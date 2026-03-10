Goal.com
PSG'nin şaşırtıcı Gianluigi Donnarumma transferi, Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın performansının düşmesine neden oldu

Paris Saint-Germain, geçen sezon Avrupa'nın açık ara en iyi takımıydı. Luis Enrique'nin takımı Fransa'da Ligue 1 ve Coupe de France'da çifte zafer elde etti, Manchester City, Liverpool ve Arsenal gibi takımları bir kenara itti ve Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ederek kulübün ilk kıtasal şampiyonluğunu kazandı.

Doğal olarak, bolca övgü vardı. Ousmane Dembele, tüm turnuvalarda 35 gol ve 16 asistle en büyük payı aldı ve bu performansıyla ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı. Desire Doue ise dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak öne çıktı ve Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'den PSG'ye transfer olduktan sonra takımın yıldızlar kadrosunu tamamlayarak sezon ortasında en iyi transfer unvanını aldı.

Diğer yandan, Vitinha'nın Wolves'ta başarısız bir oyuncu olmaktan rakipsiz bir pas ustasına dönüşmesi gerçekten eşsiz bir hikayeydi ve uçan bek Nuno Mendes, karşılaştığı tüm elit kanat oyuncularını durdurarak geniş çapta hayranlık uyandırdı. Ancak, tüm bu oyuncular spot ışıklarının altında yer almayı hak ederken, bir kişi hak ettiği övgüyü alamadı.

Gianluigi Donnarumma son savunma hattı olarak görev yapmasaydı, PSG muhtemelen ilk üçlüsünü kazanamazdı. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde, dramatik bir 16 turu penaltı atışlarında Liverpool'un iki penaltısını kurtardı ve PSG'nin çeyrek final ve yarı final maçlarında Aston Villa ve Arsenal'i engellemek için toplam 15 kurtarış yaptı.

İtalyan kaleci, böylesine etkileyici bir sezonun ardından başka herhangi bir üst düzey kulüpte kesinlikle dokunulmaz bir statü kazanırdı. Ancak inanılmaz bir şekilde, PSG yaz aylarında onu satmayı en önemli önceliklerinden biri haline getirdi ve sonunda Manchester City ile 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yaptı.

Günümüze gelindiğinde, bu kararın korkunç bir hata olduğunu söylemek abartı olmaz, çünkü PSG artık Avrupa'da ve hatta ulusal sahnede rakiplerine korku salmıyor.

    'Farklı bir profil arıyorum'

    9 Ağustos'ta PSG, Lille'in kalecisi Lucas Chevalier'i 55 milyon avro (48 milyon sterlin/64 milyon dolar) karşılığında transfer ettiğini duyurdu ve Fransız oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzaladı. Yüksek transfer ücreti ve uzun vadeli sözleşme çok şey ifade ediyordu, bu nedenle Donnarumma'nın beş gün sonra Tottenham ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarılması pek de sürpriz olmadı.

    Luis Enrique maç öncesi basın toplantısında "Kulübüm bana destek oluyor ve en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz" dedi. "Bu zor bir karar. Donnarumma'ya sadece övgü dolu sözlerim var. O, en iyi kalecilerden biri ve daha da iyi bir insan. Ancak biz farklı bir profil arıyorduk. Bu tür kararları vermek çok zor."

    İspanyol teknik adam, Parc des Princes'teki projesinin bir sonraki aşaması için daha modern, top oynayan bir kaleci istiyordu ve Chevalier, geçen sezon Ligue 1'de Donnarumma'nın 463 pasına karşılık 722 başarılı pas yaparak bu profile uyuyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Donnarumma'nın şutları durdurma ve kale önünü kontrol etme konusunda Chevalier'den üstün olması, bu kararda dikkate alınmadı.

    Dört yıl boyunca mükemmel hizmet verdikten sonra Donnarumma'yı bu kadar kolayca kovmak son derece haksızlıktı ve o da sosyal medyada yayınladığı veda mesajında "hayal kırıklığına uğradığını ve cesaretinin kırıldığını" itiraf etti. Böyle hissetmeye her hakkı vardı ve Kasım ayında Sky Sports'a verdiği röportajda ayrılışını daha ayrıntılı olarak anlattı. O tarihte, City'de Pep Guardiola'nın kilit figürlerinden biri haline gelmişti.

    "PSG tarafından hayal kırıklığına uğradım çünkü uyum sağladım, özel ilgi gösterdim" dedi. "Ancak son birkaç ay tamamen farklıydı. Bunu asla açıklayamayacağım ama kabul etmek zorundasınız."

    PSG'nin, Donnarumma'nın yıllık maaşının 12 milyon avroya çıkarılması yönündeki taleplerine boyun eğmek istemediği yönünde haberler de ortaya çıktı. Chevalier'in çok daha mütevazı bir yıllık 6 milyon avroluk paketi kabul ettiği söyleniyor, ancak maaş farkının iki oyuncu arasındaki kalite farkını da yansıttığı çok açık hale geldi.

