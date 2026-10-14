PSG, geçiş oyununda taktik dersi vererek City’nin önde kurduğu savunma hattını etkili biçimde değerlendirdi ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Paris ekibi, ilk yarıda acımasız bir oyun sergileyip devre arasına 3-0 önde girerek Etihad tribünlerini susturdu.
City’nin sürekli baskısına ve yüzde 54’lük topa sahip olma oranına rağmen Luis Enrique’nin takımı savunmada kompakt kaldı. PSG, 26 kez topu uzaklaştırıp 12 kez pas arası yaparak ev sahibinin oyun ritmini bozdu.
Erling Haaland, ikinci yarıda attığı iki golle geri dönüş ihtimalini ortaya çıkarsa da PSG’nin kritik anlarda gol bulması, kontrolü elinde tutmasını sağladı. Konuk ekip, kaleyi bulan yalnızca dokuz şuttan dört gol çıkararak ev sahibinden çok daha etkili bir bitiricilik sergiledi.
Bu sonuçla iki maçta iki galibiyete ulaşan PSG, Şampiyonlar Ligi tablosunun zirvesine çıktı ve Enrique yönetiminde Avrupa sahnesinde giderek olgunlaştığını gösterdi.
GOAL, Etihad Stadyumu’ndaki maçta PSG’li oyunculara not veriyor...