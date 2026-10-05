Belçika, Fransa ile oynayacağı yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmasına Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans'ın tecrübeli varlığından yoksun çıkıyor. Böylesine deneyimli orta saha oyuncularını kaybetmek birçok takımı savunmaya iterdi, ancak yükselen yıldız Godts taktik planın değişmediğinde ısrar ediyor. Genç hücum oyuncusu, ilk 11'de kimlerin eksik olduğuna bakılmaksızın kadronun kendi kimliğini koruyacak kadar kaliteye sahip olduğuna inanıyor.

"Korkmadan futbol oynamaya cesaret etmeliyiz. Onların kalitesine saygı duyuyoruz ama cesaret göstermek bize bağlı. Farklı olacak, ancak kendi oyunumuzu oynamak için elimizden geleni yapacağız. Prensipler aynı kalıyor," diye açıkladı Godts.