PSG’nin gelecekteki teknik direktörü mü? Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta “büyük teknik direktörler listesinde”, ancak Pep Guardiola’nın Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla teknik direktörlüğe dönme ihtimali bulunmuyor
Arteta, futbolculuk döneminde PSG'de bir süre kiralık oynadı.
Daha önce Barcelona'nın başında önemli başarılara imza atan İspanyol teknik direktör, Fransa'nın başkentindeki sözleşmesini 2030 yazına kadar uzattı. Heyecan verici projeye bağlılığını sürdürüyor.
Ancak bir gün Paris'ten ayrılacak ve önemli bir teknik direktörlük koltuğu boşalacak. O noktada Ligue 1'in hâkimi, yerine kimi getireceği konusunda büyük bir karar vermek zorunda kalacak.
Dünyanın dört bir yanındaki teknik direktörler, yıldızlarla dolu bir kadroyla çalışma ve Qatar Sports Investments'ın kaynaklarını transfer piyasasında kullanma fırsatını memnuniyetle karşılayacaktır.
Arteta, 2001-02 sezonunda futbolcu olarak kiralık geçirdiği dönemden kulüple bağları bulunduğu için PSG'nin ilgileneceği adaylardan biri olabilir. Aralık 2019'da Arsenal'ın başına geçmesinden bu yana teknik direktör olarak itibarı büyük ölçüde arttı.
44 yaşındaki teknik direktör, Arsenal'ın başında 370 maça çıktı ve takımı FA Cup, Community Shield ve Premier League şampiyonluklarına taşıdı. Arsenal, 2026'da Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldi ancak PSG karşısında penaltı atışlarında hayal kırıklığı yaşadı.
Arsenal, Avrupa kulüp futbolunun en büyük kupasını tarihinde ilk kez kazanmakta kararlı. Ancak Arteta'nın Kuzey Londra'da başarabileceği fazla bir şey kalmadı. Bu nedenle bir noktada yeni bir meydan okuma araması muhtemel.
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Arteta, Arsenal'dan ayrıldıktan sonra Paris'in yolunu tutabilir mi?
Arteta'nın Paris'teki sıradaki isim olup olamayacağı sorulan eski PSG orta saha oyuncusu Mulumbu, Parimatch Online Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Evet, kesinlikle. Arsenal'de gerçekten iyi bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Bu takımı sıfırdan kurdu. Çünkü Arsene Wenger ayrıldığında takımda yapılması gereken büyük bir yeniden yapılanma vardı.
“Yıllar içinde bu takımla birlikte ilerleme kaydettiğini gösterdi. Takımı geçen yıl ligi kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Bu yüzden kesinlikle büyük teknik direktörler arasında yer alıyor.”
Arteta, Fransa'da yakından tanıdığı bir yere gelecekte dönme ihtimaline kapıyı açık bırakmış ve 2021'de şöyle demişti: “Paris'i seviyorum, Paris'i seviyorum. Oradan çok güzel anılarım var. Profesyonel olarak ilk kulübümdü. O kulüp her zaman kalbimde. Ne olacağını bilemezsiniz ama [Arsenal'de] yapacak çok işim var.”
Guardiola, PSG'de görev almakla ilgilenir mi?
Arteta, PSG'nin başına geçme yarışındaki tek aday olmayacak. Ligue 1'e hükmeden kulüp, istediği hemen her teknik direktörü cezbedebilecek durumda. Pep Guardiola'nın Paris'te sunulan projeye sıcak bakması da pek şaşırtıcı olmaz.
Katalan teknik adam, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile İspanya, Almanya ve İngiltere'de çalıştı. Şu anda kariyerine ara vermiş durumda ve Manchester United'a gitmesi beklenen Mauricio Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı'ndaki olası halefi olarak adı geçiyor.
Guardiola'yı Fransa'da görüp göremeyeceğimiz sorulduğunda Mulumbu şunları söyledi: “Bilmiyorum. Luis Enrique'den sonra PSG'ye geleceğini düşünmüyorum. Bence Pep şu anda biraz dinlenecek ve belki de tıpkı Zinedine Zidane gibi bir millî takımın başına geçecek.”
- Getty/GOAL
Enrique, şimdilik Parc des Princes'in kralı olmaya devam ediyor
Paris Saint-Germain, yeni teknik direktörünü seçmek zorunda kalacağı günün daha uzun yıllar gelmemesini umuyor. Son üç sezondaki başarıları sayesinde Enrique'ye duyulan güven tam olarak sürüyor.
Ancak Enrique de bir noktada yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir. Arteta'nın PSG'ye dönüp Enrique'nin Emirates Stadyumu'nda bir Premier League macerasına atılacağı bir tür yer değişikliği de ihtimal dışı değil.
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