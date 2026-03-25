PSG, Liverpool'un Hillsborough yıldönümüyle ilgili tutumu nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk planının engellenmesi üzerine, Lens ile oynayacağı kritik maçı erteleme girişimini savunuyor
Liverpool'un trajik tarihine saygı göstermek
RMC Sport'a konuşan Campos, PSG'nin Ligue de Football Professionnel'e (LFP) lig maçının tarihinin değiştirilmesini neden talep ettiğini açıkladı. İlk plan, Liverpool ile oynanacak Avrupa maçlarının 7 ve 15 Nisan'da gerçekleştirilmesiydi. Ancak programın yeniden düzenlenmesi gerekti.
Campos, "Başlangıçta Şampiyonlar Ligi maçlarını salı, ardından çarşamba günü oynamak istiyorduk. Ancak Liverpool 15 Nisan'da oynayamayacağı için, kulüp için trajik bir tarih olması nedeniyle Liverpool'un geçmişine saygı gösterdik" dedi. Bunun yerine, rövanş maçı 14 Nisan Salı günü oynanacak ve bu da PSG'nin dinlenme süresini kısaltacak.
Fransız futbolunun katsayısını korumak
Spor danışmanı, PSG'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerine saygısızlık etmek istemediğini vurguladı. Aksine, kulüp bu hamlenin ülkenin UEFA katsayısı açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. "PSG'nin tutumu son derece net ve bu kararın sadece PSG'ye değil, Fransız futboluna da getireceği artıları ve eksileri hepimizin derinlemesine değerlendirdiği bir sürecin sonucudur," diye açıkladı.
Fransa şu anda Avrupa'da ilk beşteki yerini korumak için mücadele ediyor. Campos, bu beşinci sırayı kaybetmenin sadece şampiyon takım için değil, tüm Fransız takımları için önemli sorunlar yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.
Ancak Lens için durum o kadar net değil, zira Ligue 1'deki bu karşılaşmada çok şey söz konusu; ligin ilk iki sırasındaki takımlar, potansiyel olarak belirleyici bir mücadelede karşı karşıya gelecek.
Lens, erteleme talebini reddetti
Paris tarafının gerekçelerine rağmen, Lens önerilen takvim değişikliğine şiddetle karşı çıktı. Kuzeyli kulüp, yayınladığı resmi açıklamada bu fikri resmen reddetti ve kendi lig mücadelesinin, sırf daha zengin takımların Avrupa hedeflerine uyum sağlamak için bir “ayarlama değişkeni” haline getirilmemesi gerektiğini savundu. Lens, maçın ertelenmesi halinde 15 gün boyunca rekabetçi bir maç oynayamayacaklarını ve bunun sezonun kritik bir aşamasında ritimlerini ciddi şekilde bozacağını belirtti. Kulüp, ligin bütünlüğünün korunması gerektiğini ve tüm katılımcı kulüplere eşit muamele edilmesi gerektiğini savunuyor.
LFP'nin nihai kararını bekliyoruz
Nihai karar artık Perşembe günü toplanacak olan LFP yönetim kuruluna kalmış durumda. Yönetim kurulu, kıtasal sahnede bir Fransız takımına destek olmakla, Paris Saint-Germain’in 26 maçta topladığı 60 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturduğu, başa baş giden şampiyonluk yarışının adaletini korumak arasında zor bir seçimle karşı karşıya. Lens ise bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen sadece bir puan geride, 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.