AFP
Çeviri:
PSG'nin Manchester City karşısındaki Şampiyonlar Ligi zaferinde yıldızlaşan Ousmane Dembele, eleştirenlere gülüp geçti
Son dönemdeki eleştirilere esprili bir yanıt
PSG, yakın dönemde Avrupa sahnesindeki en iyi performanslarından birini sergileyerek Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi farklı mağlup etti. Millî arada Fransa formasıyla sergilediği performanslar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Dembele, takımının Ligue 1 şampiyonu olarak grubunda yeniden liderliğe yükselmesine yardımcı olan kritik bir gol atarak maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Golünün, Uluslar Ligi sırasında aldığı tepkilere özel bir yanıt olup olmadığı sorulduğunda Dembele, sert bir karşılık vermek yerine espriyi tercih etti. Tartışmaya girmek yerine kısa süre önce yaptığı tatil hakkında şaka yaptı. Bu rahat tavrı, sahadaki özgüvenine de yansıdı.
“Hayır, hiç de değil. Ara vardı, ardından tatile çıktım. Hatta mümkünse daha fazla tatil isteyebilirim (gülüyor). Takımın çok kaliteli olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir City takımına karşı iyi bir maçtı. Gerçekten çok fazla alan bulduk, özellikle ilk yarıda çok iyi oynamayı bildik ve ceza sahasında oldukça etkiliydik. İkinci yarıda gevşedik. Gevşediğinizde de bunun bedelini ödersiniz,” dedi Dembele, Foot Mercato'nun aktardığı sıra dışı konuşmada.
- Getty Images Sport
Uzun süre mercek altında olmanın getirdiği baskıyla kolayca başa çıkmak
Dembele, hem Fransa'da hem de İspanya'da uzun süredir tartışmaların odağında. Ancak en üst düzeyde geçirdiği yıllar, eleştirilere karşı dayanıklılık kazanmasını sağladı. Röportaj sırasında kendisini tebrik eden eski Manchester City yıldızı Samir Nasri ile keyifli bir an da yaşadı. Dembele, kamuoyunda tartışılmanın mesleğinin bir parçası olduğunu ve son on yılda buna alıştığını kabul etti.
Dembele, böylesine önemli bir sonucun ardından maç sonu atmosferinin tadını çıkarırken şunları söyledi: "On yıldır eleştiriliyorum, bu değişmeyecek! Teşekkürler Samir, bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. İyi bir maçtı. Salı ve çarşamba günleri oynamaktan büyük keyif alıyorum, özellikle de tatilden döndüğümde. Gerçekten keyifli. Evet, mümkünse mart ayına kadar. Buna teknik direktör karar veriyor (gülüyor)."
Bitirici Dembele dışarıdan gelen seslere kulak asmıyor
29 yaşındaki oyuncunun bitiriciliği, konuk ekibin Enzo Maresca'nın takımının bıraktığı boşluklardan yararlandığı ve oyuna hükmettiği ilk yarının öne çıkan yönlerinden biriydi. Premier League şampiyonu son bölümde toparlansa da PSG'nin maçın başındaki etkili oyunu belirleyici oldu. Millî takım formasıyla gösterdiği istikrara ilişkin tartışmalara rağmen Dembele'nin Avrupa'daki kritik maçlarda sorumluluk alabilmesi, Luis Enrique için hayati bir koz olmaya devam ediyor. Bu galibiyet, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde ideal bir hazırlık oldu.
Kanat oyuncusu, dışarıdan gelen baskının takımı etkilediği yönündeki iddiaları hemen reddetti. "İnsanların bizden şüphe duyması hiç umurumuzda değil. Daha ekim ayındayız, bu sadece ikinci Şampiyonlar Ligi maçımız. Odaklanmaya devam ediyoruz. Sezonun ilk bölümünde doğru yolda olmanız ve sonrasına hazırlanmanız gerektiğini biliyoruz. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı ise gevşediğimiz için daha zordu. Gevşememeliydik. Olumlu yönleri aklımızda tutacağız," dedi.
- AFP
Şampiyonlar Ligi hedeflerine bakış
Kutlama havasına rağmen Dembele, Paris kulübünün uzun vadeli hedeflerine odaklanmayı sürdürüyor. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında play-off turundan kaçınmak için istikrarlı bir başarı gerekiyor ve kanat oyuncusu önündeki zorlukların farkında. Sezonun yoğunlaşmaya başladığı bu dönemde, mevcut ivmelerini tüm kulvarlarda korumanın önemini vurguladı.
Yenilenen lig aşamasını ilk 8'de bitirmek isteyen hücum oyuncusu, hedeflerini net biçimde ortaya koydu. Takımın yaklaşımını şöyle anlattı: “Maç maç ilerliyoruz, odağımızı koruyoruz. İlk 8'de bitirmek istiyoruz ama ekim ile mart aylarının aynı olmadığını biliyoruz. Böyle oynadığımızda çok keyif alıyoruz. Her maçta yüksek performans sergilemek istiyoruz. Bugün Premier League liderine karşı deplasmanda harika bir maç oynadık. Sezonun bu ilk bölümünü iyi geçirmeli, Ligue 1 puan tablosunda yükselmeli ve ilk 8'de bitirmeliyiz. Başka bir şey değil.”
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