PSG Arsenal GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

PSG'nin Arsenal Maçı Oyuncu Değerlendirmeleri: İki kez üst üste! Fransız devi, final maçındaki vasat performansına rağmen penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu başarıyla korudu

Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Arsenal

Paris Saint-Germain, Cumartesi günkü finalde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Arsenal'i 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu başarıyla korudu. Ousmane Dembélé, ikinci yarıda penaltıdan gol atarak Ligue 1 şampiyonu takımını skoru eşitlemişti. Nuno Mendes penaltı atışlarında golü kaçırsa da, Arsenal oyuncuları iki kez kaleyi ıskalayarak Avrupa Kupası'nı PSG'ye geri verdi.

Luis Enrique'nin takımı, Marquinhos'un uzaklaştırma vuruşunun Kai Havertz'in önüne sekmesiyle olabilecek en kötü başlangıcı yaptı; forvet oyuncusu savunmayı geçip Matvey Safonov'u yakın direğinden geçiren sert bir şutla golü buldu.

PSG o andan itibaren top hakimiyetini ele geçirdi ancak kayda değer bir pozisyon yaratmakta zorlandı. Fabian Ruiz, ilk yarının sonlarında iyi bir pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı. Ardından İspanyol orta saha oyuncusunun açılı vuruşunu David Raya elinden kaçırdı. Diğer tarafta ise Marquinhos, Havertz'in skoru 2-0'a getirmesini son anda engelleyen bir blok yaptı.

Fransız devi, ikinci yarıda da topu elinde tutmaya devam etti ve sonunda Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahası içinde Cristhian Mosquera tarafından düşürülmesi üzerine penaltı kazandı. Dembele, penaltıdan Raya'yı ters köşeye göndererek skoru eşitledi.

Kvaratskhelia, William Saliba'yı geçip Arsenal ceza sahasına daldıktan sonra Myles Lewis-Skelly ve direğin birleşimiyle gol fırsatını kaçırdı. Ardından oyuna giren Bradley Barcola arkasına sarktı, ancak Raya topu ayaklarının dibinde kontrol etti.

Vitinha ve Barcola, maçın uzatmalara gitmesiyle birlikte son dakikalarda kaleyi ıskalayan şutlar attı, ancak uzatmalarda önemli bir pozisyon çıkmadı ve penaltı atışları kaçınılmaz hale geldi.

Eberechi Eze, penaltısını dışarıya atarak ilk hata yapan isim oldu, ancak Arsenal, Raya'nın Mendes'in penaltısını kurtarmasıyla hemen geri döndü. Sonunda, Gunners'ın son penaltısını Gabriel Magalhaes kullanmak zorunda kaldı, ancak topu üstten dışarıya attı ve PSG'nin çılgın kutlamalarına neden oldu.

GOAL, Puskas Arena'daki PSG oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Matvey Safonov (5/10):

    Havertz'in güçlü vuruşuyla gol yemesine üzülmüş olmalı. Saka'nın tehlikeli ortasını iyi bir şekilde kesip, birden fazla kez kale çizgisinden çıkarak topu uzaklaştırdı. Penaltı atışlarında bile ciddi bir kurtarış yapmak zorunda kalmadı.

    Achraf Hakimi (7/10):

    Hem savunmada hem de hücumda gösterdiği müthiş hız patlamalarıyla formda olduğunu kanıtladı. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayarak ikinci yarıda bir serbest vuruşla Raya'yı zorladı.

    Marquinhos (6/10):

    Zayıf bir top uzaklaştırması ilk golün atılmasına neden oldu, ancak devrenin ilerleyen dakikalarında Havertz'in şutunu muhteşem bir blokla engelleyerek kendini affettirdi. Bunun dışında savunmada sağlamdı.

    Willian Pacho (8/10):

    Maç ilerledikçe Havertz'i yavaş yavaş alt etti ve Arsenal'in ileriye attığı uzun topları iyi karşıladı. Uzatmaların başında kendi altı metre alanı içinde çok önemli bir top uzaklaştırma yaptı.

    Nuno Mendes (5/10):

    Son vuruşları biraz zayıf olsa da, göz alıcı koşular ve saha boyu paslar üretti. Defansif olarak Saka'yı sessiz tuttu, ancak Madueke oyuna girdiğinde zorlandı. Penaltısı kurtarıldı.

    Orta saha

    Joao Neves (5/10):

    Arsenal'in tehditkar olmamasından dolayı fiziksel oyun stiline pek ihtiyaç duyulmadı ve bu nedenle maçın büyük bir kısmı onun için sönük geçti - yine de bir sarı kart gördü. Pasları düzgün ve temizdi ama bundan ötesinde bir şey yapamadı.

    Vitinha (7/10):

    PSG, Arsenal'i giderek daha geriye ittikçe etkisi giderek arttı. Denediği her şey başarılı olmadı, ancak PSG'nin en iyi ataklarının çoğu bu Portekizli oyun kurucu üzerinden gerçekleşti.

    Fabian Ruiz (5/10):

    İlk yarıda bazı iyi hücum pozisyonlarına girdi, ancak bundan yararlanacak soğukkanlılığı gösteremedi. Bunun dışında orta sahada paslarıyla oyunu basit tuttu.

    Saldırı

    Desire Doue (4/10):

    12 ay önce bu sahneyi aydınlatan oyuncudan çok uzak görünüyordu. Çoğu zaman ceza sahasına yaptığı ortalar çok sert ya da şutları isabetsizdi.

    Ousmane Dembele (5/10):

    Soğukkanlı bir penaltı vuruşuyla PSG'yi eşitliğe taşıdı; Kvaratskhelia'nın penaltı kazanmasını sağlayan da onun ilk vuruşuydu. Bunun dışında hayal kırıklığı yarattı; Hincapie'yi veya stoperleri geçemedi ve sürekli çıkmaz sokaklara koştu.

    Khvicha Kvaratskhelia (5/10):

    Mosquera ve Saka her fırsatta onu kaleden uzaklaştırdığı için ilk yarıda oldukça çekingendi. İkinci yarıda penaltı kazandırdı ve ileriye doğru dripling yapıp rakibe sorunlar yaratacak boşluklar buldu, ancak Gürcü oyuncudan çok daha fazlası bekleniyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Bradley Barcola (4/10):

    İki kez Arsenal savunmasının arkasına sızdı ancak topu ağır dokundu ve ikinci seferde kötü bir vuruşla kendini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Uzatmalarda Dembele'nin yerine oyuna girdi ancak topa pek dokunamadı.

    Warren Zaire-Emery (6/10):

    Uzatmaların başında Ruiz'in yerine oyuna girerek orta sahaya iyi bir enerji ve dinamizm kattı.

    Lucas Beraldo (5/10):

    Uzatmaların ikinci yarısında Vitinha'nın yerine oyuna girdi ve basit bir oyun sergiledi.

    Illia Zabarnyi (5/10):

    Marquinhos'a son 15 dakikayı dinlenerek geçirme fırsatı verdi.

    Luis Enrique (6/10):

    Takımı ilk yarıda Arsenal'in düşük blokunu aşacak gibi görünmüyordu, ancak ikinci yarıda Vitinha'yı daha ileriye itti ve bu hamle iyi sonuç verdi. Hayal kırıklığı yaratan bir performansa rağmen bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanmanın mutluluğunu yaşayacaktır.