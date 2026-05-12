PSG, Julian Alvarez'i transfer etmek için harekete geçerken Atlético Madrid ŞAŞIRTICI bir fiyat biçti

ElDesmarque’nin haberine göre, Paris Saint-Germain bu yaz Alvarez’in transferi için Barcelona ile rekabet etmeye hazırlanıyor. Arjantinli milli oyuncu, forvet hattını yeniden şekillendirmek isteyen Luis Enrique’nin en önemli transfer hedefi haline geldi. Alvarez, Atlético Madrid formasıyla 49 maçta 20 gol atıp 9 asist yaparak etkileyici bir sezon geçirdi.

Performansları, Avrupa çapında adını duyurmasını sağladı ve onu PSG'nin en önemli transfer adayları listesine yerleştirdi. Enrique'nin, Arjantinli oyuncuyu merkezine alan dinamik bir üçlü forvet hattı kurmayı planladığı bildiriliyor. Bu sistemde Alvarez, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte oynayacak, rotasyon seçenekleri arasında ise Bradley Barcola ve Desire Doue yer alacak.