PSG'nin Bayern Münih maçı oyuncu değerlendirmeleri: Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşma kapıda! Khvicha Kvaratskhelia sahayı kasıp kavururken, Ousmane Dembélé de işini yapıp Budapeşte'ye gitme biletini kaptı

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, yarı finalin rövanş maçında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla galip gelmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumaya bir adım kaldı. Geçen hafta Parc des Princes'te oynanan dokuz gollü heyecan verici maçın ardından, dünyanın dört bir yanındaki tarafsız taraftarlar, muhteşem forvet hatlarına sahip bu iki takım arasında bir başka unutulmaz klasik maça tanık olmayı umuyordu.

Ancak, durdurulamaz Khvicha Kvaratskhelia’nın sol kanattan yaptığı muhteşem çalışmanın ardından Ousmane Dembélé’nin 3. dakikada attığı golle ev sahibi takımı şaşkına çeviren PSG, savunma yapabildiğini de kanıtladı.

Bayern, son şampiyonlara karşı elinden gelen her şeyi yaptı, ancak Marquinhos'un muhteşem bir şekilde yönettiği savunmayı ancak uzatma dakikalarında aşabildi. Alphonso Davies'in ceza sahası içinde Harry Kane'i bulmasıyla Kane golü attı.

GOAL, Luis Enrique'nin adamlarının Budapeşte'de Arsenal ile oynayacakları heyecan verici final maçına hazırlanırken, sahadaki tüm PSG oyuncularını sıraladı. Parisliler, ilk Avrupa Kupası'nı kaldırdıktan sadece 12 ay sonra ikinci kupalarını kazanmayı hedefliyor...


    Kaleci ve Savunma

    Matvey Safonov (7/10):

    Safonov sağlam bir performans sergiledi. Toplamda beş kurtarış yaptı ve Kane'in attığı teselli golünde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Hakimi'nin sakatlığı nedeniyle sağ bekte görev alan Zaire-Emery, Diaz karşısında zaman zaman zorlanmasına rağmen görevini iyi yerine getirdi ve hatta sahanın diğer ucunda birkaç gol fırsatı da yarattı.

    Marquinhos (7/10):

    Geçen hafta Diaz ve arkadaşları tarafından zor anlar yaşayan kaptan, bu maçta son derece disiplinli ve kararlı bir savunma performansı sergiledi. Brezilyalı oyuncu özellikle hava toplarında çok güçlüydü ve baştan sona örnek bir liderlik yaptı.

    Willian Pacho (6/10):

    Bazen paslarında biraz dikkatsizdi ancak maç boyunca mücadelede güçlüydü, defalarca takımına topu kazandırdı ve birkaç hayati top uzaklaştırma yaptı. Ancak maçın sonlarında Kane'i kaybetmiş olması onu hayal kırıklığına uğratmış olmalı.

    Nuno Mendes (7/10):

    Olise, maçın başlarında bir kez daha Portekizli oyuncuya her türlü sorunu yaşattı ve kanat oyuncusuna sert bir müdahale nedeniyle sarı kart gören Mendes, açık bir el faulü yaptıktan sonra hakem Laimer'in daha önceki bir faulünü görmüş olduğu için sahada kalma şansını yakaladı. Ancak, hakkını vermek gerekirse, Mendes sonunda ezeli rakibinin oluşturduğu tehdidi neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

    Orta saha

    Joao Neves (7/10):

    Ceza sahası içinde eliyle topa dokunmasına rağmen ceza almaması şanslıydı, ancak bu tamamen kasıtsızdı. Portekizli oyuncu istediği kadar topu kaybetmedi, ancak ciddi bir çaba gösterdi ve arka direğe mükemmel zamanlamayla yaptığı koşunun ardından Neuer'den güzel bir kurtarış kopardı.

    Vitinha (8/10):

    İlk yarıda kötü bir top uzaklaştırma girişimi sırasında Neves'in koluna çarptı, ancak genel olarak mükemmeldi ve isabetli paslarıyla dört gol fırsatı yarattı. Ayrıca Musiala'nın gol atmasını engellemek için çok zamanında müdahale etti.

    Fabian Ruiz (7/10):

    İspanyol oyuncunun tam olarak forma girmesi PSG için büyük bir artı oldu. Pasları zaman zaman biraz isabetsizdi, ancak Ruiz, maçın ilk golünü atan Kvaratskhelia'yı serbest bırakan harika bir ilk vuruş yaptı ve ayrıca birçok önemli mücadelede üstünlük sağladı.


    Saldırı

    Ousmane Dembélé (7/10):

    İlk maçta erken bir gol fırsatını kaçırmış olabilir, ancak bu maçta Kvaratskhelia'nın alçak ortasına yaptığı etkili vuruşla hata yapmadı. Ancak maç ilerledikçe performansı düştü ve ikinci yarının ortasında oyundan alındı.

    Desire Doue (7/10):

    Merkez forvet olarak sahaya çıktığı ilk yarıda tek bir fırsat yaratamadı ve kaleye şut bile çekemedi; alışılmadık derecede etkisiz bir performans sergiledi. Ancak ikinci yarıda çok daha canlıydı ve muhteşem bir solo gol atmaya çok yaklaştı.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10):

    Orta sahada Ruiz ile muhteşem bir pas alışverişinin ardından mükemmel bir geriye doğru pasla Dembele'ye açılış golünü hazırladı. Gürcü oyuncu bire birlerde durdurulamazdı. İzlemesi büyük bir zevkti ve çok da çalışkan bir oyuncu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Bradley Barcola (6/10):

    Dembele'nin yerine oyuna girdi ancak ceza sahası kenarından attığı kötü vuruşla karşısına çıkan tek yarı şansı boşa harcadı.

    Lucas Hernandez (N/A):

    Luis Enrique maçı kapatmak istediği için maçın bitimine 15 dakikadan az bir süre kala oyuna girdi.

    Lucas Beraldo (Yok):

    Hernandez ile birlikte savunmada yapılan çift oyuncu değişikliğinin bir parçasıydı.

    Senny Mayulu (Yok):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Luis Enrique (7/10):

    Geçen hafta Paris'te penaltı atışlarını kazanmasının ardından, kıtasal turnuvada klasik bir deplasman performansı sergileyerek taktiksel açıdan hemen her şeyi yapabileceğini kanıtladı. Sağ bekte Zaire-Emery'yi seçerek biraz risk aldı ama bu iyi sonuç verdi. Takımının genel çalışma temposu muhteşemdi ve bu, oyuncularını motive etmedeki olağanüstü yeteneğinin bir sonucuydu.

