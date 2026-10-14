Matvey Safonov - 7/10:

Rus kaleci, kalesine toplam 27 şut çeken City karşısında gece boyunca yoğun mesai harcadı ve altı kurtarış yaptı. Haaland'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak doğru pozisyon alışı ve kurtarışları, PSG'nin maçın başlarında elde ettiği üstünlüğü korumasında belirleyici oldu.

Achraf Hakimi - 7/10:

Hakimi, sağ kanatta her zamanki enerjik oyununu sergiledi. Savunma görevlerini yerine getirirken zaman zaman hücuma da çıktı. City'nin kanatlardan yarattığı tehditlere karşı disiplinliydi. Ev sahibi takımın çok sayıda hücum girişimine rağmen yalnızca iki gol bulabildiği kolektif savunma performansına katkı sağladı.

Marquinhos - 7/10:

Kaptan, yoğun baskı altında kalan savunma hattına liderlik ederek örnek oldu. PSG'nin savunma mücadelesinin merkezindeydi ve takımın yaptığı 26 uzaklaştırmaya katkı sağladı. City'nin tempoyu artırdığı ikinci yarıda liderliği özellikle önemliydi. Haaland'ın hava toplarındaki tehdidine rağmen savunma düzeninin bozulmamasını sağladı.

Willian Pacho - 7/10:

Pacho, mücadeleci bir savunma performansı sergileyerek Enrique'nin takımında neden vazgeçilmez hâle geldiğini gösterdi. İkili mücadelelerde sertti ve PSG'nin yaptığı 12 pas arasında önemli rol oynadı. Haaland'ın ayağına gönderilen pasları kesmek için sık sık savunma hattından öne çıktı.

Nuno Mendes - 6/10:

Mendes, City'nin kanattaki oyuncu hareketliliğini takip etmekte zorlandığı bir gece geçirdi. Fiziksel olarak maçın temposuna ayak uydurabilse de City'nin ceza sahasına gönderdiği çok sayıdaki orta karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı. Bununla birlikte, PSG'nin geçiş anlarında savunmasız kaldığı pozisyonlarda geri dönüş hızı işe yaradı.