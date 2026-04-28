PSG'nin Bayern Münih maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: İşte futbol budur! Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembélé, dokuz gollü nefes kesici maçın ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dar bir üstünlük sağlamak için Alman devini perişan etti

Maça aslında iki takım arasında daha iyi başlayan taraf Bavyeralılar oldu ve 17. dakikada penaltıdan hak ettikleri bir golle öne geçtiler; Willian Pacho’nun ceza sahası içinde Luis Diaz’ı beceriksizce düşürmesinin ardından Harry Kane penaltıyı gole çevirdi. Ancak Kvaratskhelia, hızlı ayaklarıyla Aleksandar Pavlovic'i şaşkına çevirerek PSG için çabucak skoru eşitledi. Ardından Joao Neves, Dembele'nin köşe vuruşunu kafayla ağlara göndererek, maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi.

Bayern, Michael Olise'nin şimşek gibi vuruşuyla skoru yeniden eşitledi, ancak PSG, devre bitmeden hemen önce Alphonso Davies'in eliyle oynadığı iddia edilen ve tartışmalı bir şekilde verilen penaltıyı Dembele'nin gole çevirmesiyle tekrar öne geçti.

Kvaratskhelia ve Dembele, ikinci yarıda muhteşem kontratakları gole çevirdi ve ev sahibi takım, gelecek hafta Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçı için Almanya'ya büyük bir avantajla gitmeye hazırlanıyordu. Ancak, tüm akşam boyunca zorlanan PSG'nin dörtlüsünün ciddi savunma hataları, Bayern'in maçı güzel bir şekilde dengelemeyi başarmasını sağladı. Dayot Upamecano ve Diaz'ın golleri, Bundesliga şampiyonunu maça yeniden ortak etti.

GOAL, izleyen herkese futbolu neden sevdiklerini hatırlatan bu gecede sahaya çıkan tüm PSG oyuncularını değerlendirdi...