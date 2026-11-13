Daha önce Barcelona'nın başında önemli başarılara imza atan İspanyol teknik direktör, Fransa'nın başkentindeki sözleşmesini 2030 yazına kadar uzattı. Heyecan verici projeye bağlılığını sürdürüyor.

Ancak bir gün Paris'ten ayrılacak ve önemli bir teknik direktörlük koltuğu boşalacak. O noktada Ligue 1'in hâkimi, yerine kimi getireceği konusunda büyük bir karar vermek zorunda kalacak.

Dünyanın dört bir yanındaki teknik direktörler, yıldızlarla dolu bir kadroyla çalışma ve Qatar Sports Investments'ın kaynaklarını transfer piyasasında kullanma fırsatını memnuniyetle karşılayacaktır.

Arteta, 2001-02 sezonunda futbolcu olarak kiralık geçirdiği dönemden kulüple bağları bulunduğu için PSG'nin ilgileneceği adaylardan biri olabilir. Aralık 2019'da Arsenal'ın başına geçmesinden bu yana teknik direktör olarak itibarı büyük ölçüde arttı.

44 yaşındaki teknik direktör, Arsenal'ın başında 370 maça çıktı ve takımı FA Cup, Community Shield ve Premier League şampiyonluklarına taşıdı. Arsenal, 2026'da Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldi ancak PSG karşısında penaltı atışlarında hayal kırıklığı yaşadı.

Arsenal, Avrupa kulüp futbolunun en büyük kupasını tarihinde ilk kez kazanmakta kararlı. Ancak Arteta'nın Kuzey Londra'da başarabileceği fazla bir şey kalmadı. Bu nedenle bir noktada yeni bir meydan okuma araması muhtemel.