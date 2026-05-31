AFP
Çeviri:
PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaşanan coşkulu kutlamalar, Fransa’nın başkentinde “400’den fazla kişinin gözaltına alınmasına” ve polis memurlarının yaralanmasına yol açtı
Kutlamalar kaosa dönüşünce toplu gözaltılar yaşandı
PSG’nin üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından Fransa’nın sokakları bir savaş alanına dönüştü. BBC’nin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanlığı Pazar sabahı erken saatlerde 416 kişinin gözaltına alındığını doğruladı; bu gözaltıların 280’i Paris’in içinde gerçekleşti. Arsenal’e karşı kazanılan zafer sahada efsanevi bir an olarak tarihe geçerken, saha dışındaki manzaralar çok daha üzücüydü.
Kalabalığı kontrol altına almak için başkent genelinde binlerce polis memuru görevlendirilmişti, ancak polisler ciddi bir direnişle karşılaştı. Birkaç semtte ayaklanmalar çıktı ve otobüs, tren ve demiryolu hizmetleri aksadı. Bakanlık, kolluk kuvvetlerine karşı havai fişek ve işaret fişekleri kullanıldığını bildirirken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde elektrikli bisikletlerin yandığı ve dükkanların ön cephelerinin vandalların hedefi olduğu görüldü.
- AFP
Şiddetli çatışmalarda polis hedef alındı
Çıkışların boyutu, güvenlik güçlerinden birkaç kişinin yaralanmasına neden oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu davranışları sert bir dille kınayarak, gece boyunca yedi polisin yaralandığını açıkladı. Polis, şehir merkezinde toplanan taraftar gruplarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalırken, Bakan Nunez bu olayları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Şiddet olayları maç sonrası ile sınırlı kalmadı. Çatışmalar, taraftarların dev ekranlarda finali izlemek için toplandıkları Parc des Princes'te günün erken saatlerinde başlamıştı. Resmi polis raporlarına göre, altı araç, iki iş yeri ve bir otobüs durağı hasar gördü, bu da gecenin olaylarının yıkıcı niteliğini ortaya koydu.
Siyasi yansımalar ve tarihsel karşılaştırmalar
Bu olayların tekrarlayan niteliği, Fransa’da siyasi bir tartışma başlattı. Bu zafer, yine ölümcül şiddet olaylarıyla gölgelenen 2025 yılındaki zaferin ardından geldi. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, X platformunda hayal kırıklığını dile getirerek şöyle dedi: “Sadece Fransa’da bir futbol kulübünün zaferi isyanlara yol açar. Sadece Fransa’da herkes, şiddetle karşı karşıya kalmamak için zafer gecesi kendini evine kapatmak zorunda hisseder.”
- (C)Getty Images
Zafer geçit töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek
Kargaşalı geceye rağmen, resmi zafer geçit töreni planları Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek. PSG kadrosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmeden önce, simgesel Eyfel Kulesi'nin yanında yer alan Champ-de-Mars'ta bir tur atacak. Etkinlikte önceki geceki yangın ve göz yaşartıcı gaz olaylarının tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması bekleniyor.