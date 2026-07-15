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PSG, Man City, Tottenham ve Aston Villa’nın transfer listesindeki oyuncunun yaz transferi için 50 milyon avroluk bir bedel talep etti
Mbaye, Parc des Princes’ten ayrılmayı düşünüyor
Mbaye, geleceği konusunda kesin bir karara vardı. Teknik ekip tarafından nadiren sahaya sürüldüğü bir sezonun ardından, 18 yaşındaki kanat oyuncusu, durumunun yakın gelecekte düzelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti. PSG’nin hücum kadrosunu güçlendirmeye devam etmesi nedeniyle, kulübün altyapısından yetişen bu oyuncunun ilk 11’de yer bulma yolu hâlâ oldukça tıkanık.
Senegal milli takımında da forma giyen oyuncu, daha fazla süre almasını garanti edecek bir transferi gerçekleştirmek istiyor. Genç kanat oyuncusu geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 30 maça çıktı ve 1.242 dakika sahada kaldı; bu süre zarfında 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Gol katkılarının tamamı Ligue 1’de gerçekleşti. Haberlere göre, lig şampiyonu kulüp, mali şartların karşılanması kaydıyla ayrılmanın her iki taraf için de en iyi seçenek olabileceğini kabul ederek, oyuncunun yoluna engel olmuyor.
- AFP
PSG, 50 milyon avroluk devasa bir değer biçti
Satışa olumlu yaklaşmasına rağmen PSG, kendi altyapısından yetişen oyuncuyu ucuza bırakmaya niyetli değil. Kulüp, potansiyel alıcılara yüksek bir fiyat barajı koydu; L'Équipe’in haberine göre, kulüp genç oyuncuyu elinden çıkarmak için 40 milyon ile 50 milyon avro arasında bir bedel talep ediyor. Bu değerleme, oyuncunun mevcut sözleşmesinin kalan iki yılını ve Avrupa futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olma statüsünü yansıtıyor.
Bu tutum, oyuncunun transfer olasılığı hakkında bilgi alan tüm ilgililere iletildi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Borussia Dortmund çoktan temasa geçti; gazeteci, Alman kulübünün son günlerde irtibata geçtiğini belirtti.
Premier Lig’in devleri yarışa katılıyor
Dortmund, genç yetenekleri yetiştirmesiyle tanınsa da, İngiltere’nin en üst liginden gelen sert bir rekabetle karşı karşıya. Manchester City, Tottenham Hotspur ve Aston Villa’nın Mbaye’yi kadrolarına katmak için yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu Premier Lig kulüplerinin, kanat oyuncusunun patlayıcı hızı ve teknik becerisinin İngiliz futboluna uygun olacağının farkında olarak durumu yakından takip ettikleri bildiriliyor.
Uluslararası sahnede ise Mbaye, bu yaz Senegal milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası'nda kalitesini kanıtladı. Genç kanat oyuncusu, Teranga Aslanları formasıyla dört maça çıktı ve özellikle Fransa'ya karşı 1-3 yenildikleri maçta gol attı. Milli takımdaki serüveni, 32 turunda sona erdi; Senegal, uzatmaların ardından Belçika'ya 2-3 yenilerek turnuvadan elendi.
- Getty Images Sport
Büyük indirim kampanyaları eğiliminin devamı
Mbaye'yi 50 milyon avroya yakın bir bedel karşılığında satmak, Goncalo Ramos'un ayrılmasının ardından PSG için bir başka önemli mali başarı anlamına gelecektir. Portekizli forvet, kısa süre önce toplam 74 milyon avro değerindeki bir anlaşma ile AC Milan'a transfer oldu; bu transfer, kulübe mali düzenlemelere uyum sağlarken transfer piyasasında önemli bir hareket alanı sağladı.
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