    Kötü başlangıç

    Chevalier, deneyim açısından da Donnarumma'nın gerisinde kaldı ve bu durum maçın başından itibaren belliydi. PSG, penaltı atışları sonucunda Tottenham'ı yenerek Süper Kupa'yı kaldırsa da, Chevalier, Micky van de Ven'in penaltısını kurtararak kritik bir rol oynadı, ancak 2-2 berabere biten maçta Spurs'un ikinci golünü hediye eden korkunç bir hata yaptı. Cristian Romero'nun zayıf arka direk vuruşunu sakin bir şekilde kontrol etmek yerine, Chevalier topun sekmesini bekledi ve sonunda topun ağlara girmesine yardımcı oldu. Bu, PSG taraftarlarının kısa sürede alışacağı bir manzaraydı.

    Ertesi ay, PSG Ligue 1 sezonunun ilk Classique maçı için Marsilya'ya gittiğinde, Chevalier'in beceriksizliği takıma pahalıya mal oldu. Maçın dördüncü dakikasında, Mason Greenwood'un vuruşu havada sekerek PSG'nin yeni 1 numarasının gelip topu yakalaması için mükemmel bir noktaya geldi. Ne yazık ki, koşu ve zıplamasını yanlış zamanladı ve çırpınması, kulüp kaptanı Marquinhos'u gafil avladı ve Nayef Aguerd'in baskısı altında topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi.

    Marsilya, 14 yıl sonra Velodrome'da PSG'yi 1-0 mağlup ederek galibiyetini perçinledi ve Chevalier, maçın ardından Luis Enrique yönetimindeki rolünü endişe verici bir şekilde itiraf ederek gazetecilere şunları söyledi: "Daha önce yaşadıklarımdan çok farklı. Top pek sık ellerime ulaşmıyor."

    'Çok küçük' ve 'karizma' eksikliği

    Chevalier, PSG'nin bir sonraki lig maçında Auxerre'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatarak üzerindeki baskıyı bir an için hafifletti ve Barcelona'da 2-1 kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında da ev sahibi takımın sadece üç şutunu kaleye göndermesiyle şaşırtıcı bir şekilde çok az iş yaptı. Ancak PSG, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Lille ile karşılaştığında Ethan Mbappe eski kulübüne karşı gol atarak Chevalier'i tekrar gerçek dünyaya döndürdü.

    PSG, Mbappe'nin maçın bitimine sadece beş dakika kala ceza sahasının uzak köşesinde topu alıp Chevalier için çocuk oyuncağı olması gereken sol ayağıyla düşük bir şut atana kadar üç puanı almaya doğru ilerliyordu. Ancak Fransız milli kaleci sağ tarafına uzanmak için çok yavaş kaldı ve top zayıf bir şekilde uzattığı elinin altından süzülerek ağlara gitti. Lille 1-1'lik beraberlikle kurtuldu ve PSG, Parc des Princes'te Strasbourg'a karşı iki puan daha kaybetti. Chevalier yine yanlış nedenlerle gündeme geldi.

    Joaquin Panichelli'nin kafa vuruşuyla açılan skorda pozisyonunu tamamen yanlış aldı ve Diego Moreira'nın zemin vuruşunun yanından geçmesine izin verdi, böylece PSG 50. dakikada 3-1 geriye düştü. Takım 3-3'e kadar geri geldi, ancak Chevalier maçtan sonra Fransız Dünya Kupası şampiyonu tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

    Eski Fransa milli takım kalecisi Lionel Charbonnier, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, "İlk golde, başlangıçta zor bir kafa vuruşu olduğunu düşündüm, ancak analiz ettikten sonra geriye doğru gittiğini fark ettim" dedi. "Arka ayağı üzerinde duruyor, bu yüzden geriye doğru dalıyor ve bu ölümcül bir hata. İkinci golde, bacağını uzatmaya çalışıyor ve kramponları çimlere takılıyor. Bana göre, şu anda bu iş Chevalier için çok büyük. O çok küçük. Onu izlediğinizde, kale çok büyük bir izlenim bırakıyor. Henüz karizması yok."

    Hak talebinde bulunmak

    Luis Enrique, Chevalier'i çevreleyen artan eleştirilere sert bir yanıt verdi ve Donnarumma'nın Fransız medyası tarafından benzer bir muameleye maruz kaldığını iddia etti.

    PSG teknik direktörü, "Lucas Chevalier'den çok memnunum. Benim için en iyi seçeneklerden biri, hatta en iyi seçenek" dedi. "Bir oyuncuyu transfer ederken uzun süre düşünürüz. O karakterli bir oyuncu, bunu gösterdi ve antrenmanlarda ve maçlarda hala gösteriyor. Gigio Donnarumma'yı kaç yıl boyunca eleştirdiğinizi hatırlamıyorsunuz sanırım. Ben çok iyi hatırlıyorum!"

