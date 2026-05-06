Matvey Safonov (7/10):

Safonov sağlam bir performans sergiledi. Toplamda beş kurtarış yaptı ve Kane'in attığı teselli golünde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Warren Zaire-Emery (7/10):

Hakimi'nin sakatlığı nedeniyle sağ bekte görev alan Zaire-Emery, Diaz karşısında zaman zaman zorlanmasına rağmen görevini iyi yerine getirdi ve hatta sahanın diğer ucunda birkaç gol fırsatı da yarattı.

Marquinhos (7/10):

Geçen hafta Diaz ve arkadaşları tarafından zor anlar yaşayan kaptan, bu maçta son derece disiplinli ve kararlı bir savunma performansı sergiledi. Brezilyalı oyuncu özellikle hava toplarında çok güçlüydü ve baştan sona örnek bir liderlik yaptı.

Willian Pacho (6/10):

Bazen paslarında biraz dikkatsizdi ancak maç boyunca mücadelede güçlüydü, defalarca takımına topu kazandırdı ve birkaç hayati top uzaklaştırma yaptı. Ancak maçın sonlarında Kane'i kaybetmiş olması onu hayal kırıklığına uğratmış olmalı.

Nuno Mendes (7/10):

Olise, maçın başlarında bir kez daha Portekizli oyuncuya her türlü sorunu yaşattı ve kanat oyuncusuna sert bir müdahale nedeniyle sarı kart gören Mendes, açık bir el faulü yapmasına rağmen, hakemin daha önce Laimer'in yaptığı faulü görmüş olması sayesinde sahada kalma şansını yakaladı. Ancak, hakkını vermek gerekirse, Mendes sonunda ezeli rakibinin oluşturduğu tehdidi neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.