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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

PSG - Manchester City maçının oyuncu puanları: Ousmane Dembele göz kamaştırdı, fırsatları affetmeyen Paris ekibi Etihad'ı şaşkına çevirdi

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Paris Saint-Germain
FEATURES
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi 4-2 mağlup ederken kontratak futbolunda ustalık dersi verdi. İlk yarıda göz kamaştıran bir performans sergileyen konuk ekip üç farklı öne geçti. Ev sahibi takım bu farkı kapatamadı.

PSG, geçiş oyununda taktik dersi vererek City'nin önde kurduğu savunma hattını etkili biçimde değerlendirdi ve 4-2'lik galibiyete uzandı. Paris ekibi, ilk yarıda acımasız bir oyun sergileyip devre arasına 3-0 önde girerek Etihad tribünlerini susturdu.

City'nin sürekli baskısına ve %54'lük topa sahip olma oranına rağmen Luis Enrique'nin takımı savunmada kompakt kaldı. PSG, 26 top uzaklaştırma ve 12 pas arasıyla ev sahibinin oyun ritmini bozdu.

Erling Haaland, ikinci yarıda attığı iki golle geri dönüş umudu yaratsa da PSG kritik anlarda bulduğu gollerle kontrolü elinde tuttu. Konuk ekip, isabetli dokuz şutundan dört gol çıkararak ev sahibinden çok daha etkili oldu.

Bu sonuçla iki maçta iki galibiyete ulaşan PSG, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda zirveye yükseldi ve Enrique yönetiminde Avrupa sahnesinde giderek olgunlaştığını gösterdi.

GOAL, PSG'li oyunculara Etihad Stadyumu'ndaki performanslarına göre not veriyor:

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Kaleci ve savunma

    Matvey Safonov - 7/10:

    Rus kaleci, kalesine toplam 27 şut gönderen City karşısında akşam boyunca yoğun bir mesai yaptı ve altı kurtarışa imza attı. Haaland'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak doğru pozisyon alışı ve kurtarışları, PSG'nin maçın başında elde ettiği üstünlüğü korumasında hayati rol oynadı.

    Achraf Hakimi - 7/10:

    Hakimi, sağ kanatta her zamanki enerjik oyununu sergilerken savunma görevlerini zaman zaman ileri çıkarak dengeledi. City'nin kanatlardan oluşturduğu tehditlere karşı disiplinli oynadı ve ev sahibi ekibin hücum bölgesine sık sık girmesine rağmen yalnızca iki gol bulabildiği takım savunmasına katkı sağladı.

    Marquinhos - 7/10:

    Kaptan, yoğun baskı altında kalan savunma hattına liderlik ederek örnek oldu. PSG'nin savunma mücadelesinin merkezindeydi ve takımın yaptığı 26 uzaklaştırmaya katkıda bulundu. City'nin tempoyu artırdığı ikinci yarıda, Haaland'ın hava toplarındaki tehdidine rağmen savunma düzeninin bozulmamasında liderliği büyük önem taşıdı.

    Willian Pacho - 7/10:

    Pacho, Enrique'nin takımında neden değişmez isimlerden biri hâline geldiğini gösteren sert bir savunma performansı sergiledi. İkili mücadelelerde agresifti ve PSG'nin yaptığı 12 pas arasında önemli rol oynadı. Haaland'ın ayağına gönderilen pasları kesmek için sık sık öne çıktı.

    Nuno Mendes - 6/10:

    Mendes, City oyuncularının kanattaki yer değişimlerini takip etmekte zorlandığı bir akşam geçirdi. Maçın temposuna fiziksel olarak ayak uydurabilse de City'nin ceza sahasına gönderdiği çok sayıdaki orta karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı. Yine de PSG geçiş oyununda hazırlıksız yakalandığında çabuk geri dönebilmesi önemli bir avantajdı.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Warren Zaire-Emery - 8/10:

    Genç oyuncu, Vitinha’nın golünün asistini yaparken yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Orta sahada büyük bir enerjiyle oynadı, geniş alanları katetti ve geçiş oyununa katkı sağladı. Taktik disiplinini hücum katkısıyla birleştirdiği performansının ardından 84. dakikada oyundan alındı.