    Chevalier'in zorlukları Kasım ve Aralık aylarında da devam etti, özellikle PSG'nin Tottenham'ı 5-3 yendiği kaotik Şampiyonlar Ligi maçında, derin bir köşe vuruşunu karşılayamayıp Randal Kolo Muani'nin maçtaki ilk golüne yol açmasıyla. Donnarumma savunmaya sakinlik aşılarken, Chevalier sadece endişe yaratıyor ve PSG artık çok daha kolay yenilen bir takım haline geldi.

    Sonunda, kulübün Flamengo ile oynadığı FIFA Kıtalararası Kupa finaline girerken, Luis Enrique çoğu taraftarın istediği kararı verdi ve yedek kaleci Matvei Safonov'u Chevalier'in yerine seçti. Safonov'un kahraman olmasıyla bu kararı haklı çıktı.

    İki takım 120 dakika boyunca 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılara gidildi ve Rus kaleci, Flamengo'nun beş penaltısından dördünü kurtararak PSG'ye kupayı kazandırdı. Penaltı atışlarının ardından Safonov, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından havaya atıldı ve bu sevinç sahneleri, kale arasında yeni bir dinamik başlangıcını işaret etti.

    Yeterince takdir edilmeyen

    Chevalier, o finalden bu yana PSG'de tüm turnuvalarda sadece altı maça ilk 11'de çıktı, bu sayı Safonov'dan üç daha az. Artan rekabet, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkarmadı. Hatta, bu durum eski Lille kalecisini daha da tedirgin etti; Şampiyonlar Ligi grup aşamasının yedinci maçında Sporting CP'ye büyük bir sürpriz galibiyet hediye etti, Francisco Trincao'nun şutunu Luis Suarez'in önüne sektirerek galibiyet golünü attırdı ve Coupe de France son 16 turunda PSG'nin komşusu Paris FC'ye şok bir şekilde yenilmesinde Jonathan Ikone'nin belirleyici golüne tepki vermekte geç kaldı.

    Donnarumma'nın ayakları arasındaki top ile tutarsızlığı, Chevalier'in genel oyunundaki birçok kusurla karşılaştırıldığında hiçbir şeydi, ayrıca Safonov'un Man City kalecisi ile aynı seviyede olmadığı da söylenmelidir.

    Safonov, son birkaç aydır Chevalier'den daha iyi refleksler sergiledi, ancak yüksek toplarla başa çıkma konusunda bir gelişme göstermedi ve genellikle çizgiden çıkmakta tereddüt etti. PSG, savunmayı düzenli tutan, dominant bir kişilik ve korkutucu bir fiziksel varlığa sahip Donnarumma'nın getirdiği paketi daha fazla takdir etmeliydi. Şimdi ise savunma tamamen dağınık durumda ve bir çözüm bulamazsa, Luis Enrique'nin kulüpteki üçüncü sezonunu tek bir büyük kupa bile kazanamadan bitirme tehlikesi var.

    Kendini sabote etme

    PSG'nin Ligue 1'de sürpriz takım Lens'in sadece bir puan önünde lider durumda olması ve Monaco'yu toplamda 5-4'lük ikna edici olmayan bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna zorla girmiş olması göz önüne alındığında, bu hiç de abartılı bir fikir değil. Chelsea, ligde Monaco'ya 3-1 yenilen son şampiyonla oynayacağı son 16 turu ilk maçında kesinlikle kan kokusunu alacak.

    Luis Enrique'nin bu sezon uğraşmak zorunda kaldığı tek sorunun kaleci durumu olmadığı unutulmamalıdır. Neredeyse tüm kıdemli yıldızları bir noktada tedavi odasına girmişlerdir. Doue uyluk sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalırken, Dembele çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle şu ana kadar toplam 15 maçı kaçırmıştır. 

    Geçen sezonun bu aşamasında Dembele durdurulamaz bir güçtü, ancak yılbaşından bu yana en iyi formunu sadece ara sıra görebildik ve kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı fitness sorunları geri dönmüş gibi görünüyor. Bu arada Fabian Ruiz sadece 13 Ligue 1 maçında oynadı ve yaratıcılığı ve ceza sahasına geç girme eğilimi çok özlendi.

    PSG, neredeyse sürekli olan bu kadro sorunları nedeniyle doğru bir ritim yakalayamadı. Ancak, üçlü başarılarının temelini oluşturan sağlam temelleri sayesinde hala iyi durumda.

    Donnarumma'nın yokluğunun önemi abartılamaz; bu durum tüm takımın dengesini bozdu. Luis Enrique, Fransız başkentinde inkar edilemez bir şekilde harikalar yarattı, ancak kulüp efsanesini çok erken vazgeçerek, kalıcı bir hanedanlık kurma şansını istemeden sabote etti.

