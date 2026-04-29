PSG karşısında riskli bir oyun sergiledi! Vincent Kompany, FC Bayern'de hoş olmayan bir karardan kurtuldu

Şimdi ise Laimer'in yerine Kompany ve Davies. Neden böyle bir karar aldı? Sonuçta Laimer ve onun uyumlu partneri Josip Stanisic, bu etkileyici sezonun gizli kahramanları arasında yer alıyor. Her ikisi de sert ikili mücadelelerde ve özellikle de hücumda itici güç olarak etkileyici performanslar sergiliyor. Laimer bu sezon şimdiden 15 puan topladı, Stanisic ise 10 puan.

Son zamanlarda mesele ikisinin oynayıp oynamayacağı değil, kimin solda kimin sağda oynayacağıydı. "Bu konuyu haftada en az bir kez koçluk odamızda tartışıyoruz," diye açıkladı Kompany geçen hafta. "Konrad mı yoksa Stani mi sol veya sağda daha iyi oynuyor, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bana ikisinden hangisinin sol, hangisinin sağda daha iyi oynadığını sorarsanız, buna cevap vermek neredeyse imkansız. Bu bizim için bir lüks."

Ancak PSG maçında Kompany sürpriz bir şekilde bu lüksten vazgeçti ve bunun yerine Davies'i tercih etti. Bir zamanlar sol bek pozisyonunun en iyisi olan Davies, çapraz bağ yırtılması nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalmıştı. Aralık ayında sahalara döndükten sonra birkaç kez sakatlık yaşadı, hatta zaman zaman yaz transfer döneminde satılacağı yönünde spekülasyonlar bile yapıldı. Son zamanlarda Davies, oyuna sonradan girerek iyi performanslar sergiledi ve Bundesliga'da iki maç üst üste ilk 11'de yer aldı. Bunun sadece Laimer ve Stanisic'i dinlendirmek için olduğu düşünülüyordu, ancak bu yanlış bir düşünceydi.