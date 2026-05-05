PSG'nin süperstarı Khvicha Kvaratskhelia, deneme antrenmanının ardından FC Bayern'de kalamadı – onun yerine küçük kardeşi mi geliyor?

Dokuz yaş küçük kardeşi de iddiaya göre orada. Ancak FC Bayern'in rakibi olarak değil, gelecekte takıma katılabilecek bir oyuncu adayı olarak. İtalya'nın saygın Gazzetta dello Sport gazetesinin Gürcistan şubesinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Tornike Kvaratskhelia, Münih kulübünün yönetimi ile görüşmek üzere Münih'e uçtu.

Kvaratskhelia Junior şu anda Gürcistan'ın rekor şampiyonu Dinamo Tiflis'in yedek takımında oynuyor ve Cumartesi günü bir lig maçında ilk kez profesyonel kadroda yer aldı. 16 yaşındaki oyuncu U17 milli takımında forma giyiyor ve büyük bir yetenek olarak görülüyor; diğer Avrupa kulüplerinin de onunla ilgilendiği söyleniyor.