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PSG’nin dudak uçuklatan bir son fiyat belirlemesi üzerine Bradley Barcola, Liverpool’a transfer olmaya ‘açık’ olduğunu belirtti
Liverpool, Barcola’nın transferini hedefliyor
Daily Mail’e göre, Liverpool, değerinin giderek artması nedeniyle Barcola’nın transferi konusunda Paris Saint-Germain ile bir anlaşmaya varmak için şu anda çalışmalar yürütüyor. 23 yaşındaki Fransa milli takım oyuncusu, Avrupa şampiyonu kulüple yeni bir sözleşme imzalamak istemediğini ve Reds’e katılmaya açık olduğunu belirtti.
Barcola'nın mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var, ancak PSG onu satmayı düşünüyor. Liverpool, Mohamed Salah'ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için Andoni Iraola'nın oyun stiline ideal bir uyum sağlayacağını düşünerek bu kanat oyuncusuna uzun süredir ilgi gösteriyor.
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PSG, çok yüksek bir transfer ücreti talep ediyor
The Mail, PSG’nin Barcola’nın ayrılmasına izin vermek için 140 milyon sterlin gibi devasa bir rakam talep ettiğini ekliyor. Fransız kulübü, bu talep edilen fiyatın, oyuncunun yaşı, potansiyeli ve mevcut piyasa değerleri göz önüne alındığında, değerini adil bir şekilde yansıttığına inanıyor.
Ancak Liverpool, bu dudak uçuklatan rakam konusunda bir uzlaşma noktası bulmaya çalışacak. Kulübün geçen yaz menajerleriyle ilk kez temasa geçtiği sırada, forvetin fiyatının 75 milyon sterline yakın olduğu söyleniyordu. Arsenal ve Bayern Münih de oyuncuya ilgi göstermeye devam ederken, Chelsea de yazın başlarında bilgi almıştı; ancak PSG ile bir anlaşma sağlanabilirse Barcola'nın Liverpool ile görüşmek istediği belirtiliyor.
Kanat oyuncusu, Luis Enrique’nin kadro sıralamasında geriledi
Barcola, Luis Enrique’nin her şeyi kazanan PSG kadrosunda düzenli olarak ilk 11’de yer almıyor ve bu durum, yeni fırsatlar aramaya yönelik isteğini daha da artırdı. PSG, RB Leipzig’den Yan Diomande’yi aktif olarak takip ediyordu; bu transfer, Barcola’yı kadro sıralamasında daha da geriye itecekti. Ancak Real Madrid, Fildişi Sahili milli oyuncusu için yarışta galip gelmeye hazırlanıyor.
Liverpool da Diomande için 85 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmuş, ancak bu teklif reddedilmişti; ancak Barcola, Liverpool'un gündeminde her zaman önemli bir yer tuttu. Öte yandan, Arsenal, Vinicius Jr.'ı transfer etme olasılığını değerlendiriyor ve Julian Alvarez'e yönelik iddialı ilgisini sürdürüyor; bu da Liverpool'un önünü daha da açıyor.
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Liverpool ve Barcola için bundan sonra ne olacak?
Liverpool, şimdi Paris Saint-Germain’in belirlediği yüksek transfer bedelini kabul edip etmeyeceğine ya da transfer piyasasında alternatif hedefler arayacağına karar vermek zorunda. Kulüp, rakip takımların ilgisini yoğunlaştırmadan önce bir uzlaşmaya varmak için etkili bir şekilde pazarlık yapmalı. Şimdilik Barcola, Fransa’nın 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselme yolunda gösterdiği başarılı performansın ardından, hak ettiği tatilin tadını çıkarmaya devam edecek.
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