PSG’nin kanat oyuncusu, başarılı Dünya Kupası performansının ardından yaz transferi istediği için Aston Villa ve Tottenham tetikte

Foot Mercato’nun haberine göre, bu gelişme birçok İngiliz kulübü için fiilen start sinyalini vermiş oldu. Tottenham’ın, bu kanat oyuncusunun patlayıcı hızına ve doğrudan oyun stiline uzun süredir hayran olduğu biliniyor; kulüp, onu Premier Lig’in fiziksel taleplerine mükemmel bir uyum olarak görüyor. Ancak şu anda onun transferini gerçekleştirmek için en somut ilgiyi gösteren kulüp Aston Villa.

Unai Emery’nin takımı, genç ve gelecek vaat eden yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Mbaye bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Yaz transfer dönemi ilerledikçe, PSG, İngiliz üst liginden gelen baskı artarken en parlak genç yeteneklerinden birini geleceğinin Paris’te olduğuna ikna etmeye çalışırken zor bir durumda kalabilir.