PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaşanan coşkulu kutlamalar, Fransa’nın başkentinde “400’den fazla kişinin gözaltına alınmasına” ve polis memurlarının yaralanmasına yol açtı

PSG’nin üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından Fransa’nın sokakları bir savaş alanına dönüştü. BBC’nin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanlığı Pazar sabahı erken saatlerde 416 kişinin gözaltına alındığını doğruladı; bu gözaltıların 280’i Paris’in içinde gerçekleşti. Arsenal’e karşı kazanılan zafer sahada efsanevi bir an olarak tarihe geçerken, saha dışındaki manzaralar çok daha üzücüydü.

Kalabalığı kontrol altına almak için başkent genelinde binlerce polis memuru görevlendirilmişti, ancak polisler ciddi bir direnişle karşılaştı. Birkaç semtte ayaklanmalar çıktı ve otobüs, tren ve demiryolu hizmetleri aksadı. Bakanlık, kolluk kuvvetlerine karşı havai fişek ve işaret fişekleri kullanıldığını bildirirken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde elektrikli bisikletlerin yandığı ve dükkanların ön cephelerinin vandalların hedefi olduğu görüldü.