Avrupa transfer piyasasında şaşkınlık yaratan bir hamlede, Paris Saint-Germain'in Luis Enrique'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan Braga'ya 3,3 milyon euro ödediği bildirildi. Bu yatırım, özellikle Portekiz'in en üst liginde en çok konuşulan potansiyellerden biri haline gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorgeles ile bağlantılı.

Foot Mercato'ya göre bu ödeme, standart bir bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yerine bir "öncelik hakkı" işlevi görüyor ve Braga'nın oyuncuyu elden çıkarmaya karar vermesi halinde Ligue 1 devini fiilen sıranın en önüne yerleştiriyor.

Bu sıra dışı düzenlemenin detayları, Portekiz kulübünün yayımladığı son mali hesaplarla ortaya çıktı. Söz konusu ödeme, gelecekteki bir satışta ekonomik ve sportif hakların yüzde 100'ünü kapsayan ayrıcalıklı bir konum sağlıyor.