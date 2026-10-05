AFP
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PSG'nin genç yıldızı Mika Godts, Belçika'nın Fransa karşısında Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans'ın yokluğuna rağmen değişmeyeceğinde ısrarcı
Belçika kimliğini korumak
Belçika, Fransa ile oynayacağı yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmasına Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans'ın tecrübeli varlığından yoksun çıkıyor. Böylesine deneyimli orta saha oyuncularını kaybetmek birçok takımı savunmaya iterdi, ancak yükselen yıldız Godts taktik planın değişmediğinde ısrar ediyor. Genç hücum oyuncusu, ilk 11'de kimlerin eksik olduğuna bakılmaksızın kadronun kendi kimliğini koruyacak kadar kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
"Korkmadan futbol oynamaya cesaret etmeliyiz. Onların kalitesine saygı duyuyoruz ama cesaret göstermek bize bağlı. Farklı olacak, ancak kendi oyunumuzu oynamak için elimizden geleni yapacağız. Prensipler aynı kalıyor," diye açıkladı Godts.
- AFP
Paris'te ekstra baskı yok
Bu fikstür, Godts için özel bir anlam taşıyor; çünkü maç, bu yaz PSG'ye ses getiren transferinin ardından artık kulüp kariyerini sürdürdüğü şehirde oynanacak. Yerel bağlantıya ve Fransız medyasının ilgisine rağmen genç oyuncu bu maça diğerleri gibi yaklaşıyor. Kendi sahasında oynamasının, performans sergilemesi adına üzerinde ekstra kişisel baskı oluşturduğu fikrini reddetti.
Sakin tavrı, üst üste dördüncü kez milli takımda ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanan Godts için gözlemcileri de etkiledi. "PSG'de burada, Paris'te oynuyorum ama bu gösteriş yapmak istediğim anlamına gelmiyor. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Rakip Fransa, Türkiye ya da kim olursa olsun, olabildiğince iyi oynamaya çalışıyorum" dedi Godts.
PSG'de seçkinlerden öğrenmek
Godts, Parc des Princes'te hâlâ tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmak için mücadele ediyor olsa da, Paris'teki günlük ortamın gelişimini hızlandırdığına inanıyor. Dünyanın en pahalı ve en yetenekli oyuncularından bazılarıyla birlikte antrenman yapmak, ona şimdi Belçika kampına taşıdığı eşsiz bir eğitim sundu. Mevcut durumunu profesyonel gelişiminde gerekli bir adım olarak görüyor.
Hücum oyuncusu, "Hâlâ gencim ve kendimi kanıtlamam gerekiyor ama bana güveniyorlar. Her gün etrafımda üst düzey oyuncuların olması gelişim kaydetmeme yardımcı oluyor" dedi. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birindeki statüsü konusunda ayakları yere basıyor; heyecana değil, işe odaklanıyor. "Bunu başaracak özelliklere sahip olduğumu biliyorum. Çok büyük bir kulübe yeni geldim. Her gün en iyi oyuncularla antrenman yapıyorum ve orada kendimi kanıtlamam gerekiyor, gerisi doğal olarak gelecektir."
- AFP
Kritik bir Uluslar Ligi sınavı
Bu maç, Belçika'nın kadro derinliği ile taktiksel esnekliği açısından hayati bir turnusol testi niteliği taşıyor. Yetenekle dolu bir Fransa'yla karşı karşıya gelecek olan Van Bommel'in ekibinde, De Bruyne'ün yokluğunda Godts ve diğer genç oyuncuların sorumluluk alması gerekecek. Amaç sadece bir sonuç almak değil, aynı zamanda Van Bommel'in liderliğinde son büyük turnuvalardaki hayal kırıklığından bu yana kaydedilen ilerlemeyi doğrulamak.
Godts için öncelik, gösterişten ziyade istikrar olmaya devam ediyor. Kendi gelişimine ve takımın ortak hedeflerine odaklanarak, önümüzdeki yıllarda milli takımın temel taşlarından biri olarak yerini sağlamlaştırmayı umuyor.
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