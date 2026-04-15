PSG, Liverpool karşısında 'zor anlar yaşadı'; Anfield'da Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından iki gol atan kahraman Ousmane Dembélé tepki gösterdi
Şampiyonlar kazanmanın bir yolunu bulur
Merseyside'a iki gol avantajla gelmiş olsalar da, Luis Enrique'nin takımı Anfield'daki atmosferin savunma kararlılıklarını ciddi bir sınava tabi tutacağını biliyordu. Son Avrupa şampiyonu, çılgın bir ikinci yarıda geriye itildi, ancak maçın sonlarında gelen iki gol, Kırmızılar için tarihi bir geri dönüşün olmayacağını garantiledi. PSG, toplamda 4-0'lık ezici bir galibiyetle sahadan ayrıldı ve Liverpool'u üst üste ikinci kez eledi.
O gece attığı iki golle maçı belirleyen Dembele, bu zaferin büyük bir azim gerektirdiğini kabul etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan kanat oyuncusu, performansı konusunda mütevazı davranarak, bu seviyedeki bir yarışmada görevin zorluğunun her zaman beklendiğini vurguladı.
Dembele, Anfield'daki mücadeleden sonra tepki gösterdi
"İlk maçta 2-0 kazanmış olsak da bunun zor olacağını biliyorduk," dedi Dembele Canal+'ya. "Zaten Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç diye bir şey yoktur. Bu turnuvada sonuna kadar gitmek için zorluklara göğüs germek zorundasınız. İlk yarıda fırsatlarımız vardı, maçı büyük ölçüde kontrol ediyorduk. İkinci yarıda işler daha karmaşıktı ama bu normal. Burası Şampiyonlar Ligi, burada sadece iyi takımlar var. Bu iki maçlık seriyi iki galibiyetle tamamladık, bu çok iyi."
Fransız oyuncunun golcü kimliği, PSG'nin şampiyonluk savunmasını sürdürmesi için mükemmel bir zemin hazırladı. Kişisel olarak, forvet oyuncusu sezonun zirveye ulaşırken bu ivmeyi sürdürmeye kararlı. "PSG için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezonu çok iyi bir şekilde bitirmeyi umuyorum. Önümüzde bazı önemli maçlar var," diye ekledi.
Savunmadaki kahramanlık hayati önem taşıyor
Dembele attığı iki golle manşetlere taşınsa da, bu zaferin temelinde üst düzey bir savunma performansı yatıyordu. Kaptan Marquinhos, maçın başlarında ev sahibi takımın üstünlüğü ele geçirmeye başladığı bir anda, gol çizgisinden muhteşem bir kurtarış yaparak skoru dengede tuttu. Brezilyalı oyuncu maçın ardından sevinçten havalara uçtu ve yaptığı müdahalenin kendi gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.
"Bir defans oyuncusu için bu, gol atmaktan daha iyidir! En çok keyif aldığım anlar bunlardır," dedi Marquinhos, defansif ustalık gösterisinin ardından. "Safonov ilk kurtarışı yaptı, ikinci top geldi, arkamı döndüm ve [Virgil] van Dijk'ın geldiğini gördüm. Refleks olarak kendimi topun üzerine attım ve kurtarmaya çalıştım. Maçı değiştiren detaylar işte budur."
Yarı finallere doğru
Bu sonuçla PSG, son dört takım arasına yükseldi ve burada Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki devler savaşının galibi ile karşılaşacak. Şimdi dikkatler yeniden lig maçlarına çevrildi. PSG, yarı finallerden önce sadece altı gün içinde Lyon, Nantes ve Angers ile oynayacağı zorlu üç Ligue 1 maçını atlatmak zorunda. Ancak Katar destekli kulübün ana hedefi net. Dembele'nin formunun zirvesinde olması ve savunmanın pes etmemesi sayesinde, başkent kulübü için üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak çok gerçekçi bir olasılık olarak duruyor.