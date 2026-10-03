AFP
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PSG, Mario Dorgeles için Arsenal ve Chelsea’yi onu transfer etmeden 2,9 milyon sterlin ödeyerek geride bırakmanın tuhaf bir yolunu buldu
Yükselen bir yıldız için benzersiz bir mali anlaşma
Avrupa transfer piyasasında şaşkınlık yaratan bir hamlede, Paris Saint-Germain'in Luis Enrique'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan Braga'ya 3,3 milyon euro ödediği bildirildi. Bu yatırım, özellikle Portekiz'in en üst liginde en çok konuşulan potansiyellerden biri haline gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorgeles ile bağlantılı.
Foot Mercato'ya göre bu ödeme, standart bir bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yerine bir "öncelik hakkı" işlevi görüyor ve Braga'nın oyuncuyu elden çıkarmaya karar vermesi halinde Ligue 1 devini fiilen sıranın en önüne yerleştiriyor.
Bu sıra dışı düzenlemenin detayları, Portekiz kulübünün yayımladığı son mali hesaplarla ortaya çıktı. Söz konusu ödeme, gelecekteki bir satışta ekonomik ve sportif hakların yüzde 100'ünü kapsayan ayrıcalıklı bir konum sağlıyor.
- AFP
Dorgeles ve Right to Dream yolu
Dorgeles, 2025 yazında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan 11,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz'e geldi. Onun gelişimi, Avrupa sahnesi için düzenli olarak üst düzey yetenekler yetiştiren ünlü Right to Dream akademisinin bir ürünü. Braga'daki ilk sezonunda orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı vererek değerini kanıtladı.
2026-27 sezonunun ilk bölümünde aldığı süre biraz daha sınırlı kalsa da ona olan ilgi yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor. PSG'nin öncelik statüsünü şimdiden güvence altına alma kararı, oyuncu olgunlaşmayı sürdürdükçe değerinin hızla artmasını beklediklerini gösteriyor. Bu öncelik maddesini alarak, ilerideki bir transfer döneminde transferin maliyetinin erişilemez hâle gelmesi ya da daha kararlı davranabilecek bir rakibe oyuncuyu kaptırma riskini azaltmış oldular.
Premier League rakiplerinden önce davranmak
PSG'nin mali hamlesinin arkasındaki aciliyet, daha önce Dorgeles'i takip eden taliplerin uzun listesiyle açıklanabilir. Hem Arsenal hem de Chelsea, Danimarka'da geçirdiği dönemde orta saha oyuncusuyla ciddi şekilde anılmıştı; Londra kulüplerinin scoutları da Nordsjaelland maçlarında sık sık tribündeydi. Newcastle United ve Brighton'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü; Premier League'in en iyi yetenek avcıları, Fildişi Sahilli oyuncuyu potansiyel bir yıldız olarak görüyordu. Öncelik hakkı için ödeme yapan PSG, böylece Dorgeles ile İngiliz hayranları arasına fiilen bir duvar ördü.
- Getty Images Sport
PSG'nin Braga bağlantısı derinlere uzanıyor
Böyle bir anlaşmayı kolaylaştıran derin kurumsal bağlantılar da bulunuyor. PSG'nin sahibi olan Qatar Sports Investments (QSI) grubu, şu anda Braga'da %29,6 hisseye sahip ve bu da onları Portekiz ekibinin en büyük ikinci hissedarı yapıyor. Bu sahiplik bağı, iki takım arasında oyuncu hareketini otomatik olarak zorunlu kılmasa da, bunun gibi karmaşık finansal anlaşmaların hayata geçirilmesi için şeffaf bir ortam yaratıyor.
Şimdilik Dorgeles, Portekiz'de kalacak ve hem mevcut kulübünün hem de gelecekteki muhtemel işverenlerinin yakın takibi altında gelişimini sürdürecek. 2,9 milyon £'luk ödeme, bir transferin kesin olarak gerçekleşeceğini garanti etmiyor ancak PSG'ye en üst düzey güvenceyi sağlıyor.
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