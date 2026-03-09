Proaktif yönetim eksikliğini ortaya koyan eski forvet, oyuncu kadrosunu etkili bir şekilde rotasyon ve yenileme konusunda başarısız olunduğunu vurguladı. "Mevcut olan bazı araçlar var: sezon dışında dinlenmek ve Kulüpler Dünya Kupası'na katılmamak. Gruba dinamizm katacak ve yeni şeyler getirecek yeni oyuncular almak, bu yapılmadı."

O, bu araçların, yönetim kademesinin mevcut kadronun yeterli olduğuna inandığı için göz ardı edildiğini düşünüyor. "Kendilerini meşru bir şekilde çok güçlü buldukları için, kullanılmayan birçok olası araç var. Kendilerine 'Bu yeterli olacak' dediler, ama durum öyle değil. Bugün, takım tanınmaz hale geldi. Artık kimseyi korkutmayan bir takım haline geldi."