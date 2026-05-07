Her iki takımın oyuncuları da, savunma stratejilerinin fazla riskli olabileceğine dair tartışmaları umursamadı. Bunun yerine, taktiklerinden kesinlikle sapmayacaklarını mantra gibi tekrarladılar. Olası zayıflıklarla uğraşmaktansa, güçlü yanlarını vurgulamayı tercih ettiler. Bu arada PSG, ligde FC Lorient ile 2-2 berabere kaldı ve FC Bayern, Bundesliga'da 1. FC Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı; Münih ekibi için bu, üç maçta on bir gol yedikleri bir haftanın sonu oldu.

PSG ile oynanacak rövanş maçında yine iki, üç veya dört gol yerse? O zaman üç, dört veya beş gol atmaları gerekir - bu konuda bir sorun çıkmayacaktır. FC Bayern'in ilk maçtaki yenilgisinin ardından sloganı buydu. Bu bakımdan Ousmane Dembele'nin erken attığı 0-1 golü de sadece orta derecede bir şoktu. Yine geride kalındı, hadi golleri atalım! İşte yine başlıyoruz! FC Bayern'in en az iki golü vardı ve tek soru şuydu: İlk gol ne zaman gelecek?

Ama sonra ilk başta hiçbir şey olmadı. Şaşırtıcı bir şekilde, maçın yedinci dakikasında skor hala 0:1'di, dokuzuncu dakikada da, devre arasında da ve 90 dakika sonunda da. Ancak uzatmaların sonlarında Harry Kane beraberlik golünü attı. Geç, çok geç. FC Bayern, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.