Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Moataz Elgammal

Çeviri:

PSG, Liverpool'un Hillsborough yıldönümüyle ilgili tutumu nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk planının engellenmesi üzerine, Lens ile oynayacağı kritik maçı erteleme girişimini savunuyor

Paris Saint-Germain'in spor danışmanı Luis Campos, kulübün Lens ile oynayacağı Ligue 1 şampiyonluk mücadelesinin ertelenmesi yönündeki tartışmalı talebini savundu. Fransa şampiyonu, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin iki ayağı arasında daha fazla dinlenme süresi talep ediyor. Bu talep, Hillsborough faciasının yıldönümüne saygı gösterilmesi amacıyla yapılan fikstür değişikliğinin ardından geldi.

  • Liverpool'un trajik tarihine saygı göstermek

    RMC Sport'a konuşan Campos, PSG'nin Ligue de Football Professionnel'e (LFP) lig maçının tarihinin değiştirilmesini neden talep ettiğini açıkladı. İlk plan, Liverpool ile oynanacak Avrupa maçlarının 7 ve 15 Nisan'da gerçekleştirilmesiydi. Ancak programın yeniden düzenlenmesi gerekti.

    Campos, "Başlangıçta Şampiyonlar Ligi maçlarını salı, ardından çarşamba günü oynamak istiyorduk. Ancak Liverpool 15 Nisan'da oynayamayacağı için, kulüp için trajik bir tarih olması nedeniyle Liverpool'un geçmişine saygı gösterdik" dedi. Bunun yerine, rövanş maçı 14 Nisan Salı günü oynanacak ve bu da PSG'nin dinlenme süresini kısaltacak.

    • Reklam
  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Fransız futbolunun katsayısını korumak

    Spor danışmanı, PSG'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerine saygısızlık etmek istemediğini vurguladı. Aksine, kulüp bu hamlenin ülkenin UEFA katsayısı açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. "PSG'nin tutumu son derece net ve bu kararın sadece PSG'ye değil, Fransız futboluna da getireceği artıları ve eksileri hepimizin derinlemesine değerlendirdiği bir sürecin sonucudur," diye açıkladı.

    Fransa şu anda Avrupa'da ilk beşteki yerini korumak için mücadele ediyor. Campos, bu beşinci sırayı kaybetmenin sadece şampiyon takım için değil, tüm Fransız takımları için önemli sorunlar yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

    Ancak Lens için durum o kadar net değil, zira Ligue 1'deki bu karşılaşmada çok şey söz konusu; ligin ilk iki sırasındaki takımlar, potansiyel olarak belirleyici bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

  • Lens, erteleme talebini reddetti

    Paris tarafının gerekçelerine rağmen, Lens önerilen takvim değişikliğine şiddetle karşı çıktı. Kuzeyli kulüp, yayınladığı resmi açıklamada bu fikri resmen reddetti ve kendi lig mücadelesinin, sırf daha zengin takımların Avrupa hedeflerine uyum sağlamak için bir “ayarlama değişkeni” haline getirilmemesi gerektiğini savundu. Lens, maçın ertelenmesi halinde 15 gün boyunca rekabetçi bir maç oynayamayacaklarını ve bunun sezonun kritik bir aşamasında ritimlerini ciddi şekilde bozacağını belirtti. Kulüp, ligin bütünlüğünün korunması gerektiğini ve tüm katılımcı kulüplere eşit muamele edilmesi gerektiğini savunuyor.

    LFP'nin nihai kararını bekliyoruz

    Nihai karar artık Perşembe günü toplanacak olan LFP yönetim kuruluna kalmış durumda. Yönetim kurulu, kıtasal sahnede bir Fransız takımına destek olmakla, Paris Saint-Germain’in 26 maçta topladığı 60 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturduğu, başa baş giden şampiyonluk yarışının adaletini korumak arasında zor bir seçimle karşı karşıya. Lens ise bir maç daha fazla oynamış olmasına rağmen sadece bir puan geride, 59 puanla ikinci sırada yer alıyor.

