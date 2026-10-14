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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

PSG'nin Manchester City karşısındaki oyuncu notları: Ousmane Dembele göz kamaştırdı, bitirici Parisliler Etihad'ı şaşkına çevirdi

Paris Saint-Germain
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi 4-2 mağlup ederken kontra atak futbolunda ustalık dersi verdi. İlk yarıda etkileyici bir performans sergileyen konuk ekip üç farklı üstünlük yakaladı. Ev sahibi takım bu farkı kapatamadı.

PSG, geçiş oyununda taktik dersi vererek City’nin önde kurduğu savunma hattını etkili biçimde değerlendirdi ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Paris ekibi, ilk yarıda acımasız bir oyun sergileyip devre arasına 3-0 önde girerek Etihad tribünlerini susturdu.

City’nin sürekli baskısına ve yüzde 54’lük topa sahip olma oranına rağmen Luis Enrique’nin takımı savunmada kompakt kaldı. PSG, 26 kez topu uzaklaştırıp 12 kez pas arası yaparak ev sahibinin oyun ritmini bozdu.

Erling Haaland, ikinci yarıda attığı iki golle geri dönüş ihtimalini ortaya çıkarsa da PSG’nin kritik anlarda gol bulması, kontrolü elinde tutmasını sağladı. Konuk ekip, kaleyi bulan yalnızca dokuz şuttan dört gol çıkararak ev sahibinden çok daha etkili bir bitiricilik sergiledi.

Bu sonuçla iki maçta iki galibiyete ulaşan PSG, Şampiyonlar Ligi tablosunun zirvesine çıktı ve Enrique yönetiminde Avrupa sahnesinde giderek olgunlaştığını gösterdi.

GOAL, Etihad Stadyumu’ndaki maçta PSG’li oyunculara not veriyor...

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Kaleci ve savunma

    Matvey Safonov - 7/10:

    Rus kaleci, kalesine toplam 27 şut çeken City karşısında gece boyunca yoğun mesai harcadı ve altı kurtarış yaptı. Haaland'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak doğru pozisyon alışı ve kurtarışları, PSG'nin maçın başlarında elde ettiği üstünlüğü korumasında belirleyici oldu.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi, sağ kanatta her zamanki enerjik oyununu sergiledi. Savunma görevlerini yerine getirirken zaman zaman hücuma da çıktı. City'nin kanatlardan yarattığı tehditlere karşı disiplinliydi. Ev sahibi takımın çok sayıda hücum girişimine rağmen yalnızca iki gol bulabildiği kolektif savunma performansına katkı sağladı.

    Marquinhos - 7/10:

    Kaptan, yoğun baskı altında kalan savunma hattına liderlik ederek örnek oldu. PSG'nin savunma mücadelesinin merkezindeydi ve takımın yaptığı 26 uzaklaştırmaya katkı sağladı. City'nin tempoyu artırdığı ikinci yarıda liderliği özellikle önemliydi. Haaland'ın hava toplarındaki tehdidine rağmen savunma düzeninin bozulmamasını sağladı.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho, mücadeleci bir savunma performansı sergileyerek Enrique'nin takımında neden vazgeçilmez hâle geldiğini gösterdi. İkili mücadelelerde sertti ve PSG'nin yaptığı 12 pas arasında önemli rol oynadı. Haaland'ın ayağına gönderilen pasları kesmek için sık sık savunma hattından öne çıktı.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes, City'nin kanattaki oyuncu hareketliliğini takip etmekte zorlandığı bir gece geçirdi. Fiziksel olarak maçın temposuna ayak uydurabilse de City'nin ceza sahasına gönderdiği çok sayıdaki orta karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı. Bununla birlikte, PSG'nin geçiş anlarında savunmasız kaldığı pozisyonlarda geri dönüş hızı işe yaradı.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    Genç oyuncu, Vitinha'nın golüne asist yaparken yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Orta sahada geniş bir alanı katetti, savunmadan hücuma geçişleri kolaylaştırdı ve güçlü bir performans ortaya koydu. Taktik disiplinini hücum katkısıyla birleştirdiği maçta 84. dakikada oyundan alındı.

    Vitinha - 8/10:

    Portekizli teknik oyuncu, konuk takımın oyun temposunu belirleyerek müthiş bir performans sergiledi. Warren Zaire-Emery'nin başlattığı atağa sonradan katılıp 32. dakikada kritik üçüncü golü attı. Baskı altında topu koruma becerisi, Manchester City'nin aralıksız presini kırmada büyük önem taşıdı.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz, 13. dakikada Desire Doue'ye asist yaparak açılış golünün zeminini hazırladı. Geniş pas repertuvarı, PSG'nin Manchester City orta sahasını hızla aşmasını sağladı. Maç ilerledikçe savunmadaki pozisyonuna daha fazla odaklandı ve son bölümde yerini Lucas Hernandez'e bıraktı.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Hücum

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Akliouche, hücumun odak noktasında yorulmak bilmeden çalıştı; önde baskıya öncülük etmek için sık sık kendi oyunundan ödün verdi. Karşılığını 63. dakikada Dembele'nin pasını iyi değerlendirerek buldu. Haaland'ın ilk golünün ardından Manchester City ivme kazanmaya başlarken attığı gol, takımına ihtiyaç duyduğu rahatlığı sağladı.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Gecenin öne çıkan ismiydi. Dembele, 15. dakikada PSG'nin farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve kontra ataklarda sürekli tehdit oluşturdu. İkinci yarıda yaratıcılığını da göstererek Akliouche'un skoru 4-1'e getiren golünün asistini yaptı ve maçın sonucunu fiilen belirledi.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue, 13. dakikada yaptığı etkili vuruşla gol perdesini açarak gecenin seyrini belirledi. Gol atmakla yetinmedi; iki dakika sonra Dembele'nin ikinci golüne asist yaptı. Etkileyici başlangıcı, 66. dakikada oyundan çıkmadan çok önce maçın taktiksel gidişatını belirlemişti.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    66. dakikada Doue'nin yerine oyuna girdi. Kontra ataklarda yeni bir tehdit yarattı ancak Manchester City hücuma yüklendikçe zamanının büyük bölümünü takımının üstünlüğünü korumak için savunmaya yardım ederek geçirdi.

    Joao Neves - 6/10:

    Maçın son bölümünde orta sahaya enerji ve savunma sağlamlığı katmak için 76. dakikada Akliouche'nin yerine oyuna girdi.

    Ferran Torres - Değerlendirilmedi:

    76. dakikada oyuna girdi. Penaltı vuruşunu Gianluigi Donnarumma kurtarınca gol atamadı.

    Lucas Hernandez - Değerlendirilmedi:

    Savunmayı güçlendirmek için maçın sonlarında Ruiz'in yerine oyuna girdi.

    Lucas Beraldo - Değerlendirilmedi:

    Skoru korumak için 84. dakikada Zaire-Emery'nin yerine oyuna girdi.

    Luis Enrique - 9/10:

    İspanyol teknik adamdan bir taktik dersi. Takımını baskıyı karşılayıp kontra ataklarda bitirici vuruşlar yapacak şekilde hazırladı. Manchester City'nin hıza karşı savunmasız olduğunu görerek Doue ve Akliouche'yi Dembele ile birlikte ilk 11'de oynatma kararı büyük karşılık buldu. Takımı devreye üç gollük üstünlükle girdi ve Enzo Maresca bu farkı kapatamadı.

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