    Vitinha - 8/10:

    Teknik becerileriyle öne çıkan Portekizli oyuncu, deplasman ekibinin oyun temposunu belirleyerek mükemmel bir performans sergiledi. Warren Zaire-Emery’nin başlattığı atağa sonradan katılıp 32. dakikada kritik üçüncü golü attı. City’nin aralıksız baskısı karşısında topu baskı altında tutabilmesi, takımının rahatlamasında hayati rol oynadı.

    Fabian Ruiz - 7/10:

    Ruiz, 13. dakikada Desire Doue’ye yaptığı asistle açılış golünün zeminini hazırladı. Farklı mesafelere isabetli paslar atabilmesi, PSG’nin City orta sahasını hızla aşmasını sağladı. Maç ilerledikçe savunmadaki pozisyonuna daha fazla odaklandı. Karşılaşmanın sonlarında yerini Lucas Hernandez’e bıraktı.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Hücum

    Maghnes Akliouche - 8/10:

    Hücumun odak noktasında yorulmak bilmeden çalışan Akliouche, önde baskıya öncülük etmek için sık sık kendini feda etti. Çabasının karşılığını 63. dakikada Dembele'nin pasını ustaca gole çevirerek aldı. Haaland'ın ilk golünün ardından City ivme kazanmaya başlamışken attığı gol, takımına ihtiyaç duyduğu farkı sağladı.

    Ousmane Dembele - 9/10:

    Gecenin öne çıkan ismiydi. Dembele, 15. dakikada PSG'nin farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve hızlı hücumlarda sürekli tehlike yarattı. İkinci yarıda yaratıcılığını da göstererek Akliouche'un skoru 4-1'e getiren golünün asistini yaptı ve maçın sonucunu fiilen belirledi.

    Desire Doue - 8/10:

    Doue, 13. dakikada yaptığı etkili vuruşla gol perdesini açarak gecenin seyrini belirledi. Gol atmakla yetinmeyip iki dakika sonra Dembele'nin ikinci golünün asistini yaptı. Maça yaptığı etkili başlangıç, 66. dakikada oyundan çıkmadan önce karşılaşmanın taktiksel gidişatını büyük ölçüde belirledi.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Khvicha Kvaratskhelia - 6/10:

    66. dakikada Doue'nin yerine oyuna girdi. Kontrataklarda yeni bir tehdit oluşturdu ancak City ileri yüklendikçe zamanının büyük bölümünü takımının üstünlüğünü korumak için savunmaya yardım ederek geçirdi.

    Joao Neves - 6/10:

    Maçın son bölümünde orta sahaya dinamizm ve savunma direnci katmak için 76. dakikada Akliouche'un yerine oyuna girdi.

    Ferran Torres - Değerlendirilmedi:

    76. dakikada oyuna girdi. Penaltı vuruşunu Gianluigi Donnarumma kurtarınca gol atamadı.

    Lucas Hernandez - Değerlendirilmedi:

    Savunmayı sağlamlaştırmak için maçın sonlarında Ruiz'in yerine oyuna girdi.

    Lucas Beraldo - Değerlendirilmedi:

    Skoru korumak için 84. dakikada Zaire-Emery'nin yerine oyuna alındı.

    Luis Enrique - 9/10:

    İspanyol teknik adamdan taktiksel bir ustalık gösterisi. Takımını baskıyı karşılayıp kontrataklarda son derece etkili olacak şekilde sahaya çıkardı. City'nin hızlı oyuncular karşısındaki zaafını görerek Doue ve Akliouche'u Dembele'yle birlikte ilk 11'de oynatma kararı büyük sonuç verdi. Takımı devre arasına üç farklı üstünlükle girdi ve Enzo Maresca bu farkı kapatamadı.

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