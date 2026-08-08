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PSG, Luis Enrique'nin Juventus kiralama planını değerlendirirken Zion Suzuki için 40 milyon euroluk transfer hamlesi hazırlıyor
PSG'nin hedefinde Japon milli oyuncu Suzuki var
Les Parisiens, kaleci departmanını güçlendirmeyi bitirmedi. 2024'te Matvey Safonov'u ve 2025'te Lucas Chevalier'yi kadrosuna kattıktan sonra Fransa şampiyonu şimdi aktif olarak Parma kalecisi Suzuki için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Le Parisien'e göre 23 yaşındaki oyuncunun profili, Paris kulübü yönetimi tarafından, özellikle de sportif danışman Luis Campos ve teknik direktör Enrique tarafından büyük beğeni topluyor.
Japonya milli takım oyuncusu, Serie A'da şimdiden kayda değer bir deneyime sahip ve gelişim açısından çok büyük bir potansiyel taşıyor. Habere göre PSG yöneticileri, imzasını almak için yaklaşık 40 milyon € yatırım yapmaya hazır. Bu arada İtalyan basını, ikinci resmi teklifin çeşitli performansa dayalı bonuslar dahil 35 milyon € değerinde olabileceğini öne sürüyor.
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Kiralık bir transfer ihtimali gündemde
Suzuki’nin imzasını almak, onun Luis Enrique’nin A takım kadrosuna hemen entegre olacağını mutlaka garanti etmeyecektir. Le Parisien, PSG’nin Japon yeteneği transfer ettikten sonra onu hemen kiralık olarak gönderebileceğini öne sürüyor. Düzenli forma şansı arayan Suzuki, Paris’e daha yüksek bir statüyle dönmeden önce bir sezon boyunca başka bir yerde umut vadeden gelişimini sürdürebilir. Bu strateji, kulüp yönetimi tarafından ciddi şekilde değerlendiriliyor.
İlginç şekilde, kaleci için kiralık anlaşma ihtimalini değerlendiren kulüpler arasında Juventus da yer alıyor. Juventus’un PSG ile yaşanan yoğun transfer yarışından çekildiği bildirildi, ancak Suzuki’yi sonunda geçici olarak kadrosuna katabilir.
1 numaralı forma için süren mücadele
Yakın gelecekte, Safonov ile Chevalier arasındaki sert rekabet Fransa'nın başkentinde devam edecek. İki kaleci de Enrique'nin gözünde gerçekten üstünlük kurabilmiş değil; bu da ilk 11'deki yerin tamamen kapmaya açık olduğu anlamına geliyor. Geçen sezon ilk 11'deki yerini kaybetmesine rağmen Chevalier, Paris'te kalıp yerini geri almaya kararlı.
Sezon öncesinin ilk işaretleri, teknik ekibin kaleci hiyerarşisini tamamen sıfırladığını gösteriyor. Mallorca'ya karşı yakın zamanda oynanan ve 3-0 kaybedilen hazırlık maçında iki file bekçisine de kendilerini göstermeleri için 45'er dakika verildi. Maça Safonov başladı ve iki gol yedi; Chevalier ise devrede oyuna girip bir kornerden gol gördü.
- Getty Images
Paris'te geleceği inşa etmek
Suzuki için yürütülen doğrudan girişimlerin ötesinde PSG, kaleci departmanının geleceği için de titizlikle hazırlık yapıyor. Paris ekibi, uzun vadeli istikrarı sağlamak adına birden fazla genç seçeneği kadrosuna kattı. Gelecek vadeden 18 yaşındaki kaleci Alessandro Longoni, gelişimini Fransa'da sürdürmek üzere bu yazın başında bonservissiz olarak takıma katıldı. Ayrıca altyapıdan yetişen Arthur Vignaud da kısa süre önce ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak kendisini 2029'a kadar kulübe bağladı.
Sahada bu rol yalnızca tek bir oyuncuya yer verse de PSG seçeneklerini sürekli artırıyor. Suzuki'nin olası gelişi, kulübün kapsamlı uzun vadeli stratejisine heyecan verici bir katman daha ekleyecek.
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