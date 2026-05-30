Luis Enrique'nin takımı, Marquinhos'un uzaklaştırma vuruşunun Kai Havertz'in önüne sekmesiyle olabilecek en kötü başlangıcı yaptı; forvet oyuncusu savunmayı geçip Matvey Safonov'u yakın direğinden geçiren sert bir şutla golü buldu.

PSG o andan itibaren top hakimiyetini ele geçirdi ancak kayda değer bir pozisyon yaratmakta zorlandı. Fabian Ruiz, ilk yarının sonlarında iyi bir pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. Ardından İspanyol orta saha oyuncusunun açılı vuruşunu David Raya elinden kaçırdı. Diğer tarafta ise Marquinhos, Havertz'in skoru 2-0'a getirmesini son anda engelleyen bir blok yaptı.

Fransız devi, ikinci yarıda da topu elinde tutmaya devam etti ve sonunda Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinde Cristhian Mosquera tarafından düşürülmesi üzerine penaltı kazandı. Dembele, penaltıdan Raya'yı ters köşeye göndererek skoru eşitledi.

Kvaratskhelia, William Saliba'yı geçip Arsenal ceza sahasına daldıktan sonra Myles Lewis-Skelly ve direğin birleşimiyle gol fırsatını kaçırdı. Ardından oyuna giren Bradley Barcola arkasına sarktı, ancak Raya topu ayaklarının dibinde kontrol etti.

Vitinha ve Barcola, maçın uzatmalara gitmesiyle birlikte son dakikalarda kaleyi ıskalayan şutlar attı, ancak uzatmalarda önemli bir pozisyon çıkmadı ve penaltı atışları kaçınılmaz hale geldi.

Eberechi Eze, penaltısını dışarıya atarak ilk hata yapan isim oldu, ancak Arsenal, Raya'nın Mendes'in penaltısını kurtarmasıyla hemen geri döndü. Sonunda, Gunners'ın son penaltısını Gabriel Magalhaes kullanmak zorunda kaldı, ancak topu üstten dışarıya attı ve PSG'nin çılgın kutlamalarına neden oldu.

GOAL, Puskas Arena'daki PSG oyuncularını değerlendiriyor...