Getty Images Sport
Çeviri:
PSG’nin kanat oyuncusu, başarılı Dünya Kupası performansının ardından yaz transferi istediği için Aston Villa ve Tottenham tetikte
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları, Premier Lig’in ilgisini çekti
Genç kanat oyuncusu, Senegal adına Dünya Kupası’nda hemen ses getirdi; Fransa ile oynanan açılış maçında yedek kulübesinden oyuna girerek Theo Hernandez’i geçtikten sonra muhteşem bir gol attı ve bu sayede adını tarih kitaplarına yazdırdı.
Henüz 18 yaş 143 günken Mbaye, Senegal milli takım tarihinin en genç golcüsü oldu. Daha da önemlisi, artık Dünya Kupası turnuvasında gol atan en genç Afrikalı oyuncu rekorunu elinde tutuyor.
Aston Villa ve Tottenham, yarışta başı çekiyor
Foot Mercato’nun haberine göre, bu gelişme birçok İngiliz kulübü için fiilen start sinyalini vermiş oldu. Tottenham’ın, bu kanat oyuncusunun patlayıcı hızına ve doğrudan oyun stiline uzun süredir hayran olduğu biliniyor; kulüp, onu Premier Lig’in fiziksel taleplerine mükemmel bir uyum olarak görüyor. Ancak şu anda onun transferini gerçekleştirmek için en somut ilgiyi gösteren kulüp Aston Villa.
Unai Emery’nin takımı, genç ve gelecek vaat eden yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Mbaye bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Yaz transfer dönemi ilerledikçe, PSG, İngiliz üst liginden gelen baskı artarken en parlak genç yeteneklerinden birini geleceğinin Paris’te olduğuna ikna etmeye çalışırken zor bir durumda kalabilir.
PSG'ye geçiş sürecine ilişkin hayal kırıklığı
Kulüp içinde daha çok “Titi” olarak tanınan bu akademi mezunu için PSG’deki durum hâlâ karmaşık. Şu anda Haziran 2028’e kadar süren bir sözleşmeye sahip olsa da Mbaye, Luis Enrique’nin kadrosunda yer bulmak için yaşanan şiddetli rekabetten endişe duyuyor. Ligue 1 şampiyonu, sürekli olarak yüksek profilli hücum yeteneklerini kadrosuna kattığı için, A takıma giden yol giderek daha da tıkanmış görünüyor.
Footmercato’dan gelen haberlere göre, yakın çevresi onun gelişimini sürdürmesi için Paris’te kalmasını tercih etse de, oyuncunun kendisi ayrılma yönünde eğilim gösteriyor. Özellikle yaz aylarında Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvada üst düzey rakipler karşısında kalitesini kanıtladıktan sonra, artık belki de hiç gelmeyecek fırsatları beklemek istemiyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası düzeyde tanınma mücadelesi
Rekor kıran başarılarına rağmen, Mbaye’nin ilk 11’e giden yolu hiç de kolay olmadı. Norveç’le oynanan ve 3-2’lik bir mağlubiyetle sonuçlanan ikinci grup maçında şaşırtıcı bir şekilde yedek kulübesinde bırakıldı; bu durum Senegalli taraftarlar arasında büyük öfkeye yol açtı. 54. dakikada nihayet sahaya girdiğinde, etkisi yadsınamazdı: %100 başarılı dripling oranı kaydetti ve girdiği beş bire bir mücadelenin hepsini kazandı.
Onun kadroda yer alması yönündeki kamuoyu tepkisi, sonunda Irak ile oynanan son grup maçında ilk kez ilk 11'de yer almasına yol açtı ve bu maçta 57 dakika sahada kaldı. Dünya sahnesinde edindiği bu deneyim, genç oyuncunun bakış açısını değiştirdi; artık Fransa'nın başkentinde yedek kulübesinde kalmak yerine, her hafta en üst düzeyde mücadele etmeye hazır hissediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun