Les Parisiens, kaleci departmanını güçlendirmeyi bitirmedi. 2024'te Matvey Safonov'u ve 2025'te Lucas Chevalier'yi kadrosuna kattıktan sonra Fransa şampiyonu şimdi aktif olarak Parma kalecisi Suzuki için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Le Parisien'e göre 23 yaşındaki oyuncunun profili, Paris kulübü yönetimi tarafından, özellikle de sportif danışman Luis Campos ve teknik direktör Enrique tarafından büyük beğeni topluyor.

Japonya milli takım oyuncusu, Serie A'da şimdiden kayda değer bir deneyime sahip ve gelişim açısından çok büyük bir potansiyel taşıyor. Habere göre PSG yöneticileri, imzasını almak için yaklaşık 40 milyon € yatırım yapmaya hazır. Bu arada İtalyan basını, ikinci resmi teklifin çeşitli performansa dayalı bonuslar dahil 35 milyon € değerinde olabileceğini öne sürüyor.