Juventus, yeni sezon öncesinde birinci kaleci durumunu çözmek için son hamlesini yaptı. La Gazzetta dello Sport'a göre Serie A devi, Suzuki için kiralık bir anlaşmada ısrar ediyor.

Haberlere göre PSG, kaleciyi Parma'dan 35 milyon € bonservis bedeliyle transfer etmek için anlaşmaya vardı ve resmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor. Ancak Juventus, bu eşsiz transfer fırsatından yararlanmak istiyor. Juventus, Japon milli oyuncuyu hemen İtalya'ya geri getirmeyi ve onu hazirana kadar Torino'da tutacak geçici bir anlaşma önermeyi hedefliyor.