PSG korku faktörünü kaybetti mi? Avrupa şampiyonu, "onları güçlü kılan her şeyin kaybolduğunu" söylerken, eski Fransa yıldızı Luis Enrique'nin "sınırına" ulaştığını belirtiyor
Chelsea maçı öncesinde düşüşte olan bir takım
RMC Sport'ta konuşan eski Fransa milli takım oyuncusu ve 1998 Dünya Kupası şampiyonu Dugarry, teknik direktör Luis Enrique'nin takımının şu anki durumu hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Chelsea ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmaya hazırlanırken bir dönüm noktasında bulunuyor.
Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, Ligue 1'de Monaco'ya 3-1 yenilmesinin ardından Fransız başkentinde kutlama havası yok. Dugarry sözlerini sakınmadı: "PSG modası geçmiş, fikirleri yok, bu oldukça üzücü. Luis Enrique'nin kendini ikna etme veya pozitif düşünme çabalarının sınırları var. Bir noktada gerçeklik sizi yakalar: takımınız ayak uyduramaz."
Kayıp korku faktörü ve su üzerinde yürümek
Açık sözlü yorumcu, sezonun başındaki performans ile şu anki performans arasındaki keskin kontrastın bir tartışma başlattığını savundu. "Onları beş ay boyunca güçlü kılan her şey yok oldu. Gerçeği söylemekten korkmamalıyız. Ve kimse hiçbir şeyden emin değil. Beş ay boyunca olağanüstü bir Paris Saint-Germain gördük. Bu, Paris Saint-Germain'i bir daha o seviyede göremeyebileceğimiz anlamına geliyor. Bunu duymamız gerekiyor. Hatta oyuncuların bile bunu duyması gerekiyor. Hepimizin kariyerinde ateşli anlar olmuştur. Bu anlar haftalar, aylar, yıllar sürer, duruma göre değişir."
Kaçırılan fırsatlar ve yeni fikirlerin eksikliği
Proaktif yönetim eksikliğini ortaya koyan eski forvet, oyuncu kadrosunu etkili bir şekilde rotasyon ve yenileme konusunda başarısız olunduğunu vurguladı. "Mevcut olan bazı araçlar var: sezon dışında dinlenmek ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılmamak. Gruba dinamizm katacak ve yeni şeyler getirecek yeni oyuncular almak, bu yapılmadı."
O, bu araçların, yönetim kademesinin mevcut kadronun yeterli olduğuna inandığı için göz ardı edildiğini düşünüyor. "Kendilerini meşru bir şekilde çok güçlü buldukları için, kullanılmayan birçok olası araç var. Kendilerine 'Bu yeterli olacak' dediler, ama durum öyle değil. Bugün, takım tanınmaz hale geldi. Artık kimseyi korkutmayan bir takım haline geldi."
Avrupa sınavı öncesinde yönetim baskısı artıyor
Enrique, son dönemdeki düşüşü önemsiz göstermeye çalıştı ve Monaco yenilgisinin ardından "güven süpermarketten satın alınamaz" şeklinde ünlü bir açıklama yaptı. Ancak İspanyol teknik adam artan baskı ile karşı karşıya. Dugarry, "Luis Enrique sonunda endişelenmeye başladı. Pozitif düşünme artık işe yaramıyor. Paris Saint-Germain'i seven herkes için durumun düzelmesini umuyorum, ancak bir süredir endişeliyim. Bu bir şans eseri değil, trendin devamı. Son beş ayda gördüklerimizle şu anda gördüklerimiz arasında nasıl bu kadar büyük bir fark olabilir? İkisi arasındaki fark çok endişe verici hale geliyor."
