Matvey Safonov - 7/10:

Rus kaleci, kalesine toplam 27 şut gönderen City karşısında akşam boyunca yoğun bir mesai yaptı ve altı kurtarışa imza attı. Haaland'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak doğru pozisyon alışı ve kurtarışları, PSG'nin maçın başında elde ettiği üstünlüğü korumasında hayati rol oynadı.

Achraf Hakimi - 7/10:

Hakimi, sağ kanatta her zamanki enerjik oyununu sergilerken savunma görevlerini zaman zaman ileri çıkarak dengeledi. City'nin kanatlardan oluşturduğu tehditlere karşı disiplinli oynadı ve ev sahibi ekibin hücum bölgesine sık sık girmesine rağmen yalnızca iki gol bulabildiği takım savunmasına katkı sağladı.

Marquinhos - 7/10:

Kaptan, yoğun baskı altında kalan savunma hattına liderlik ederek örnek oldu. PSG'nin savunma mücadelesinin merkezindeydi ve takımın yaptığı 26 uzaklaştırmaya katkıda bulundu. City'nin tempoyu artırdığı ikinci yarıda, Haaland'ın hava toplarındaki tehdidine rağmen savunma düzeninin bozulmamasında liderliği büyük önem taşıdı.

Willian Pacho - 7/10:

Pacho, Enrique'nin takımında neden değişmez isimlerden biri hâline geldiğini gösteren sert bir savunma performansı sergiledi. İkili mücadelelerde agresifti ve PSG'nin yaptığı 12 pas arasında önemli rol oynadı. Haaland'ın ayağına gönderilen pasları kesmek için sık sık öne çıktı.

Nuno Mendes - 6/10:

Mendes, City oyuncularının kanattaki yer değişimlerini takip etmekte zorlandığı bir akşam geçirdi. Maçın temposuna fiziksel olarak ayak uydurabilse de City'nin ceza sahasına gönderdiği çok sayıdaki orta karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı. Yine de PSG geçiş oyununda hazırlıksız yakalandığında çabuk geri dönebilmesi önemli bir avantajdı.