Ancak, durdurulamaz Khvicha Kvaratskhelia’nın sol kanattan yaptığı muhteşem çalışmanın ardından Ousmane Dembélé’nin 3. dakikada attığı golle ev sahibi takımı şaşkına çeviren PSG, savunma yapabildiğini de kanıtladı.
Bayern, son şampiyonlara karşı elinden gelen her şeyi yaptı, ancak Marquinhos'un muhteşem bir şekilde yönettiği savunmayı ancak uzatma dakikalarında aşabildi; Alphonso Davies'in ceza sahasında Harry Kane'i bulmasıyla Kane golü attı.
GOAL, Luis Enrique'nin adamlarının Budapeşte'de Arsenal ile oynayacakları heyecan verici final maçına hazırlanırken, sahaya çıkan tüm PSG oyuncularını sıraladı. Parisliler, ilk Avrupa Kupası'nı kaldırdıktan sadece 12 ay sonra ikinci kupalarını kazanmayı hedefliyor...