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zion-suzuki(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

PSG'nin 35 milyon avroluk transferi tamamlamasının ardından Juventus, Zion Suzuki'yi kiralamak için bastırıyor

Transfers
Juventus
Z. Suzuki
Paris Saint-Germain
Serie A
1. Lig

Juventus, kaleci Zion Suzuki'yi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmak için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor. Fransa şampiyonu, Japon milli oyuncuyu kısa süre önce 35 milyon euroya transfer etti, ancak İtalyan devi onu hızla yeniden Serie A'ya getirmeyi umuyor.

  • Juventus, kaleci arayışını hızlandırdı

    Juventus, yeni sezon öncesinde birinci kaleci durumunu çözmek için son hamlesini yaptı. La Gazzetta dello Sport'a göre Serie A devi, Suzuki için kiralık bir anlaşmada ısrar ediyor.

    Haberlere göre PSG, kaleciyi Parma'dan 35 milyon € bonservis bedeliyle transfer etmek için anlaşmaya vardı ve resmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor. Ancak Juventus, bu eşsiz transfer fırsatından yararlanmak istiyor. Juventus, Japon milli oyuncuyu hemen İtalya'ya geri getirmeyi ve onu hazirana kadar Torino'da tutacak geçici bir anlaşma önermeyi hedefliyor.

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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    Suzuki, Torino'ya hemen gitmeye açık

    2002 doğumlu kalecinin transferini sonuçlandırmak, oyuncu cephesinde oldukça mümkün görünüyor; zira Suzuki, önerilen transfer için tam anlamıyla hazır olduğunu zaten bildirdi. Haberlere göre sezonun geri kalanı için Juventus'a transfer olmaya dair hiçbir çekincesi yok.

    Kaleci, Serie A'da düzenli olarak oynamayı sürdürürken Avrupa'nın üst düzey bir takımının formasını giyme ihtimalinden büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Nihai karar artık tamamen teknik direktör Luis Enrique ile PSG yönetiminin elinde. Maaş yapısı ve ek şartlara ilişkin ayrıntılı görüşmeler başlamadan önce oyuncunun kısa vadeli geleceğine karar vermeleri gerekiyor.

  • Transfer için kritik saatler bekleniyor

    Önümüzdeki saatlerin, bu karmaşık transfer operasyonunun sonuçlanması açısından son derece yoğun ve nihayetinde belirleyici olması bekleniyor. Juventus, kiralık transfere onay vermeleri için Fransız muhataplarını ikna etmek adına perde arkasında aralıksız çalışıyor. PSG'nin yeşil ışık yakması halinde, iki kulübün oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağı da dahil olmak üzere belirli mali detaylarda hızla anlaşması gerekecek.

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  • zion suzuki Getty Images

    Spalletti yeni 1 numarasını istiyor

    Juventus, önümüzdeki günler için çok net bir hedef belirledi. Kulüp yönetimi, yeni birinci kaleciyi hafta sonu gelmeden önce teknik direktör Luciano Spalletti'ye kazandırmak istiyor. Anlaşmanın hızlı şekilde tamamlanması, Suzuki'ye antrenman sahasında takımın taktik düzenine uyum sağlamak için kritik süre kazandıracak. Spalletti'nin ekibi, açılış maçında Frosinone deplasmanına gidecek ve kulüp, yeni birinci kalecisinin maça hazır olmasını umutsuzca istiyor.

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