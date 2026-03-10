PSG'nin şaşırtıcı Gianluigi Donnarumma transferi, Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın performansının düşmesine neden oldu

Doğal olarak, bolca övgü vardı. Ousmane Dembele, tüm turnuvalarda 35 gol ve 16 asistle en büyük payı aldı ve bu performansıyla ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı. Desire Doue ise dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak öne çıktı ve Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'den PSG'ye transfer olduktan sonra takımın yıldızlar kadrosunu tamamlayarak sezon ortasında en iyi transfer unvanını aldı.

Diğer yandan, Vitinha'nın Wolves'ta başarısız bir oyuncu olmaktan rakipsiz bir pas ustasına dönüşmesi gerçekten eşsiz bir hikayeydi ve uçan bek Nuno Mendes, karşılaştığı tüm elit kanat oyuncularını durdurarak geniş çapta hayranlık uyandırdı. Ancak, tüm bu oyuncular spot ışıklarının altında yer almayı hak ederken, bir kişi hak ettiği övgüyü alamadı.

Gianluigi Donnarumma son savunma hattı olarak görev yapmasaydı, PSG muhtemelen ilk üçlüsünü kazanamazdı. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde, dramatik bir 16 turu penaltı atışlarında Liverpool'un iki penaltısını kurtardı ve PSG'nin çeyrek final ve yarı final maçlarında Aston Villa ve Arsenal'i engellemek için toplam 15 kurtarış yaptı.

İtalyan kaleci, böylesine etkileyici bir sezonun ardından başka herhangi bir üst düzey kulüpte kesinlikle dokunulmaz bir statü kazanırdı. Ancak inanılmaz bir şekilde, PSG yaz aylarında onu satmayı en önemli önceliklerinden biri haline getirdi ve sonunda Manchester City ile 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yaptı.

Günümüze gelindiğinde, bu kararın korkunç bir hata olduğunu söylemek abartı olmaz, çünkü PSG artık Avrupa'da ve hatta ulusal sahnede rakiplerine korku salmıyor.