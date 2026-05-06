Serge Gnabry’nin adduktor kasında meydana gelen yırtık, FC Bayern için büyük bir talihsizlikti; zira 30 yaşındaki oyuncu bu sezon boyunca şaşırtıcı bir geri dönüş yaşamıştı. Uzun süredir sakat olan Jamal Musiala’nın yerine geçen Gnabry, ilk 11’e girmiş ve o kadar iyi bir performans sergilemişti ki, Musiala yılın başında iyileştikten sonra bile as kadrodaki yerini geri alamadı. Gnabry, Nisan ortasında sakatlanana kadar tüm önemli maçlarda ilk 11'de yer almaya devam etti. Sezonu kapattı, Dünya Kupası'nı kaçırdı.
Çeviri:
PSG maçındaki gösteride "parlaklık" yoktu! Vincent Kompany, FC Bayern'de hâlâ çok özel bir cevabı bekliyor
Talihsizliğin içindeki şans: Gnabry'nin sakatlığı, tam da Musiala'nın yeniden en iyi formuna yaklaşmaya başladığı bir dönemde meydana geldi. Mart ayında Musiala, ayak bileği sorunları nedeniyle yine sahalardan uzak kalmış, milli maçlara katılmaktan vazgeçmek zorunda kalmış ve Oliver Kahn'dan, bazı koşullarda Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçmesi gerektiğini duymak zorunda kalmıştı.
Ancak Nisan ayında Musiala aniden formunu yakaladı ve arka arkaya birçok güçlü performans sergiledi.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Jamal Musiala, Nisan ayında en iyi formuna yaklaştı
Bundesliga'da, o dönemde sadece dinlendirilen Gnabry'nin yerine rotasyon oyuncusu olarak gol atmaya başladı; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid karşısında yedek kulübesinden önemli katkılar sağladı ve Gnabry'nin sakatlığının ardından birdenbire tekrar ilk 11'e yerleşti. Yedi maçta altı gol ve asist. Musiala kararlı ve formda görünüyordu; aynı zamanda pasları giderek daha da ustaca, driplingleri ise daha da akıcı hale geliyordu.
"Serge'nin bu sakatlığı tam da bu zamanda olması bir tesadüf ve Jamal da artık çok uzak değil," demişti o zamanlar teknik direktör Vincent Kompany. "Fiziksel olarak en iyi seviyesine çok yakın. Koşmak, pres yapmak, ikili mücadeleleri kazanmak - artık bunları yapabiliyor. Geriye tek bir soru kaldı: Bu sihirli Musiala ne zaman geri dönecek? En iyi dönemindeki o Jamal. Bu tam özgürlük bir gün geri gelirse, ki gelecektir, o zaman Jamal Musiala'nın gelişmiş bir versiyonuna sahip olacaksınız. Ve bir teknik direktör olarak bunu sabırsızlıkla bekliyorum."
Futbol tanrısı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde FC Bayern'e bir sonraki büyük rakip olarak PSG'yi, tam da PSG'yi verdi! Yani, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda elenirken Musiala'nın kaval kemiğini kırdığı takım. Tam da PSG karşısında aniden tekrar ilk 11'de yer aldı ve çok önemli bir rol oynadı. "Magic Musiala"nın geri dönüşü için en uygun zaman. Bu, (tahmin ettiğiniz gibi!) elbette SADECE futbolun yazabileceği hikayelerden biri olacaktı.
- Getty Images
Max Eberl: "Belki diğerleri kadar göze çarpmadı"
Beklendiği gibi Musiala, PSG ile oynanan ilk maçta ilk 11'de yer aldı. Ve sonra… hiçbir şey olmadı. Münih tarafında gösteriyi başkaları yaptı: Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Dört gol atılmasına rağmen Musiala hiçbir şut çekmedi, asist yapmadı, sadece talihsiz bir şekilde kaçırdığı bir fırsat vardı. Buna ek olarak sadece 26 pas attı, bu da ilk 11'deki oyuncular arasında en az ikinci pas sayısıydı. Alphonso Davies'in hemen önündeydi, ancak tam olması açısından Davies 34 dakika daha az sahada kaldı.
Maç Musiala'nın yanından tamamen geçti. En azından bir dereceye kadar bu durum maçın statik yapısından da kaynaklanıyordu. Oyun, çoğunlukla kanatlardan ve orta sahada durmaksızın ileri geri gidip geldi. Aslında top, sanki ortada çiviler seriliymiş gibi orta sahayı kaçındı. Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic, önlerindeki Musiala gibi orta sahada boşuna top aradılar.
"Paris maçında onun göze çarpmadığını düşünmüyorum," dedi spor direktörü Max Eberl, Musiala'ya yönelik eleştirilere biraz fazla hoşgörülü bir şekilde karşılık verdi, ama ne diyebilirdi ki. Kötü niyetli diller şunu söyleyebilir: Musiala en azından 33. dakikada göze çarptı, bir köşe vuruşunda Joao Neves'e izin verdi ve böylece 1-2'lik skoru hazırladı. "Belki diğerleri kadar parlamadı, ama takım için inanılmaz derecede çok çalıştı," diye ekledi Eberl, haklı olarak. Musiala, Olise'den sonra en fazla ikinci olan 15 top kapma mücadelesine girdi ve bunlardan 10'unu kazandı.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Jamal Musiala, Heidenheim maçında da etkisiz kaldı
Paris'teki muhteşem maçtan dört gün sonra, (en azından Münih açısından) nispeten önemsiz bir Bundesliga karşılaşması olan 1. FC Heidenheim maçında Musiala, ilk on birde yer alan sadece dört oyuncudan biri oldu. Ancak Paris'te olduğu gibi, ligin son sırasındaki rakibe karşı da "Magic Musiala"dan hiçbir iz yoktu. "Diğerleri gibi o da maça yüzde 100 konsantre olamadı," dedi Eberl 3-3'lük maçın ardından. Tehlikesiz bir şut attı ve devre arasında Kompany onu oyundan aldı.
"Oynama süresi kazandı, ben bunu olumlu görüyorum," diyen Eberl, "Çarşamba günü bize yardımcı olacak," diye ekledi. PSG ile oynanacak rövanş maçında Musiala, bu özel "tam da bu" hikayesi için ikinci bir şansa sahip. Leon Goretzka'nın Heidenheim maçında attığı iki gol ve yazdığı tavsiye mektubuna rağmen, Musiala'nın ilk 11'deki yeri tehlikede değil.