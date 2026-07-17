PSG, Michael Olise için teklifte bulunmaktan vazgeçti; Bayern Münih ve Fransa milli takımının yıldızı ise Real Madrid’e transfer olmayı hedefliyor

Foot01’e göre, Les Parisiens, Olise’yi transfer etme çabalarından vazgeçti; bu da Real Madrid’e Bayern’in kanat oyuncusunu kadrosuna katması için önü açtı. Fransa şampiyonu, Bayern’in 200 milyon avroluk değerleme talebini karşılamaya yanaşmıyor. Bunun yerine, PSG’nin sportif direktörü Luis Campos ve başkan Nasser Al-Khelaifi, daha sürdürülebilir bir transfer modeline yöneliyor.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Londra doğumlu forveti, Kylian Mbappé’nin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir “Galactico” olarak görüyor. L’Equipe, Olise’nin milli takım arkadaşları Mbappé ve Aurelien Tchouameni’ye Bernabéu’daki yaşam hakkında şimdiden sorular sorduğunu iddia ediyor. 22 gol ve 31 asist kaydettiği bir sezonun ardından, Fransız milli oyuncunun İspanyol futboluna hazır olduğu söyleniyor.



