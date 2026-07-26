PSG’nin dudak uçuklatan bir son fiyat belirlemesi üzerine Bradley Barcola, Liverpool’a transfer olmaya ‘açık’ olduğunu belirtti

Daily Mail’e göre, Liverpool, değerinin giderek artması nedeniyle Barcola’nın transferi konusunda Paris Saint-Germain ile bir anlaşmaya varmak için şu anda çalışmalar yürütüyor. 23 yaşındaki Fransa milli takım oyuncusu, Avrupa şampiyonu kulüple yeni bir sözleşme imzalamak istemediğini ve Reds’e katılmaya açık olduğunu belirtti.

Barcola'nın mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var, ancak PSG onu satmayı düşünüyor. Liverpool, Mohamed Salah'ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için Andoni Iraola'nın oyun stiline ideal bir uyum sağlayacağını düşünerek bu kanat oyuncusuna uzun süredir ilgi gösteriyor.



