PSG, geçiş oyununda taktik dersi vererek City'nin önde kurduğu savunma hattını etkili biçimde değerlendirdi ve 4-2'lik galibiyete uzandı. Paris ekibi, ilk yarıda acımasız bir oyun sergileyip devre arasına 3-0 önde girerek Etihad tribünlerini susturdu.
City'nin sürekli baskısına ve %54'lük topa sahip olma oranına rağmen Luis Enrique'nin takımı savunmada kompakt kaldı. PSG, 26 top uzaklaştırma ve 12 pas arasıyla ev sahibinin oyun ritmini bozdu.
Erling Haaland, ikinci yarıda attığı iki golle geri dönüş umudu yaratsa da PSG kritik anlarda bulduğu gollerle kontrolü elinde tuttu. Konuk ekip, isabetli dokuz şutundan dört gol çıkararak ev sahibinden çok daha etkili oldu.
Bu sonuçla iki maçta iki galibiyete ulaşan PSG, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda zirveye yükseldi ve Enrique yönetiminde Avrupa sahnesinde giderek olgunlaştığını gösterdi.
GOAL, PSG'li oyunculara Etihad Stadyumu'ndaki performanslarına göre not veriyor: