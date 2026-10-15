PSG, yakın dönemde Avrupa sahnesindeki en iyi performanslarından birini sergileyerek Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi farklı mağlup etti. Millî arada Fransa formasıyla sergilediği performanslar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Dembele, takımının Ligue 1 şampiyonu olarak grubunda yeniden liderliğe yükselmesine yardımcı olan kritik bir gol atarak maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Golünün, Uluslar Ligi sırasında aldığı tepkilere özel bir yanıt olup olmadığı sorulduğunda Dembele, sert bir karşılık vermek yerine espriyi tercih etti. Tartışmaya girmek yerine kısa süre önce yaptığı tatil hakkında şaka yaptı. Bu rahat tavrı, sahadaki özgüvenine de yansıdı.

“Hayır, hiç de değil. Ara vardı, ardından tatile çıktım. Hatta mümkünse daha fazla tatil isteyebilirim (gülüyor). Takımın çok kaliteli olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir City takımına karşı iyi bir maçtı. Gerçekten çok fazla alan bulduk, özellikle ilk yarıda çok iyi oynamayı bildik ve ceza sahasında oldukça etkiliydik. İkinci yarıda gevşedik. Gevşediğinizde de bunun bedelini ödersiniz,” dedi Dembele, Foot Mercato'nun aktardığı sıra dışı konuşmada.