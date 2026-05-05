Biri Paris'te, diğeri Tiflis'te yaşıyor - ancak bu günlerde Münih'te bir Gürcü aile buluşması gerçekleşebilir. Khvicha Kvaratskhelia (25), Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile Allianz Arena'da FC Bayern'e karşı oynanacak yarı final rövanş maçında konuk olacak. İlk maçtan alınan 5-4'lük dar bir avantajı korumak gerekiyor.
PSG'nin süperstarı Khvicha Kvaratskhelia, deneme antrenmanının ardından FC Bayern'de kalamadı – onun yerine küçük kardeşi mi geliyor?
Dokuz yaş küçük kardeşi de iddiaya göre orada. Ancak FC Bayern'in rakibi olarak değil, gelecekte takıma katılabilecek bir oyuncu adayı olarak. İtalya'nın saygın Gazzetta dello Sport gazetesinin Gürcistan şubesinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, Tornike Kvaratskhelia, Münih kulübünün yönetimi ile görüşmek üzere Münih'e uçtu.
Kvaratskhelia Junior şu anda Gürcistan'ın rekor şampiyonu Dinamo Tiflis'in yedek takımında oynuyor ve Cumartesi günü bir lig maçında ilk kez profesyonel kadroda yer aldı. 16 yaşındaki oyuncu U17 milli takımında forma giyiyor ve büyük bir yetenek olarak görülüyor; diğer Avrupa kulüplerinin de onunla ilgilendiği söyleniyor.
Khvicha Kvaratskhelia, FC Bayern'in antrenman sahasında bir deneme antrenmanı yaptı
Ünlü ağabeyi gibi o da sol kanat oyuncusu. İkisi arasında bir ortak nokta daha var: Khvicha Kvaratskhelia da gençlik yıllarında FC Bayern'in radarındaydı. SPOX'un verdiği bilgilere göre, o zamanlar 17 yaşında olan oyuncu, Nisan 2018'de FC Bayern'in kampüsünde yaklaşık bir haftalık deneme antrenmanına bile katıldı. Bir yıl önce açılan tesisin alanlarını inceledi ve Allianz Arena'da bir maça davet edildi.
Kampüs yetkilileri, Kvaratskhelia'yı hem sportif hem de insani açıdan beğenmişlerdi ve oyuncu da genel olarak ilgileniyordu, ancak transfer sonunda gerçekleşmedi. Duyumlara göre, konu daha sonra yeterince ciddiye alınmadı.
Khvicha Kvaratskhelia, Münih'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Khvicha, gençlik yıllarında Dinamo Tiflis'te oynadı ve hatta ilk profesyonel maçlarına çıktı, ancak sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve küçük bir kulüp olan FC Rustavi'ye katıldı. FC Bayern'e transferi gerçekleşmeyince, 18. yaş gününde önce Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak, 2019 yazında ise - bu arada Gürcistan A Milli Takımı'na seçilmiş olarak - Rubin Kazan'a kalıcı olarak transfer oldu.
Kazan'da geçirdiği üç yıl boyunca Kvaratskhelia, Rusya Premier Ligi'nin en iyi oyuncularından biri haline geldi ve 2021'de FC Bayern'in ilgisini yeniden çekti. "Real Madrid veya Bayern'e transfer olacağına eminim," demişti menajeri Nobel Dzhugueli o zamanlar. Yine bir transfer gerçekleşmedi ve Kvaratskhelia, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra Kazan'dan ayrıldı. Ardından geçici olarak Gürcistan birinci lig ekibi Dinamo Batumi'ye katıldı, ancak elbette küçük vatanının ligi için çoktan fazla iyi bir oyuncuydu.
2022 yazında SSC Napoli 11,5 milyon euroya transferi gerçekleştirdi; Vesuv'da Kvaratskhelia önce "Kvaradona" oldu, ardından İtalya şampiyonu oldu. Ocak 2025'te 80 milyon euroya PSG'ye transfer oldu, altı ay sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandı - hem de Münih'te. Artık Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor; FC Bayern'e karşı 5-4 kazanılan ilk maçta iki gol atarak maça damgasını vurdu.