Parisliler için önemli bir rol oynayan Dembele, sahada 30 dakikadan az kalabildi. Kanat oyuncusu, oyundan çıkarılma kararı verilmeden önce bacağını tutarken görüldü ve 29 yaşındaki oyuncu, acil tıbbi müdahale için doğrudan tünele yöneldi.
İlk teşhis, ufak da olsa bir umut veriyor
Doğal olarak, PSG’nin en patlayıcı forvetlerinden birinin topallayarak sahadan çıkması, 30 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabileceği endişesini hemen uyandırdı.
Ancak, sağlık ekibinden gelen ilk bilgiler, hasarın tribünlerdeki taraftarların başlangıçta korktuğu kadar ciddi olmayabileceğini gösteriyor.
Ligue 1+'nın haberlerine göre, ilk teşhis Dembele'nin basit bir kas incinmesi geçirdiği yönünde, ancak resmi teşhis konulmadan önce kulübün sağlık ekibi tarafından muayene edilecek.
Luis Enrique ve Deschamps tetikte
Önümüzdeki maçların önemi göz önüne alındığında, bu sakatlığın zamanlaması özellikle hassas bir konu. Şampiyonlar Ligi’nde 2025 şampiyonluğunu korumaya çalışan PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’e karşı yıldız oyuncusunu sahada görmek için her şeyi yapmaya hazır.
Yaklaşan tarama sonuçları için endişelenen sadece PSG değil; Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps da durumu yakından takip ediyor. Dünya Kupası yaklaşırken, Dembele'nin uzun süre sahalardan uzak kalması, Les Bleus'un dünya sahnesindeki hücum seçenekleri için önemli bir darbe olacaktır.
Şimdi ne olacak?
Dembele'nin yokluğunda PSG, Ligue 1 sezonunun son maçında Paris FC'ye 2-1 yenildi. Takım yine de ikinci sıradaki Lens'in altı puan önünde sezonu tamamladı ve şimdi Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanmak için yaklaşık iki haftası var. Luis Enrique'nin takımı hem ulusal hem de Avrupa kupalarında çifte zafer peşindeyken, taraftarlar Dembele'nin tam formuna kavuşması için bu sürenin yeterli olmasını umuyor.