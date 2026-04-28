Mark Doyle

PSG'nin Bayern Münih maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: İşte futbol budur! Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembélé, dokuz gollü nefes kesici maçın ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dar bir üstünlük sağlamak için Alman devini perişan etti

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında her zaman klasik bir karşılaşma havası vardı, ancak maç tüm beklentileri aşarak sona erdi; bunda, Parc des Princes'te Luis Enrique'nin takımının 5-4'lük nefes kesici galibiyetinde ikişer gol atan Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele'nin payı büyük oldu.

Maça aslında iki takım arasında daha iyi başlayan taraf Bavyeralılar oldu ve 17. dakikada penaltıdan hak ettikleri bir golle öne geçtiler; Willian Pacho’nun ceza sahası içinde Luis Diaz’ı beceriksizce düşürmesinin ardından Harry Kane penaltıyı gole çevirdi. Ancak Kvaratskhelia, hızlı ayaklarıyla Aleksandar Pavlovic'i şaşkına çevirerek PSG için çabucak skoru eşitledi. Ardından Joao Neves, Dembele'nin köşe vuruşunu kafayla ağlara göndererek, maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi.

Bayern, Michael Olise'nin şimşek gibi vuruşuyla skoru yeniden eşitledi, ancak PSG, devre bitmeden hemen önce Alphonso Davies'in eliyle oynadığı iddia edilen ve tartışmalı bir şekilde verilen penaltıyı Dembele'nin gole çevirmesiyle tekrar öne geçti.

Kvaratskhelia ve Dembele, ikinci yarıda muhteşem kontratakları gole çevirdi ve ev sahibi takım, gelecek hafta Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçı için Almanya'ya büyük bir avantajla gitmeye hazırlanıyordu. Ancak, tüm akşam boyunca zorlanan PSG'nin dörtlüsünün ciddi savunma hataları, Bayern'in maçı güzel bir şekilde dengelemeyi başarmasını sağladı. Dayot Upamecano ve Diaz'ın golleri, Bundesliga şampiyonunu maça yeniden ortak etti.

GOAL, izleyen herkese futbolu neden sevdiklerini hatırlatan bu gecede sahaya çıkan tüm PSG oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Matvey Safonov (6/10):

    PSG'nin ilk çeyrekte gerçekten çok iyi oynadığı bir dönemde birkaç önemli kurtarış yaptı; özellikle Olise'nin şutunu kurtarması çok önemliydi.

    Achraf Hakimi (6/10):

    Özellikle ilk yarıda Luis Diaz'a karşı zor anlar yaşadı, ancak kendisi de hücumda sorunlar yarattı ve sağ kanattan yaptığı muhteşem bir atakla Kvaratskhelia'nın ikinci golünü hazırladı. Maçın sonlarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkması endişe vericiydi.

    Marquinhos (4/10):

    PSG'nin tecrübeli kaptanının bu kadar rahatsız görünmesi nadir bir durum. Maçın başında Diaz'ı düşürdüğü için sarı kart gördü, Diaz daha sonra onu adeta parçaladı ve Bayern'in dördüncü golünü attı.

    Willian Pacho (4/10):

    Tüm akşam Kane ve arkadaşlarıyla başa çıkmakta zorlandı. Çeyrek finalde Liverpool'a karşı ceza sahasında yaptığı aceleci müdahaleyle paçayı kurtarmıştı, ancak burada Diaz'a yaptığı müdahale nedeniyle cezalandırıldı.

    Nuno Mendes (5/10):

    Sonunda Olise'de kendine denk bir rakip buldu. Olise, ilk 45 dakikada topu her aldığında Portekizli oyuncuyu zorladı. İkinci yarıda performansını artırdı ve kendi dripling becerilerini de sergiledi.

    Orta saha

    Vitinha (7/10):

    Bayern'in kaliteli orta sahasına karşı oynadığı için Portekizli oyuncu her zamanki gibi maçı domine edemedi, ancak yine de isabetli ve ileriye dönük paslarıyla sayısız fırsat yarattı.

    Joao Neves (7/10):

    (Küçük bir oyuncu için) muhteşem bir kafa vuruşuyla PSG'yi tekrar öne geçirdi ve ayrıca bir dizi hayati top kesme yaptı. Ancak Vitinha gibi, bu sezonun herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla baskı altında kaldı.

    Warren Zaire-Emery (5/10):

    Bazı akıllı paslar attı ancak oyuna gerçekten damgasını vurmakta zorlandı. İkinci yarının ortasında oyundan alındı.

    Saldırı

    Desire Doue (8/10):

    Diğer forvetler kadar ölümcül olmasa da, rakibini geçme konusundaki fantastik yeteneği sayesinde sürekli bir tehdit oluşturdu. Kvaratskhelia'yı üstten attığı harika bir pasla gol pozisyonuna soktu ve Dembele'nin gecenin ikinci golünü atmasını sağlayan asistini de yaptı.

    Ousmane Dembele (9/10):

    Maçın başında şok edici bir gol kaçırma hatası yaptı, ancak kendinden emin bir şekilde penaltıyı gole çevirerek ve yakın direğe muhteşem bir vuruşla bunu telafi etti. Dembele, Hakimi'nin ortasında Kvaratskhelia'nın ikinci golünü hazırlayan akıllı hareketiyle de övgüyü hak ediyor.

    Khvicha Kvaratskhelia (9/10):

    Gürcü George Best'ten beklediğimiz türden muhteşem kanat oyunuyla PSG'nin ciddi bir sarsıntıyla başlayan maçtan toparlanmasına yardımcı oldu. Ayrıca ikinci golünü de çok iyi attı ve bu formdayken onu izlemek tam bir keyif.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Fabian Ruiz (5/10):

    Hala tam formuna kavuşmaya çalışan İspanyol oyuncu, Luis Enrique'nin orta sahayı kontrol altına almak istemesi üzerine Zaire-Emery'nin yerine oyuna girdi. Ancak bu hamle işe yaramadı ve PSG, Bayern'i durdurmakta zorlanmaya devam ederken Ruiz sarı kart gördü.

    Bradley Barcola (6/10):

    Sağ kanatta Doue'nin yerini aldı ancak büyük bir etki yaratamadı.

    Lucas Hernandez (N/A):

    Maçın sonlarında Nuno Mendes'in yerine oyuna girdi.

    Senny Mayulu (N/A):

    Maçın son altı dakikasında oyuna girdi ancak direğin dışına çarpan iyi bir vuruşla skoru 6-4'e getirebilirdi.

    Luis Enrique (5/10):

    İspanyol teknik adam, takımının hücum oyunundan çok memnun olacaktır. Takım, topu üçlü forvet hattına her ulaştırdığında gol atabilecek gibi görünüyordu, ancak defans hattı defalarca parçalandı ve orta saha hakimiyetini de kaybetti - bu seferlik. Luis Enrique'nin ikinci maç için üzerinde düşünmesi gereken çok şey var.

