PSG, Man City, Tottenham ve Aston Villa’nın transfer listesindeki oyuncunun yaz transferi için 50 milyon avroluk bir bedel talep etti

Mbaye, geleceği konusunda kesin bir karara vardı. Teknik ekip tarafından nadiren sahaya sürüldüğü bir sezonun ardından, 18 yaşındaki kanat oyuncusu, durumunun yakın gelecekte düzelme ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti. PSG’nin hücum kadrosunu güçlendirmeye devam etmesi nedeniyle, kulübün altyapısından yetişen bu oyuncunun ilk 11’de yer bulma yolu hâlâ oldukça tıkanık.

Senegal milli takımında da forma giyen oyuncu, daha fazla süre almasını garanti edecek bir transferi gerçekleştirmek istiyor. Genç kanat oyuncusu geçen sezon tüm turnuvalarda toplam 30 maça çıktı ve 1.242 dakika sahada kaldı; bu süre zarfında 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Gol katkılarının tamamı Ligue 1’de gerçekleşti. Haberlere göre, lig şampiyonu kulüp, mali şartların karşılanması kaydıyla ayrılmanın her iki taraf için de en iyi seçenek olabileceğini kabul ederek, oyuncunun yoluna engel olmuyor.



