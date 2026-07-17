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PSG, Michael Olise için teklifte bulunmaktan vazgeçti; Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldızı ise Real Madrid’e transfer olmayı hedefliyor
PSG, Olise yarışından çekildi
Foot01’e göre, Les Parisiens, Olise’yi transfer etme çabalarından vazgeçti; bu da Real Madrid’e Bayern’in kanat oyuncusunu kadrosuna katması için önü açtı. Fransa şampiyonu, Bayern’in 200 milyon avroluk değerleme talebini karşılamaya yanaşmıyor. Bunun yerine, PSG’nin sportif direktörü Luis Campos ve başkan Nasser Al-Khelaifi, daha sürdürülebilir bir transfer modeline yöneliyor.
Real Madrid başkanı Florentino Perez, Londra doğumlu forveti, Kylian Mbappé’nin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir “Galactico” olarak görüyor. L’Equipe, Olise’nin milli takım arkadaşları Mbappé ve Aurelien Tchouameni’ye Bernabéu’daki yaşam hakkında şimdiden sorular sorduğunu iddia ediyor. 22 gol ve 31 asist kaydettiği bir sezonun ardından, Fransız milli oyuncunun İspanyol futboluna hazır olduğu söyleniyor.
- Getty Images
'Yeni Olise' arayışı
PSG’nin strateji değişikliği, Neymar ve Lionel Messi dönemlerini belirleyen astronomik transfer ücretlerine yönelik doğrudan bir tepkidir. Kulüp yetkililerinin, transfer değerleri tavan yapmadan önce yükselen yeteneklere öncelik vererek “Olise’den ziyade yeni bir Olise aramanın daha iyi olduğu”na karar verdikleri bildiriliyor.
Parisli yönetim, bir başka "kabus" gibi transfer serüvenine sürüklenmekten çekiniyor. Kulüp, Finansal Fair Play kuralları ve kulübün maaş yapısı konusunda "boğazına bıçak dayanan" durumlardan kaçınmak istiyor.
Olise’nin yıllık maaşının 20 milyon avroyu aşması muhtemel olduğundan, PSG bunun yerine yerli yeteneklere odaklanacak. Maghnes Akliouche ve Oumar Diomande gibi Ligue 1’deki yetenekler artık Luis Enrique’nin radarında.
Madrid'in mali gücü
Real Madrid, futbol tarihinin en pahalı transferlerinden birini finanse etmek için benzersiz bir güç konumunda olmaya devam ediyor. Los Blancos, kısa süre önce 1,161 milyar avroluk rekor bir gelir açıkladı ve yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından önemli bir kaynak elde etti.
Ancak Madrid, Bayern'in yıldızını kadrosuna katabilmek için yine de bütçesini dengelemek zorunda kalabilir. Vinicius Junior'un sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte geleceği sorgulanmaya başladı. L'Equipe ayrıca, bir anlaşmaya varılamaması halinde Brezilyalı oyuncunun Olise transferini finanse etmek ve mali gereklilikleri karşılamak amacıyla satılabileceğini iddia ediyor.
Ayrıca, Olise, İspanya’nın başkentine transfer olmak konusunda “özellikle kararlı” olmaya devam ediyor. Bayern, başlangıçta bir satış olasılığını gündeme almayı reddetmişti, ancak oyuncunun kararlı tutumu Bavyera’daki durumu değiştirebilir.
- AFP
Uzun süren müzakereler bekleniyor
PSG'nin geri çekildiği yönündeki haberler, Los Blancos'un ilgisini resmileştirmeye karar vermesi durumunda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlıyor. Ancak Bayern'in kilit oyuncularından birini kolayca bırakması pek olası görünmüyor; bu da müzakerelerin uzun sürebileceği anlamına geliyor.
PSG açısından ise odak noktası, bir başka yüksek profilli transfer savaşına girmek yerine yeni nesil yetenekleri keşfetmek gibi görünüyor; Madrid ise finansal gücünün, yaz transfer döneminin en çok aranan oyuncularından birini kadrosuna katmasını sağlayacağını umuyor.
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