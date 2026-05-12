PSG, Julian Alvarez'i transfer etmek için harekete geçerken Atlético Madrid ŞAŞIRTICI bir fiyat biçti
PSG, yenilenmiş hücum hattının başına geçmesi için Alvarez'i hedefliyor
ElDesmarque’nin haberine göre, Paris Saint-Germain bu yaz Alvarez’in transferi için Barcelona ile rekabet etmeye hazırlanıyor. Arjantinli milli oyuncu, forvet hattını yeniden şekillendirmek isteyen Luis Enrique’nin en önemli transfer hedefi haline geldi. Alvarez, Atlético Madrid formasıyla 49 maçta 20 gol atıp 9 asist yaparak etkileyici bir sezon geçirdi.
Performansları, Avrupa çapında adını duyurmasını sağladı ve onu PSG'nin en önemli transfer adayları listesine yerleştirdi. Enrique'nin, Arjantinli oyuncuyu merkezine alan dinamik bir üçlü forvet hattı kurmayı planladığı bildiriliyor. Bu sistemde Alvarez, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte oynayacak, rotasyon seçenekleri arasında ise Bradley Barcola ve Desire Doue yer alacak.
Atlético, 200 milyon avroluk değerleme konusunda taviz vermiyor
Avrupa genelinde artan ilgiye rağmen, Atlético yıldız forvetini ucuza satmaya niyetli değil. Kulüp yönetiminin 200 milyon avronun altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceği yönünde net bir tavır sergilediği bildiriliyor; ayrıca teknik direktör Diego Simeone, Alvarez’i Atlético’nun uzun vadeli projesinin merkezinde görüyor. Kulüp, Manchester City'den bu forveti transfer etmek için büyük bir yatırım yaptı ve onu geleceğinin temel taşı olarak görüyor. Barcelona, bu forveti beğeniyor ancak mali kısıtlamaları nedeniyle bu bedeli karşılaması son derece zor. Bu durumda, Atletico'nun değer biçimini karşılayabilecek en gerçekçi kulüp PSG olarak kalıyor.
PSG, uzun süredir devam eden ilgisini yeniden gündeme getirdi
PSG, daha önce de Alvarez'i kadrosuna katmaya çalışmıştı. Les Parisiens, forvetin Etihad Stadyumu'ndan ayrılmayı düşündüğü dönemde, Manchester City'de forma giydiği sıralarda ona teklifte bulunmuştu. O dönemde Alvarez, halihazırda Paris'te oynayan uluslararası bir takım arkadaşından tavsiye almıştı. Alınan geri bildirimlerin olumlu olmadığı bildirildi ve forvet sonunda La Liga'da kendini sınamayı tercih ederek Atletico'ya transfer olmayı seçti. Şimdi, İspanya'da birkaç sezonluk deneyime sahip olan Alvarez için PSG, yeni bir girişimin farklı bir sonuç vereceğini umuyor. Kulübün Katar destekli sahipliği, bu transferi agresif bir şekilde takip edecek finansal güce sahip oldukları anlamına geliyor.
Dünya Kupası'na odaklanılması kararı erteleyebilir
Herhangi bir acil transfer hareketi ertelenebilir. Alvarez'in, geleceği hakkında bir karar vermeden önce 2026 Dünya Kupası öncesinde Arjantin milli takımıyla ilgili görevlerine odaklanması bekleniyor. Madrid'de taraftarların gözdesi haline gelmesine rağmen, forvet oyuncusu birkaç kez kıl payı kaçırdığı büyük kupaların peşinde. Atlético, Copa del Rey finalinde Real Sociedad'a yenildi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'e elendi.