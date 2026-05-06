PSG maçındaki gösteride "parlaklık" yoktu! Vincent Kompany, FC Bayern'de hâlâ çok özel bir cevabı bekliyor

Bundesliga'da, o dönemde sadece dinlendirilen Gnabry'nin yerine rotasyon oyuncusu olarak gol atmaya başladı; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid karşısında yedek kulübesinden önemli katkılar sağladı ve Gnabry'nin sakatlığının ardından birdenbire tekrar ilk 11'e yerleşti. Yedi maçta altı gol ve asist. Musiala kararlı ve formda görünüyordu; aynı zamanda pasları giderek daha da ustaca, driplingleri ise daha da akıcı hale geliyordu.

"Serge'nin bu sakatlığı tam da bu zamanda olması bir tesadüf ve Jamal da artık çok uzak değil," demişti o zamanlar teknik direktör Vincent Kompany. "Fiziksel olarak en iyi seviyesine çok yakın. Koşmak, pres yapmak, ikili mücadeleleri kazanmak - artık bunları yapabiliyor. Geriye tek bir soru kaldı: Bu sihirli Musiala ne zaman geri dönecek? En iyi dönemindeki o Jamal. Bu tam özgürlük bir gün geri gelirse, ki gelecektir, o zaman Jamal Musiala'nın gelişmiş bir versiyonuna sahip olacaksınız. Ve bir teknik direktör olarak bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Futbol tanrısı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde FC Bayern'e bir sonraki büyük rakip olarak PSG'yi, tam da PSG'yi verdi! Yani, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda elenirken Musiala'nın kaval kemiğini kırdığı takım. Tam da PSG karşısında aniden tekrar ilk 11'de yer aldı ve çok önemli bir rol oynadı. "Magic Musiala"nın geri dönüşü için en uygun zaman. Bu, (tahmin ettiğiniz gibi!) elbette SADECE futbolun yazabileceği hikayelerden biri olacaktı.