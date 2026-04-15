PSG, Liverpool karşısında 'zor anlar yaşadı'; Anfield'da Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından iki gol atan kahraman Ousmane Dembélé tepki gösterdi

Merseyside'a iki gol avantajla gelmiş olsalar da, Luis Enrique'nin takımı Anfield'daki atmosferin savunma kararlılıklarını ciddi bir sınava tabi tutacağını biliyordu. Son Avrupa şampiyonu, çılgın bir ikinci yarıda geriye itildi, ancak maçın sonlarında gelen iki gol, Kırmızılar için tarihi bir geri dönüşün olmayacağını garantiledi. PSG, toplamda 4-0'lık ezici bir galibiyetle sahadan ayrıldı ve Liverpool'u üst üste ikinci kez eledi.

O gece attığı iki golle maçı belirleyen Dembele, bu zaferin büyük bir azim gerektirdiğini kabul etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan kanat oyuncusu, performansı konusunda mütevazı davranarak, bu seviyedeki bir yarışmada görevin zorluğunun her zaman beklendiğini vurguladı.