5-4: Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü yarı finali, "yüzyılın maçı". Paris Saint-Germain ve FC Bayern, geçtiğimiz Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te futbol dünyasının uzun zamandır görmediği bir şölen yaşattı. Ve her şey, bu şölenin sekiz gün sonra Münih'te de devam edeceğine işaret ediyordu.
PSG karşısında akıl almaz bir şey oldu! Bu durum, Vincent Kompany'nin FC Bayern'i için tamamen beklenmedik bir sürpriz oldu
Her iki takımın oyuncuları da, savunma stratejilerinin fazla riskli olabileceğine dair tartışmaları umursamadı. Bunun yerine, taktiklerinden kesinlikle sapmayacaklarını mantra gibi tekrarladılar. Olası zayıflıklarla uğraşmaktansa, güçlü yanlarını vurgulamayı tercih ettiler. Bu arada PSG, ligde FC Lorient ile 2-2 berabere kaldı ve FC Bayern, Bundesliga'da 1. FC Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı; Münih ekibi için bu, üç maçta on bir gol yedikleri bir haftanın sonu oldu.
PSG ile oynanacak rövanş maçında yine iki, üç veya dört gol yerse? O zaman üç, dört veya beş gol atmaları gerekir - bu konuda bir sorun çıkmayacaktır. FC Bayern'in ilk maçtaki yenilgisinin ardından sloganı buydu. Bu bakımdan Ousmane Dembele'nin erken attığı 0-1 golü de sadece orta derecede bir şoktu. Yine geride kalındı, hadi golleri atalım! İşte yine başlıyoruz! FC Bayern'in en az iki golü vardı ve tek soru şuydu: İlk gol ne zaman gelecek?
Ama sonra ilk başta hiçbir şey olmadı. Şaşırtıcı bir şekilde, maçın yedinci dakikasında skor hala 0:1'di, dokuzuncu dakikada da, devre arasında da ve 90 dakika sonunda da. Ancak uzatmaların sonlarında Harry Kane beraberlik golünü attı. Geç, çok geç. FC Bayern, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Manuel Neuer: "Bugün hiç de golcü bir takım değildik"
Bu rövanş maçında Münih ekibinin eksikliği neydi, diye sorulduğunda Joshua Kimmich şöyle yanıtladı: "Goller." Aslında sıradan bir cevap, ancak FC Bayern için son aylarda oldukça sansasyonel, çünkü tamamen yeni bir sorun. Münih ekibinin çok fazla gol yediği için başarısız olması, tamam. Ama kendi attığı gol sayısının azlığı yüzünden başarısız olması, bu akla gelmezdi.
Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz son zamanlarda Uli Hoeneß'in elmalı turta dağıttığı kadar doğal bir şekilde gol atıyorlardı. Burada Bundesliga'da yeni bir gol rekoru, orada toplamda 100 gol barajını aşma başarısı. FC Bayern, bu sezonun şu ana kadarki 52 resmi maçında toplam 175 gol attı, yani ortalama olarak üçün oldukça üzerinde.
Ancak tam da en önemli maçta Münih ekibi golcü kimliğini gösteremedi. Bu sezon dördüncü kez bir maçta iki golün altında kaldılar ve bu, son 11 maçtaki ilk durumdu. Kaleci Manuel Neuer, "Bugün hiç de öldürücü değildik" dedi. "Forvette yeterince net değildik."
Luis Enrique: "Bugün savunmamız hücumumuzdan daha iyiydi"
Erken golün ardından Paris ekibi, anlaşılır bir şekilde taktiksel sağduyuyu ön plana çıkardı, biraz geri çekildi ve kontrataklarla yetindi; ancak bu atakları ya yeterince kararlı bir şekilde sonuca bağlayamadılar ya da üstün bir performans sergileyen Neuer’e takıldılar. Bu arada FC Bayern, topun büyük bir kısmını elinde tutarak rakibin ceza sahasını kuşattı; bazı tartışmalı hakem kararlarıyla daha da öfkelenen takım, aynı zamanda giderek daha da çaresiz hale geldi.
Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala defalarca top sürmeye başladı. Defalarca yapılan ortalar veya şutlar yine isabetsiz kaldı. PSG şutlara izin verdi, ancak bunlar tehlikeli pozisyonlardan gelmiyordu. FC Bayern'in toplam 18 şutunun xG değeri, beklenen gol sayısı olarak sadece 1,4'tü. Golcü Harry Kane, geç attığı golüne kadar ikili mücadelelerde yoruldu ve birçok topu kontrol etti, ancak hiçbir tehlike yaratamadı.
Neuer, "Şöyle diyebileceğimiz, yüzde yüz gol fırsatı diyebileceğimiz çok net pozisyonlar pek olmadı" diye analiz etti. Muhtemelen en iyi fırsatları Olise (27.) ve Jonathan Tah (45.+3) kaçırdı. Teknik direktör Vincent Kompany'ye göre PSG, "kanatları ve arka alanı inanılmaz derecede iyi savundu". Spor direktörü Max Eberl ise şöyle konuştu: "Asla gerçekten çözülmek için fazla zamanımız olmadı. Bunu başardığımızda, bir anda tekrar ceza sahasına geldik ve onları oraya sıkıştırdık. Ancak orada da mükemmel bir savunma yaptılar."
Böylece Luis Enrique de sonunda takımı hakkında, Münih ekibinin kendi takımı hakkında yaptığı gibi alışılmadık bir değerlendirmede bulundu. Enrique şöyle özetledi: "Bugün savunmamız hücumumuzdan daha iyiydi." Bu etkileyici savunma performansı sayesinde Paris ekibi, bir hücum şöleni sergilemiş olsaydı olduğundan daha da açık bir favori olarak FC Arsenal ile oynayacağı finale gidiyor.